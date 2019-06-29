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Все про:G20 (73) Путін (9217) Мей Тереза (148)

 "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Осаці (Японія) була не дуже рада його бачити.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію, на якій вираз обличчя Мей красномовно свідчить про її ставлення до Путіна, опублікував у фейсбуці Яків Гопп.

"На мою думку, це рукостискання, та ще й з такими виразами облич, буде найкращим цього року. Хоча..." - прокоментував він.

Дайте їй вологу серветку: Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя 01

Під фотографією з'явилися яскраві коментарі.

Дайте їй вологу серветку: Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя 02
Дайте їй вологу серветку: Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя 03

Читайте також: На саміті G20 Мей зажадала від Путіна припинити ескалацію в Україні і звільнити 24 військовополонених моряків

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134771
 
   
 Топ коментарі
 
З хуйлом здоровкатись западло, але тут етикет, що поробиш. "Дайте ей влажную салфетку": Мэй при рукопожатии с Путиным показала свое отношение к нему выражением лица - Цензор.НЕТ 5838
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х@йло этого не простит,действительно шикарное фото
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у мене було схоже обличчя, коли нещодавно я зустрівся зі своїм знайомим і дізнався що він голосував за ЗЕбіла.
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у мене було схоже обличчя, коли нещодавно я зустрівся зі своїм знайомим і дізнався що він голосував за ЗЕбіла.
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прошенко теж за руку з х....ом тримався
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Вот только соплей не надо....
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тоже ржу с них) никак соя не отпускает.
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Пожать воровитую и вымазанною по локоть в крови и "новичке" руку вот этого чмо из Московии, всё равно, что свою руку засунуть в дырку исконно московитского туалета с названием "параша". тут ещё ни какими влажными салфетками не обойтись. правда депутаты и "ценители ценностей" Европейского союза из ПАСЕ про то скромно умалчивают, нот все равно от них разит парашей.
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Так )(уйло , оно и в Африке )(уйло. Соответственно такое и отношение.
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А какого хрена она вообще с ним встречалась? Это просто позорище! и полная капитуляция. В пасе проголосовала - За кацапов, никаких санкций против кацапстана не приняла вообще. Ведет себя как французкая проститутка, но зато, типа показала свое отношение - скорчила морду. И это всё, что сейчас способна сделать великобритания? Да, на большее они не способны! Снимать про себя "эпические" киношки - это их предел!
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Так.. Смотрите фотку, и не разглагольствуйте. Тут по стоп-кадрам определяют вектор и тренды мировой политики.
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Значит, так. Мировая политика определяется жесткими и сложными решениям, если это действительно "мировая политика", а не корчиньем морды. А это просто дешевая попытка оправдаться перед общественным мнением - да мы сдались, но при этом показали свое отвращение - скорчив морду. Когда это стоп-кадры определяли вектор мировой политики? Ты хоть, шевели извилинами иногда - это полезно.
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нє, в пасє вєлікабрітанія голоСовала протіфф
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Перша ознака троля - тупа брехня. Все ж таки інтернет зробив комсомолсько-тролячу роботу важкою.
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Не все. Из 18 человек 13 были против, а 2 воздержались и 3 были За. Сама Мэй выступала - За.
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Они еще и платежную систему ввели, что бы с ираном торговать в обход санкций США! Реально в этом мире со злом сражается лишь Америка, все остальные ********** радостно готовы на все услуги.
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новость дня у цензора "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя - Цензор.НЕТ 7191 лучше б повторили новость(если она у вас была), что мэй была за возвращение раши в пасе
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тем не менее имеем результат, а брезгливость то детали, которые не важны и забудутся
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А навіщо ви впустили урода в Європу, якщо вас самих від нього нудить ?
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Мэй заявила что у Великобритании достаточно доказательств против России в деле отравления Скрипалей. Ну так и начинали бы судебный процесс. Или они как и Нидерланды собрались 30 лет вести следствие на потеху Рашке?
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Вона Прємьєрка, а не суддя, чи кат.
Великобританія існує згідно Законам.
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Голланцы просто тянут время, ждут капитуляции Украины, чтобы убрать основную проблему в отношениях с кацапстаном, а затем все мирно слить.
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Молодчина!!! Да у него и руки наверное в перчатках, если даже кружку свою принес!!!
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я знову ж, в 2904-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Этому хоть пожали руку,а кто будет пожимать лапу Пеци?
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Можно конечно, если заплатят, но только в полном костюме химзащиты.
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ну, за 400 тысяч баксов вон даже Трамп ему руку пожал. Правда, проводить пресс-конференцию в Белом Доме денег у Пеци уже не хватило - выступать пришлось за забором
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Вот не клевещите на Петю, Петя совсем не хуже чем *****! Петя даже лучше, чем *****
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Параші, в особі її фюрерів, уже п'ятсот років так потискають руку, а вона живе, розвивається і на всіх кладе пеніс!
І ще 500 років будуть тиснуть, а в ПАРЕ голосують за повернення цапів!
До Мей це звичайно не має стосунку!
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Да уж. Как зебики Петю боятся! Уже почти полтора месяца зешка живет по принципу - не ждите чуда, чудите сами, а зебики все никак не могут затормозить и перевернуть страницу методички. Так жидко обгадились от Пети (по примеру своего кумира с "новым" лицом ), что их скольжение по этой массе фекалий превратилось в абсолютное.
Зебики, здесь новость о выражении лица Мэй, когда она протянула руку одному вове, а вспомнила о другом. С мыслью, что о второго она уже, к ее счастью, замараться не успеет. А от этого ***** ей долго придется отмываться. У него на руке и Новичок может быть нанесен, а уж яиц глистов там точно тьма тьмущая.
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Ну и дальше шо ? Мэй уже считай безработная. Хотя у неё были все шансы стать второй Тэтчер. А как себя покажет тот клоун, который придёт вместо неё - большой вопрос
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А шо, Зешка метит на пост премьера в UK? Неслабо он разогнался! Такой себе клоун с амбициями Наполеона.
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Читаю сьогодні на расейських сайтах,що вибори показали,що в Украіні тільки 23% украінців,а всі інші хахли та руськопоклоники.Дякую какцапам,це найкраща оцінка з ********,радуйтесь тепер за свого Чувачка,воно в день Конституціі,знову в гопкомпані на природі відпочивало,мабуть успіх русських в ПАРЕ відсвятковувало.Йому бідному і працювати ніколи,то хвонтани,то шаурма,то селфі.
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а для кацапів і зебілів ботоксне отродьє це авторитет і гордасть
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Внимание привлек снимок, где Путин тащит с большим трудом,
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.

Не зря иностранцы говорят, что загадочную русскую душу не
разгадать никому.
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Там в чемодане небось слитки с золотом.
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Может хватит уже про низкорослых? Такое впечатление что куча коментаторов тут живут еще в эру Порошенка. Сейчас у нас самих президент Карлик, наш еврейский Крошка Цахес, который кстати глупее, трусливее и бесконечно неопытнее чем Куйло. И мы Зробылы Це Разом кстати, 21 апреля.
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Давайте не будем себя обманывать, это один из кадров. В процессе съемки можно найти любой кадр, с любым выражением лица. Зато в ПАСЕ эта же леди( леди ?????) пустила руССких аж бегом!
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А что это за бабка такая? Там премьер Борис Джонсон уже. Позорище, это Куйло убивает химией людей на твоей территории а ты максимум на что способна-рожицы корчить.
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Шоу для дегенератов,и опупительная новость,ротшильдовские головы собрались пофотографироваться и покорчить рожи для гоев.
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Но при этом они потом пошли и полупились в десна. Мей проститутка.
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А теперь смотрим это все на видеозаписи:

https://youtu.be/B8yLbT3fDZY?t=6

Ничего подобного и близко не было. Просто на фото показали момент, когда они уже пожали руки и собирались садиться за стол.

Вопрос: зачем выдавать желаемое за действительное?
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Потрогать старое, зморщенное ***** кому в радость, даже в таком возврасте как Тэрэза/
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Цензор.НЕТФотоЗа кордоном"Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ
 
 
 
 
 
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