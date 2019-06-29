 "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію, на якій вираз обличчя Мей красномовно свідчить про її ставлення до Путіна, опублікував у фейсбуці Яків Гопп.
"На мою думку, це рукостискання, та ще й з такими виразами облич, буде найкращим цього року. Хоча..." - прокоментував він.
Під фотографією з'явилися яскраві коментарі.
https://www.youtube.com/watch?v=XsfsE07GJ3U
Великобританія існує згідно Законам.
І ще 500 років будуть тиснуть, а в ПАРЕ голосують за повернення цапів!
До Мей це звичайно не має стосунку!
Зебики, здесь новость о выражении лица Мэй, когда она протянула руку одному вове, а вспомнила о другом. С мыслью, что о второго она уже, к ее счастью, замараться не успеет. А от этого ***** ей долго придется отмываться. У него на руке и Новичок может быть нанесен, а уж яиц глистов там точно тьма тьмущая.
по-видимому, тяжелый чемодан за спиной Собчака. Вглядитесь внимательно в лицо и
фигуру этого маленького ленинградца. Перекошенное лицо его выражает страдание
от ноши и от его внешности, которая его угнетает. Прошло немного времени и этот малый вскарабкался на вершину
власти случайно. Создается впечатление, что он выиграл лотерейный билет у
Волошина и Березовского, которые предъявили его Ельцину, со словами - это наш
победитель в лотерее ,чтобы стать вашим преемником. Ельцин по-видимому был с
бодуна и не возражал. Таким образом Окурок и Бледная моль поменял тяжелый
чемодан Собчака на ядерный чемоданчик и превратился с Окурка в ботоксное,
сатаническое Х..ло, который очаровал всю россию. Как мало надо людям, чтобы
такой низкорослый тип с лицом бледной моли стал лицом России и отцом нации.
Не зря иностранцы говорят, что загадочную русскую душу не
разгадать никому.
https://youtu.be/B8yLbT3fDZY?t=6
Ничего подобного и близко не было. Просто на фото показали момент, когда они уже пожали руки и собирались садиться за стол.
Вопрос: зачем выдавать желаемое за действительное?