 "Дайте їй вологу серветку": Мей під час рукостискання з Путіним показала своє ставлення до нього виразом обличчя. ФОТО ДНЯ

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію, на якій вираз обличчя Мей красномовно свідчить про її ставлення до Путіна, опублікував у фейсбуці Яків Гопп.

"На мою думку, це рукостискання, та ще й з такими виразами облич, буде найкращим цього року. Хоча..." - прокоментував він.

Під фотографією з'явилися яскраві коментарі.





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