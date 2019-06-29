 Під гімн України в окупованому Донецьку вивісили синьо-жовтий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На опублікованих у мережі фотографіях видно, що державний прапор вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" в самісінькому центрі Донецька, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, користувач Алекс N опублікував відео, яке демонструє, що поряд із вивішеним прапором лунає національний гімн України.

Про те, що відео актуальне, свідчить "республіканська" газета, датована вчорашнім днем, 27 червня.

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