 Під гімн України в окупованому Донецьку вивісили синьо-жовтий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На опублікованих у мережі фотографіях видно, що державний прапор вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" в самісінькому центрі Донецька, передає Цензор.НЕТ.
Крім того, користувач Алекс N опублікував відео, яке демонструє, що поряд із вивішеним прапором лунає національний гімн України.
Про те, що відео актуальне, свідчить "республіканська" газета, датована вчорашнім днем, 27 червня.
Нуууу фишечка тааакая ...🙁
Это я сейчас вспомнил анекдот ,, - чечёточника , занявшего первое место на престижном конкурсе спрашивают , - расcкажите , где вы так превосходно научились отбивать чечётку .? У нас была большая но бедная семья отвечает он ,, у родителей , нас детей, было десятеро , и был всего один горшок на всех .. .....
Или ольгинские боты у нас в почёте?
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Я - українець. Є в мене право
На рідную мову та свою Державу,
На гордий прапор золотаво-синій,
Щасливо жити у вільній країні.
Я - українець. Хочу право те мати
Завжди і усе, що думав, казати.
На незалежність та міцну Державу,
Що гарантовано нас всім, по праву.
Я - українець. На це маю право
Любити Вкраїну свою величаву,
Жити, кохати на повнії груди
Я - українець. Був ним і буду!
Доброго вечору , Україно без порошенка !Твій вислів нагадує слова з однієїї радянської пісні "этот день победы со слезами на глазах"
І не іначе, тому що ще не рік будемо плакати по Пороху, та проклинати тих 5 млн. т.т. 73% виборців.
(в СМЫСЛЕ В "ИГРЫ ДЕГЕНЕРАТА КУЧМЫ" НЕ ИГРАЮ...)
спасибо Датчянам
Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, тем самым прекращая процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет.
Новый губернатор Луганщины о связях с сепаратистом Струком: «Я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально»
Новый глава Луганской рассказал о своих политических отношениях с регионалом Владимиром Струком
Об этом рассказал новый глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.
Он сообщил, о своем отношении к «Партии регионов».
«В отношении партий в целом, и «Партии регионов» в частности, могу сказать, что я, как действующий сотрудник органов внутренних дел, в одной партии никогда не был. Я слышал о себе, что я и коммунистом был, и «регионалом» . Это тот случай, когда «вести о вашей смерти опережают саму смерть». Никогда я не был членом ни одной партии.
Мне предложили идти в Луганский областной совет по спискам «Партии регионов» (в 2010 году - ред.). Это две большие разницы быть членом партии и пройти по ее спискам», - заявил Комарницкий,
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Он отметил, что свою депутатскую деятельность я начинал еще с поселкового совета.
Также глава Луганской рассказал о своих связей с одиозным регионалом Владимиром Струком, который в 2014-м был одним из организаторов луганского Антимайдана, выступал на митингах у захваченных зданий.
«Владимир Алексеевич был председателем нашего поселка (Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко располагался в поселке Юбилейный вблизи Луганска, - ред.). Мы жили в поселке, у нас были вопросы, связанные с вузом. Абсолютно логично, нормально, что Владимир Струк у нас был. Я знаю, что мне это ставят в вину. Но я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально», - добавил Комарницкий.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/312239-novyj_gubernator_luganshchiny_o_svjazjah_s_separatistom_strukom_ja_v_etom_viny_ne_vihu__eto_absoljut
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Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам Курінний підійшов.
https://www.youtube.com/watch?v=j8XaU1HSAyE
Жовто-блакитный залитый кровью - становится красно-чёрным УПА.
Після нього машин і людей багато.
Але він ще присутній на українських номерах. Мавпи наказали їх змінити на дирівськи, але дехто не спішить.
Багато дорожніх знаків українською.
Можна знайти назви магазинів українською.
Є навіть бібліотека імені Василя Стуса.
Жаль только, что никто этого не видел, судя по видео.
PS. Надеюсь, что увидят в интернете. И, типа, ради этого всё и затевалось. Что не одни. Что есть ещё порох в пороховницах.