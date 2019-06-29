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 Під гімн України в окупованому Донецьку вивісили синьо-жовтий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У День Конституції, 28 червня, в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі звучав гімн України.

На опублікованих у мережі фотографіях видно, що державний прапор вивісили на будівлі колишнього готелю "Україна" в самісінькому центрі Донецька, передає Цензор.НЕТ.

Крім того, користувач Алекс N опублікував відео, яке демонструє, що поряд із вивішеним прапором лунає національний гімн України.

Про те, що відео актуальне, свідчить "республіканська" газета, датована вчорашнім днем, 27 червня.

Дивіться також: Росіянин вивісив на своєму будинку у Тверській області прапор України. ВIДЕО

Під гімн України в окупованому Донецьку вивісили синьо-жовтий прапор 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134742
 
   
 Топ коментарі
 
Ризикована акція...
З Днем Конституції, Україно! Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили флаг Украины - Цензор.НЕТ 7336
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Кушайте на здоровье, шоб вы подавились.
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Косяки вони там сховали під столом, планокури.
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Собрались собачьей шаурмы покушать по случаю праздника.
Нуууу фишечка тааакая ...🙁
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Трудне дитинство, дерев'яні іграшки прибиті до стелі...
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И один горшок на всех Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 2823 ..

Это я сейчас вспомнил анекдот ,, - чечёточника , занявшего первое место на престижном конкурсе спрашивают , - расcкажите , где вы так превосходно научились отбивать чечётку .? У нас была большая но бедная семья отвечает он ,, у родителей , нас детей, было десятеро , и был всего один горшок на всех .. .....
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Прислузі з наушничком також дозволили похарчуватись. Фуле ж...
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Быдланы кремлёвские с наглыми харями открыто ржут над ЗЕбилятниками.
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А ты читал что зеленое уе..ще накорябало под фото?

Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 70
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Админ, а тяжело эту кодлу забанить на месяц?
Или ольгинские боты у нас в почёте?
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аа царя обижають, царя батюшку обидели холоп крепосной magic SOM негадует...Боты, Петя коокококо ...Царь батюшка в опасности, всех забанить... аааа царя обижають у зебила истерика..Забанить всех !!
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Это у вас в кацапии царь-батюшка. А в Украине - президент, которого выбирают на выборах. Завидуй молча.
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В Израиле поговаривают, шо появился новый разбойник - Раввин Зегуд, он отрезает у бедных и отдаёт богатым.
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Может и пришивает, тем у кого каждый миллиметр на счету.
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з Днем Конституції, українці!
***
Я - українець. Є в мене право
На рідную мову та свою Державу,
На гордий прапор золотаво-синій,
Щасливо жити у вільній країні.

Я - українець. Хочу право те мати
Завжди і усе, що думав, казати.
На незалежність та міцну Державу,
Що гарантовано нас всім, по праву.

Я - українець. На це маю право
Любити Вкраїну свою величаву,
Жити, кохати на повнії груди
Я - українець. Був ним і буду!
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Доброго вечору , Україно без порошенка !
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Ні , свинохряк ще в Києві. Після виборів тікати буде
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Уже после выборов зебил? А шо такое. Сначала визжал шо после 21 апреля, потом после 20 мая, теперь уже после выборов. А шо если и после выборов Петя будет просто депутатом в Раде шо ты тогда зебил визжать будешь??
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Як би Зебил не побіг до Ростова в пріприжку.
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ЗЕбил так долго хотел посадить Петю что по ходу крыша поехала и оно поверило шо Петя сидит))
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Свинобот , тобі жопу скіпідаром помазали ? Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 4570
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Не знаю как ему, но тебе точно намазали. От тебя тут истеричного визгу больше всего...
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Ларик Гор

Доброго вечору , Україно без порошенка !Твій вислів нагадує слова з однієїї радянської пісні "этот день победы со слезами на глазах"
І не іначе, тому що ще не рік будемо плакати по Пороху, та проклинати тих 5 млн. т.т. 73% виборців.
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Пора брать Донецк, людей нет, из жертв будут только орки.
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Держитесь, ребята! Мы скоро еще дальше войска отведем!
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С таким президентом скоро войска отведем до границ Львовской области.
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порохоботи-це замасковані риги , як і порошенко.
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Рыговский подельник ЗЕКкоманды Разумков с тобой полностью согласен Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 1631
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А чего улицы пустые? Или их там кацорылы строем водят?
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Знімали рано вранці. Знаєш що таке комендантський час?
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Ооооооо... Комендатише... Ес, ес... Натюрлих руЗЗГЭ мир... Шо хотели то и получили...
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А що, мені подобається. тиха українськая ночь. Не чутно гигикання і визгу шмаркачів, з розважальних закладів не лунає шансон...
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Тільки мАтАроли з захерченками тихенько шастають...
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Порохоботва з кожним днем скаженіє і дурнішає.
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АЛЕ Й НЕ ПОРОХОУЙОБОК...
(в СМЫСЛЕ В "ИГРЫ ДЕГЕНЕРАТА КУЧМЫ" НЕ ИГРАЮ...)
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офф топ
спасибо Датчянам
Компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, тем самым прекращая процесс рассмотрения заявки, длившийся более двух лет.
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Северный поток-2 построят в обход вод ДанииКомпания-оператор Nord Stream 2 AG отказалась от прокладки газопровода по основному маршруту через территориальные воды Дании южнее острова Борнхольм.
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...Новый губернатор Луганщины о связях с сепаратистом Струком: «Я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально»
Новый губернатор Луганщины о связях с сепаратистом Струком: «Я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально»
Новый глава Луганской рассказал о своих политических отношениях с регионалом Владимиром Струком

Об этом рассказал новый глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

Он сообщил, о своем отношении к «Партии регионов».

«В отношении партий в целом, и «Партии регионов» в частности, могу сказать, что я, как действующий сотрудник органов внутренних дел, в одной партии никогда не был. Я слышал о себе, что я и коммунистом был, и «регионалом» . Это тот случай, когда «вести о вашей смерти опережают саму смерть». Никогда я не был членом ни одной партии.

Мне предложили идти в Луганский областной совет по спискам «Партии регионов» (в 2010 году - ред.). Это две большие разницы быть членом партии и пройти по ее спискам», - заявил Комарницкий,

Читайте также: Главой Луганской ОГА назначен дремучий украинофоб и экс-регионал
Он отметил, что свою депутатскую деятельность я начинал еще с поселкового совета.

Также глава Луганской рассказал о своих связей с одиозным регионалом Владимиром Струком, который в 2014-м был одним из организаторов луганского Антимайдана, выступал на митингах у захваченных зданий.

«Владимир Алексеевич был председателем нашего поселка (Луганский государственный университет внутренних дел им. Дидоренко располагался в поселке Юбилейный вблизи Луганска, - ред.). Мы жили в поселке, у нас были вопросы, связанные с вузом. Абсолютно логично, нормально, что Владимир Струк у нас был. Я знаю, что мне это ставят в вину. Но я в этом вины не вижу - это абсолютно нормально», - добавил Комарницкий.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/312239-novyj_gubernator_luganshchiny_o_svjazjah_s_separatistom_strukom_ja_v_etom_viny_ne_vihu__eto_absoljut
...
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Хочу поделиться этим фото, просто анализируйте !!!!
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Украинский флаг ЖЕЛТО-ГОЛУБОЙ а НЕ СИНЕ ЖЕЛТЫЙ как его нам навязали коммуняки в 1991 году! Не верите, смотрите на картину Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" там оба флага присутствуют , "жовто-блакитный" та "червоно -чорный".Под гимн Украины в оккупированном Донецке вывесили сине-желтый флаг - Цензор.НЕТ 8423
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Щось картинку не видно, а ось посилання на цей матеріал. ТИЦЬ
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100% так и есть. они мотивировали это решение тем, что мол та, другая Украина, с той бендеровской ничего общего не имеют.
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Бій відгримів. Жовто-сині знамена
Затріпотіли на станції знов.
І до юрби полонених
Сам Курінний підійшов.
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это ОТТЕНОК. основа жовто- блакытный. украинська мова, та сымволы Украины мають незривненну влучнисть яка тысячелиттьямы обережно,охайно, чутлыво, с любовю виттачувалась щоб майбутни поколиннья спрыймалы безмежжный Всесвит кризь неий давшы ойму жовто - блакытный колир котрый породыв вси инши коляры. я пробачаюсь за свое уродство. мова предков зовет весело и задорно, она манит таинством происхождения, вона лагидно спивае колыскову и звучить як сурма. Квитка(Цветок!) Цисык зробыла неможлыве - Закохала мене в свий чаривный спив влучыв в самэ сэрдце сакральной мовой мойих ридных праотцив. я плакав слухаючы ейи загубывши гордисть та никчемный нрав. Витаю всих з святом.
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Послухайте шановний ******* "Квітку Цісик" Щксану Муху та пісні Веселовського
https://www.youtube.com/watch?v=j8XaU1HSAyE
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А шо тут непонятного?
Жовто-блакитный залитый кровью - становится красно-чёрным УПА.
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Червоне то - любов, а чорне то журба... (Квитка Цисык). Великая певица.
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Взагалі то вона лише одна з виконавців цієї пісні Дмитра Павличка і Олександра Білаша.
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В Донецке вообще для кого там горят эти светофоры, там же вообще ни машины, ни души......... Вот вам и рашка... Интересно в Крыму такая же ситуация ?)))
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Це знімалося рано вранці. До 5 ранку діє комендантська година.
Після нього машин і людей багато.
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Здається, щось схоже в нашій історії колись вже було...

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Так в ДНР запрещено или нет вывешивать украинский флаг?
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В окупованому руснею Донецьку український прапор заборонений.
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Заборонено.
Але він ще присутній на українських номерах. Мавпи наказали їх змінити на дирівськи, але дехто не спішить.
Багато дорожніх знаків українською.
Можна знайти назви магазинів українською.
Є навіть бібліотека імені Василя Стуса.
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Восхищаюсь мужеством этих людей. Только бы их не нашли отморозки из ДНРовского КГБ - живыми не выпустят.
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"Бойтесь данайцев, дары приносящих"-рашист ,обнимая словами о дружбе и едином народе с Украиной ,с ухмылкой проткнул спину Украины оккупацией Крыма и части украинского Донбасса...
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Суперсмело, конечно.
Жаль только, что никто этого не видел, судя по видео.
PS. Надеюсь, что увидят в интернете. И, типа, ради этого всё и затевалось. Что не одни. Что есть ещё порох в пороховницах.
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Есть там еще патриоты которые рискуя жизнями и здоровьем проводят подобные акции. В застенках кацапского гестапо-мгб с украинцами не миндальничают, это у нас тут вата с телевизоров не вылазит, да и вообще не стесняется свое хайло раскрывать. а на оккупированных кацапами территориях за украинскую символику реально могут убить без суда и следствия. Спасибо за то, что напоминаете что вы там есть и за наш украинский Донбасс нужно бороться.
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все одно ми повернемо Україні те, що їй належить - і окупований Донбас і Крим і Кубань! Дайте тільки повернути назад нашого Гетьмана. Слава Україні !!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід гімн України в окупованому Донецьку вивісили синьо-жовтий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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