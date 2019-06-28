 Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма. ФОТОрепортаж

Українські військовослужбовці відійшли на 500 метрів, незаконні збройні формування - на 1,5 кілометра. На місці події розбирають бетонні блоки, які були укриттям для військових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За процесом простежив другий президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

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Після остаточного розведення сил буде відремонтовано міст через Сіверський Донець. Міжнародний комітет Червоного Хреста виділив 60 мільйонів євро на ремонт.

Як повідомив Кучма, за умови дотримання перемир'я, ремонт моста може зайняти 1,5 - 3 місяці.