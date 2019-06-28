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 Політика України, Фоторепортаж
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 Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма. ФОТОрепортаж

Поблизу Станиці Луганської триває розведення збройних сил і засобів, про яке сторони домовлялися з осені 2016 року.

Українські військовослужбовці відійшли на 500 метрів, незаконні збройні формування - на 1,5 кілометра. На місці події розбирають бетонні блоки, які були укриттям для військових, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

За процесом простежив другий президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розведення військ заради моста - політичне рішення президента Зеленського, що не виправдане військовою обстановкою, - Бутусов про ситуацію в Станиці Луганській

Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма 01

Ремонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма 02

Після остаточного розведення сил буде відремонтовано міст через Сіверський Донець. Міжнародний комітет Червоного Хреста виділив 60 мільйонів євро на ремонт.

Як повідомив Кучма, за умови дотримання перемир'я, ремонт моста може зайняти 1,5 - 3 місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134725
 
 
 Топ коментарі
 
Новий міст потрібно будувати там де відновлена українська влада, а на фронті хай скакають через річку, бо ці уроди привели війну на українську землю!
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Взорвали мост российские саперы, а ремонтирует Украина. Браво Презедент.
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стройте МОСТ М ЫРУ...ублюдки так
чтобы танки Путина выдержал...
мост имени предателей коломойша зелендебил кучма ушлебок...
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Якось мене не надто хвилює що там будують
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вот это достойный ответ украины на крымский мост - мост мира...небось, сам зеленский приедет открывать с украинской стороны....жаль, до выборов не успеют(((
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Молодец Президент все адекватные поддерживают ВАС
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все оккупанты и предатели Украины ,строят к ней мосты...
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додумается хоть деревянный и только для людей.....а то построят для танков
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За 60М евро деревянный???!!! Дороговато будет.
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Непонятно по какой мост идет речь. Там их два рядом. Один старый, второй новый, у обоих пролета нет. Сейчас ходят по старому.
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Нет ничего ничтожного чем строить мост для врагов Украины.
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60 лямов !!! А хто буде строїти??? Кому ці гроші підуть? Бо і за один лям мона построіть мост "хрувстальний анжинєрной работи"
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Это действительно развод, только не развод войск, а тех кто никогда не был в Станице и не понимает о чём собственно идёт речь. Давайте вам немного объясню суть произошедшего. Как вообще устроен этот переход в Станице, через который в среднем ежедневно проходит около 8 000 человек. ( Я там был неоднократно). Начнём с той стороны.С горы транспорт подъезжает к стоянке и через 30-50 метров стоит навес, под которым стоят люди в ожидании разрешения подойти к будке ( до неё тоже 30-50 м. ) для проверки документов, после они идут на мост (тоже 30-50 м. ) , проходя через вооружённых бойцов. Далее проходят мост (в конце его пост бойцов) и проходят до 6-ти метрового провала, по которому вверх вниз, вот уже 5 лет по крутым деревянным сходам, ежедневно ползают эти 8 000 человек. Здесь же находится передовой пост лнр -овцев. После перебравшись через провал люди бредут пешком 1,5-2 км до нашего навеса ожидания. И вот на этих 2 км. и находились в разное время 2-3 укрепленных из блоков посты наших бойцов, выезд из которых нам всем сегодня показывают. Так вот, к чему я всё так подробно описал. Никакого разведения не произошло. Наши будки для проверок документов и людей где стояли, там и стоят. И лнр овские так же где были, там и остались. А передовые посты, с которых вывели бойцов и так периодически пустовали.Та сторона никогда не уйдет с позиций, они там такие укрепления понаделали на горе, да и очень выгодная господствующая высота. Поэтому сегодня по всем новостям и говорили, что сепаратисты покинули пешеходный мост ( провал со сходами ,передовой пост), а сам мост он автомобильный, но про него ни слова.Вот пожалуй и всё про великий РАЗВОД.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниРемонт моста в Станиці Луганській займе до трьох місяців, - Кучма. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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