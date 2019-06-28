 Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Як повідомили в прес-службі ДБР, дії чиновників Міноборони завдали державі збитків на суму близько 100 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.
Так, було закуплено 20 тисяч бронежилетів, деякі з яких прострілюються, 100 тисяч комплектів військової форми, які не відповідають технічним вимогам, і 300 наметів, які не можуть бути використані за призначенням.
Зараз з'ясовується причетність до таких закупівель одного з керівників Міністерства оборони України, а також керівників департаментів та управлінь міністерства.
"Це не тільки спроба збагатитися під час державних закупівель. Люди, які відповідають за оборону нашої держави, поставили під загрозу життя наших військових, і це - набагато страшніше, ніж втрата бюджетних коштів. Наше завдання - робити армію сильною. Викриття таких злочинів має бути завершено притягненням винних до відповідальності. Таке не повинно повторюватися", - заявив глава ДБР Роман Труба.
Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУза завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.
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і насамкінець анекдот:
поспорили жулю і бєня на то,хто з них найбільше пожертвує волонтерам. проходять мимо волонтеріві, і жуля дістає з гаманця копійку, кидає і гордо дивиться на бєню
бєня: там за двох
Serg Marco
На тему обысков ДБР по поводу закупки некачественного чегототам.
Вот ничего специально не хотел писать на эту тему.
Потому что в партии ЕС на 27 месте есть Татьяна Черновол которая вот это все три года раскручивала, мне очень хочется посмотреть как в этой ситуации шпагат будет выглядеть.
Но.
Случайно попал на брифинг главы ДБР.
- Закупки неякісної продукції для ВСУ відбулися на початку цього року;
Выключил брифинг главы ДБР.
Закупками занимается Департамент госзакупок МО. В котором ДБР обыски не делало.
Серьезно? Вы че, перепутали департаменты, не туда забежали?
ГУРСМО в которое забежали маски-шоу от ДБР занимается контролем качества, а не закупками. А контроль качества подтверждается сертификатами независимых лабораторий. Если какая то лаборатория дала сертификат нанекачественный продукт, который приняли в ГУРСМО, то наверное вы ж и в этой лаборатории обыск ведете, потому что эта структура сама не контролирует качество. Только независимые лаборатории, в том числе иностранные.
А, тоже нет?
Ну тогда извините, это какая то херня. Обыск в связи с закупкам в управлении которое не занимается закупками, на тему некачественной продукции, качество которой оно тоже не определяет, а лишь соответствие с техзаданием и заключением из лаборатории- это как то очень тупо.
Предлагаю на главу ДБР Татьяну Черновол. Даже у нее получалось свои претензии высказывать аргументированно.
За даними Міністерства оборони, жодна з чотирьох сертифікованих лабораторій в Україні не проводила випробувань, які дали б змогу стверджувати, що прострілюються три із п'яти бронежилетів українських військових.
Нужно просто дождаться выборов, после них всю эту срань как водой смоет
О том, что кто-то кое-где у нас пророй честно жить не хочет.
А вы об этом не знали?