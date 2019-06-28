EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
  4088  164
Все про:Міноборони (2629) обшук (730) Труба (90) ДБР (325)

 Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Обшуки, які 26 червня проводили співробітники Державного бюро розслідувань, проводилися в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом закупівлі посадовцями Міністерства оборони України речового майна за завищеною ціною.

Як повідомили в прес-службі ДБР, дії чиновників Міноборони завдали державі збитків на суму близько 100 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.

Так, було закуплено 20 тисяч бронежилетів, деякі з яких прострілюються, 100 тисяч комплектів військової форми, які не відповідають технічним вимогам, і 300 наметів, які не можуть бути використані за призначенням.

Зараз з'ясовується причетність до таких закупівель одного з керівників Міністерства оборони України, а також керівників департаментів та управлінь міністерства.

Читайте також: Ми отримали підтвердження про позапроцесуальні відносини Портнова і ДБР. Хочемо притягнути Трубу до відповідальності, - адвокат Порошенка Головань

"Це не тільки спроба збагатитися під час державних закупівель. Люди, які відповідають за оборону нашої держави, поставили під загрозу життя наших військових, і це - набагато страшніше, ніж втрата бюджетних коштів. Наше завдання - робити армію сильною. Викриття таких злочинів має бути завершено притягненням винних до відповідальності. Таке не повинно повторюватися", - заявив глава ДБР Роман Труба.

Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 01
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 02
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 03
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 04
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 05
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 06
Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ 07

Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУза завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

Також читайте: Яким чином документи слідчих ДБР опиняються в руках Портнова? - партія Порошенка звернулася до глави Бюро Труби

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134690
 
   
 Топ коментарі
 
работаТрубы в ГБР - Это попытка обогатиться за счет Каломойского под видом работы в ГБР
 показати весь коментар
 
И то и другое результат действий Порошенко, решение в ПАСЕ было принято еще до выборов, а договореннось о разводе была подписана еще в 2016.
 показати весь коментар
 
шобло мародёров мальдивских работает как папик учил
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Президент Украины не имеет судебной власти.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Брысь под шконку, соевый петушок.
 показати весь коментар
 
 
По поводу "трех друзей" это миф из Сингапура. Ли Куан Ю посадил друзей, но потому, чтобы убрать конкурентов. Он был диктатором, но сотворил для своей страны чудо. Украине тоже нужен свой "хороший" диктатор. Демократия только вредит.
 показати весь коментар
 
 
А разве у нас в стране война??? Товарооборот с кацапией растет с каждым годом, безвиз, свободное транспортное сообщение, кацапские фирмачи скупают наши предприятия, в параше миллионы украинцев-гастербайтеров. Так с кем воюем, порохосос?
 показати весь коментар
 
 
У вас в стране ? Пока нет. У вас только в Сирии и в Венесуэле.
 показати весь коментар
 
 
Слив защитан, шоколадное. Иди оботрись
 показати весь коментар
 
 
Ну по идее и понимать ничего не нужно, есть стандарты и сертификаты. Достаточно просто погуглить
 показати весь коментар
 
Да, вот только не видно чтобы были проведены испытания: в самом ли деле бронежилеты "некачественные", или то просто Беня отстегнул Трубе некую сумму за это "расследование" ?
 показати весь коментар
 
 
Очень скоро все узнаем, да соевый мародер на скамье подсудимых многое расскажет
 показати весь коментар
 
 
А у тебя, видимо, имеется профильное образование по бронижилетам, если решил здесь в качестве эксперта выступить?
 показати весь коментар
 
 
У меня физико-математическое образование, включая диссертацию по моделированию пространственных пластинчатых конструкций на прочность и жёсткость.
Желаешь подискутировать ?
 показати весь коментар
 
А я профессор, без пяти минут академык, правая и левая рука академика Патона. И мне понятно, что дискутировать здесь вообще не о чем, фотографии говорят сами за себя. И только вченые, больные порохоботством головного мозга, будут отрицать очевидное
 показати весь коментар
 
 
О, так мы с тобой коллеги! Тебе соевый мародер сколько за пост платит, не считая шаровых конхветок?
 показати весь коментар
 
 
Алекс.Да их тут порохоботов,таких как аквариум полным- полно.Весь форум на Цензоре оккупировали.За пять лет Петро столько денег нагреб и в офшоры вывел,что может содержать эту араву дармоедов еще ой как долго.
 показати весь коментар
 
 
Вибачте, але судячи з Ваших помилок, щось не тягнете Ви на професора.
 показати весь коментар
 
 
Аквариум насмешил с образованием.Был у меня один знакомый с двумя образованиями,одно из них физико-математическое.Только труселями и носками на рынке в Харькове торговал.
 показати весь коментар
 
 
С физико-математическим можно и носками торговать. А вот от торговли носками перейти к физике и математике - это хрен!
 показати весь коментар
 
 
"Броник должен соответствовать." Чему- для того имеется спецтаблица параметров. Несоответствие- невыполнение условий контракта. Гибель людей в результате- уголовное дело. Схема проста. А "нажиться на продаже" бредочесина голимая. ВЕЗДЕ, ВСЕГДА любой, кто что то продает ХОЧЕТ НАЖИТЬСЯ. Это закон коммерции. И приводить его в качестве компромата- расписаться в скудоумии... Ну лады- низкой компетенции.
 показати весь коментар
 
 
А ведь энтот Труба - однозначно агент *******! Ведь каждому порохососу известно, что ПОПа - святой человек, спит в вышыванке в обнимку с автоматом и каждый час исполняет Гимн Украины. Такой лидер нации вообще не способен что-либо украсть, и тем более организовать никакую корупционную схему, все поклеп и клевета! На самом деле во всем виноват Зеленский, это он за несколько недель раздеребанил всю Украину
 показати весь коментар
 
 
Одеть бы всех порохоботов,что Цензор оккупировали в эти бронежилеты,и на передовую в окопы.Пущай там бывшего хфельдмаршала Мальдивского прославляют.
 показати весь коментар
 
 
И чем же Антонина?В Илловайском котле погибали наши патриоты-добровольцы,которых ни кто в армию насильно не отправлял.Вооружены были,одеты-обуты как попало,но врага остановили.А эти обормоты-порохоботы каждый божий день за клавой гавно мечут,и кондитера Петра прославляют.Так пусть оденут дырявый бронежилет и собственным примером покажут как Родину защищать.Тем более бронежилеты при Пете закупались,может даже Свынарчуками.Так Петя на стандарты НАТО "перешел" с дырявыми бронежилетами.
 показати весь коментар
 
 
от тим, у той період в Іловайську і поряд на Саур-Могилі загинули кращі з кращіх синів України.
 показати весь коментар
 
Так Вы считаете Антонина,что арава порохоботов здесь на Цензоре лучшие или худшие?Я мысль Вашу уловить не могу?Почему их(порохоботов) не одеть в эти дырявые бронежилеты,и не отправить на передовую Родину защищать,а не Порошенко здесь на Цензоре жопу подлизывать.
 показати весь коментар
 
 
Русский, тебе уже сказали: тут вотки нет. Иди домой.
 показати весь коментар
 
Аквариум с тремя высшими образованиями иди на пятый или прямой анал,рыбок кормить,или раков.Там можешь свой язык о Петин анал почесать.Ему(Пете) это нравится.Он оценит.
 показати весь коментар
 
Взнаю улюблену тему кацапотролів- про шоколадний ГЛАЗков.
 показати весь коментар
 
 
Вот аквариум переклинило, видимо, мозги окончательно заплыли тем гуано, из которого соевое чмо клепает сои конхветки
 показати весь коментар
 
ще з 2014 я не чула скандали з якістю військового спорядження і от зараз, як чортеня з табакерки. Шукайте кому вигідно, так ви говорили свого часу
Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 2609
 показати весь коментар
 
 
Антонина.Вы нэ чулы ни разу про скандал в Укроборонпроме,нэ чулы про Свынарчукив?Вы что глухонемая?Но зрение то у Вас присутствует,прочитать расследования Бигуса могли?
 показати весь коментар
 
 
перед останніми виборами чула)) і шо, є результати або ви зараз говорите, що те і це не одніх рук справа))) ну не варто народ за дурнів мати
 показати весь коментар
 
Антонина.Я Вас в дурости по-моему не обвинял и не оскорблял.Просто Вы мысли свои излагаете путанно.То ни о каких скандалах в Укроборонпроме Вы не слыхали.Теперь вот оказывается чулы.Понять Вас сложно.Но это не значит,что я Вас дурой назвал,или имею за дурочку.Попрошу этого мне не приписывать.Такого не говорил и о таком не думал.
 показати весь коментар
 
вибачте, передвиборчі і теперішні чутки одного поля ягідки, це розуміють всі. За довгими і вітієватими фразами ховається маленька істина.
 показати весь коментар
 
поки що не доведене у суді обкрадання в Укроборонпромі було використано для нейтралізації 5 президента. Зараз передвиборча компанія у ВР, розірується чергова партія в покер. Поки одні грають за правилами хтось повторює трюк з блефом.
 показати весь коментар
 
 
я допускаю, що в Укроборонпромі дійсно є проблеми, але не люблю отримувати такі повідомлення у формі скандалу і через "сарафанне радіо" у передвиборчому процесі.
 показати весь коментар
 
А я все читаю та думаю, що за труба... До чого тут труба. А тут оно воно що.
 показати весь коментар
 
 
Нихрена себе "попытка"((( слямзили миллионы, рассовали по карманам и это всего лишь "попытка обогатиться"? Представляю себе сколько стоят государству НЕ попытки, а реальные махинации. Где отрубленные руки, порохоботы, ась???
 показати весь коментар
 
 
света тут даже попытко не видно а видно по сралниским нормам диверсию от Трубы в пользу кацапии Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 1700
 показати весь коментар
 
А теперь поблагодарите от имени ВСУ Трубу и спросите когда получат зимнюю форму части на 0 Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 1949
 показати весь коментар
 
 
ура победа ДБР нашли склад завёрнутой формы не подошедшей по ТУ для ВСУ Это попытка обогатиться во время госзакупок, - Труба о деле по закупкам имущества для ВСУ - Цензор.НЕТ 3395
 показати весь коментар
 
 
Сколько визга появляется сразу же при малейшей попытке расследовать любые нарушения неприкасаемых представителей выгнанной власти. Даже тех, о которых раньше все криком кричали. И о замене шустрыми жлобами-производителями материалов для бронежилетов на менее надежные, но конечно же более дешевые, и о коррупции в армии, и об используемых непригодных для военной формы материалов, не защищающих солдат ни зимой, ни летом, и о массовой торговле с армейских складов всем, чем только можно. Но стоило только начаться первым проверкам, как в ход сразу же пошли самые нелепые аргументы в защиту того, что защищать просто нельзя. И люди там все, оказывются, патриот на патриоте, и цены не имеют для нас никакого значения ( но при этом очень даже большое имеют для них), и вообще руки прочь от любых расследований, не позволим. Цинизм просто зашкаливает. И совсем не важно, кого проверяют и что расследуют. И результаты тоже не важны, главное, обгадить всех неугодных как можно удачнее и "остроумнее".
 показати весь коментар
 
 
улюблена зебілами тєма как порох всєх абакрал! і доказів жодних,лише сліпа віра! порох всєх абакрал! у пенсіонерів вкрав пенсію, і тепер вони не можуть поїхати в баден баден на води мінеральні! у нафтовиків вкрав нафту, в газовиків газ- і тепер нема чим опалювати і заправляти машини!у солдат вкрав патрони і тепер їм нема чим дебілів розстрілювати! а в коморі здохли миші, бо їм нічого жерти бо порох всєх абакрал! а в дніпрі дохне риба, бо порох всєх абакрал! а супрун заслана клятими америкосами, шоб добити нарід український і вони вмєсте з порохом всєх абкрадивают Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ - Цензор.НЕТ 7399
і насамкінець анекдот:
поспорили жулю і бєня на то,хто з них найбільше пожертвує волонтерам. проходять мимо волонтеріві, і жуля дістає з гаманця копійку, кидає і гордо дивиться на бєню
бєня: там за двох
 показати весь коментар
 
 
Ну и что по этим фотографиям видно ? бронепластина не прострелена . на манекене видно . что дырки там где она должна находится значит испытывали без неё . ниже её отчётливо видно что нет пробития на животе значит броник держит . и вообще с чего стреляли на вид вообще 9 мм снайперские что не выдержит ни один броник в мире . Но для зебилов даже можно просто любую фотку чего угодно всунуть даже шаурмы и сказать . что это порох её надкусил
 показати весь коментар
 
 
Це повтор новини ? Нового не прочитавЮФоточки тільки якісь вставили. Розумію,якщо Трубу тримають за яйки кримінальними справами,але якщо це бажання вислужитись...-слідом за Гройсманом.
Serg Marco
На тему обысков ДБР по поводу закупки некачественного чегототам.

Вот ничего специально не хотел писать на эту тему.
Потому что в партии ЕС на 27 месте есть Татьяна Черновол которая вот это все три года раскручивала, мне очень хочется посмотреть как в этой ситуации шпагат будет выглядеть.
Но.
Случайно попал на брифинг главы ДБР.
- Закупки неякісної продукції для ВСУ відбулися на початку цього року;
Выключил брифинг главы ДБР.
Закупками занимается Департамент госзакупок МО. В котором ДБР обыски не делало.
Серьезно? Вы че, перепутали департаменты, не туда забежали?
ГУРСМО в которое забежали маски-шоу от ДБР занимается контролем качества, а не закупками. А контроль качества подтверждается сертификатами независимых лабораторий. Если какая то лаборатория дала сертификат нанекачественный продукт, который приняли в ГУРСМО, то наверное вы ж и в этой лаборатории обыск ведете, потому что эта структура сама не контролирует качество. Только независимые лаборатории, в том числе иностранные.
А, тоже нет?
Ну тогда извините, это какая то херня. Обыск в связи с закупкам в управлении которое не занимается закупками, на тему некачественной продукции, качество которой оно тоже не определяет, а лишь соответствие с техзаданием и заключением из лаборатории- это как то очень тупо.
Предлагаю на главу ДБР Татьяну Черновол. Даже у нее получалось свои претензии высказывать аргументированно.
 показати весь коментар
 
 
А что там Портнов говорил по поводу обысков????Зелюки кацапские не хотите прокомментировать слова вашего сподвижника Портнова????
 показати весь коментар
 
 
Не верю, что кристально честный человек, практически совесть нации, Порошенко мог украсть хоть копейку из государственного бюджета! Скорее бы он продал Рошен и раздал деньги украинским пенсионерам!
 показати весь коментар
 
Сразу видно, что имущество хранится на складе НАТОвского образца им.Порошенко, хорошо что не на земляном полу под крышей из соломы)))))
 показати весь коментар
 
Свинорошен решил не распылятся по баблу, в попытке поднять свой падающий рейтинг выделил несколько ключевых сайтов и нагнал на них порохоботские бригады, работающие посменно и днем и ночью. Особенно это заметно ночью, когда нормальные люди спят, а порохососы интенсивно набивают посты за практически шаровой зароботок.
Нужно просто дождаться выборов, после них всю эту срань как водой смоет
 показати весь коментар
 
О чем новость, зебелята?
О том, что кто-то кое-где у нас пророй честно жить не хочет.
А вы об этом не знали?
 показати весь коментар
 
 
Ковыряй Труба ,может так спасешь свою сраку .
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЦе спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору