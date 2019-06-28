 Це спроба збагатитися під час держзакупівель, - Труба про справу щодо закупівель майна для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Як повідомили в прес-службі ДБР, дії чиновників Міноборони завдали державі збитків на суму близько 100 мільйонів гривень, передає Цензор.НЕТ.

Так, було закуплено 20 тисяч бронежилетів, деякі з яких прострілюються, 100 тисяч комплектів військової форми, які не відповідають технічним вимогам, і 300 наметів, які не можуть бути використані за призначенням.

Зараз з'ясовується причетність до таких закупівель одного з керівників Міністерства оборони України, а також керівників департаментів та управлінь міністерства.

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"Це не тільки спроба збагатитися під час державних закупівель. Люди, які відповідають за оборону нашої держави, поставили під загрозу життя наших військових, і це - набагато страшніше, ніж втрата бюджетних коштів. Наше завдання - робити армію сильною. Викриття таких злочинів має бути завершено притягненням винних до відповідальності. Таке не повинно повторюватися", - заявив глава ДБР Роман Труба.















Вчора "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУза завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії.

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