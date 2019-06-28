 Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє поліція Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.
"27 червня о 21:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили сумку з тілом мертвої дитини", - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років.
Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.
За цим фактом слідчі Садгірського відділення поліції почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Давай вообще угол.ответственность за всё отменим и ни у суде, ни у ментов вообще никаких способов "поднимать бабки" не оставим, да?
Мусора - петевские.
Аваков - петевский.
В отставку не подал?
Читал из-за каких пустяков министры в Европе в отставку идут?
Ну так вот - если бы Пета еще 55 лет правила, то Аваков возможно бы и подумал об отставке из-за Тлявова
толщина троллинга = 100500 макронов.)
Если сообщения не ложные - их нужно утаивать, чтоб "не раскачивать"?
Я так понимаю, что раз "не все сми вытягивают это в свои статьи" - то они таки замалчивают.
Не пойму, это хорошо или плохо?
Не пойму, как влияет исчезновение 100 детей и убийство других 100 на моё решение за кого голосовать на выборах?
Не пойму, что ты делаешь на "одноклассниках"?
Ну и главное, чего не пойму - зачем РФ "раскачивать" русскоговорящих поломоек Германии? Они что, готовят восстание обслуживающего персонала?
А если серьёзно - расслабься, никакого заговора нет. Просто так уж повелось, что "плохие" новости пользуются бОльшим спросом, а больше спрос на трэш - больше рейтинг трэшовых изданий - больше денег.
Вон хотя бы местные новости почитай. На одну "хорошую" новость приходится 5 похорон вояк и 10 политических срачей.
чтобьі знать об одноклассниках не обязательно на них сидеть.
Дивляться на нього і радуються - Епоха Бідності Закінчилась... до початку опалювального...
Нельзя этой кагальной своре дать контроль над украинской Радой!
Такое было и раньше, но сейчас делается акцент.
Создается атмосфера страха.
Помните это...