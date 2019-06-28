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Все про:діти (1578) Нацполіція (7760) смерть (3397) Чернівці (115)

 Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція. ФОТО

У Чернівцях перехожі виявили сумку, в якій було тіло мертвого 3-річного хлопчика.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє поліція Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

"27 червня о 21:00 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на околиці Чернівців перехожі виявили сумку з тілом мертвої дитини", - йдеться в повідомленні.

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Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція 01

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіло мертвого хлопчика віком приблизно до трьох років.

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Зараз правоохоронці встановлюють обставини події.

За цим фактом слідчі Садгірського відділення поліції почали кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Перехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134685
 
 
 Топ коментарі
 
Вот, бляха муха, накера смертную казнь отменили?!
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Ни дня без новости про преступление против детей. Вымывают убийство Кирилла Тлявова из памяти людей. Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 1208
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У нас если мужик нашел такое - заманается потом доказывать что не рожал и не выбрасывал. Хотя это больше про Рашку - если по лесу или парке идешь и что-то такое видишь - каменную морду делай, прочь уходи, а если будут спрашивать - не видел, не знаю, и вообще, прекратите мне ломать пальцы, гражд. майор.
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Вот, бляха муха, накера смертную казнь отменили?!
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Да уж - ведь на отмазе от расстрельных статей судьи и менты нехилые бабки могли бы поднимать...))
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Каждый думает в меру своей распущенности.
Давай вообще угол.ответственность за всё отменим и ни у суде, ни у ментов вообще никаких способов "поднимать бабки" не оставим, да?
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Якщо не було повідомлення про зниклого хлопчика, отже це батьки..
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Или старший брат, или сабж, обнаруживший тело - но адназначна не серийный убийца...)
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Ни дня без новости про преступление против детей. Вымывают убийство Кирилла Тлявова из памяти людей. Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 1208
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Зря вы это сказал....
Мусора - петевские.
Аваков - петевский.
В отставку не подал? Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 188
Читал из-за каких пустяков министры в Европе в отставку идут?
Ну так вот - если бы Пета еще 55 лет правила, то Аваков возможно бы и подумал об отставке из-за Тлявова Прохожие нашли чемодан с телом ребенка в Черновцах, - полиция - Цензор.НЕТ 5743
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При Порошенко такого количества смертей детей не было,только при Зедебилах началось !!!!
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У нас если мужик нашел такое - заманается потом доказывать что не рожал и не выбрасывал. Хотя это больше про Рашку - если по лесу или парке идешь и что-то такое видишь - каменную морду делай, прочь уходи, а если будут спрашивать - не видел, не знаю, и вообще, прекратите мне ломать пальцы, гражд. майор.
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да, НЕСЧАСТНЫЙ и глупый тот "прохожий", который "нашел", будет первым с списке подозреваемых у ментов, потому что система такая извращенно-поганая (совкого рабская)!
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Не, ну в принципе это совершенно логично. Но в совке нашедший имел нехилые шансы сесть сам и много бессонных ночей. А в нормальных странах, наверное, все-таки 99% нашедших сразу позвонит в полицию и даже не подумает шо может загреметь ибо мусорам впадлу искать убийцу.
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Чим нижчий рівень життя, тим більше такого буде... А взагалі у нас в області в тому році було багато випадків зникнення дітей. Навіть київстар прислав повідомлення, що будуть робити розсилку якщо хтось був в зоні зникнення дитини і можливо був свідком. Але з весни якось не було випадків щоб на дорозі пробували закидати в машину.
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Так скінчилась же епоха бідності, як так?!!
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в последнее время участились сообщения о случаях сексуального насилия над детьми, убийствами детей и т.п. я могу сделать только один вывод - кто-то пытается "раскачать" общество эмоционально. с 2014-го года я знаю только один источник таких "технологий" для Украины. подсказать какой?
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єто методика парашки, они ее очень применяют на одноклассниках. русские курицьі при отсутсвии могов очень на єтом висят.
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Не очень понял.
Если сообщения не ложные - их нужно утаивать, чтоб "не раскачивать"?
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нет, со всеми людьми любой страньі каждьій день что-то происходит. но не все сми вьітягивают єто в свои статьи. а вот перед вьіборами.во времьі захвата Крьіма єто все шло на одноклассниках "пропал ребенок", пропагандонский срач, и все на ємоциях, без фактов и законной базьі. там постоянно такие мульки.
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Хм.
Я так понимаю, что раз "не все сми вытягивают это в свои статьи" - то они таки замалчивают.
Не пойму, это хорошо или плохо?
Не пойму, как влияет исчезновение 100 детей и убийство других 100 на моё решение за кого голосовать на выборах?
Не пойму, что ты делаешь на "одноклассниках"?

Ну и главное, чего не пойму - зачем РФ "раскачивать" русскоговорящих поломоек Германии? Они что, готовят восстание обслуживающего персонала?

А если серьёзно - расслабься, никакого заговора нет. Просто так уж повелось, что "плохие" новости пользуются бОльшим спросом, а больше спрос на трэш - больше рейтинг трэшовых изданий - больше денег.
Вон хотя бы местные новости почитай. На одну "хорошую" новость приходится 5 похорон вояк и 10 политических срачей.
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ну так не все ж такого склада ума, как вьі. задуривание - основная цель. курицьі попадают на хорошую инфу, для вас хорошую, качественную, а так как своим мозгом ее окучить нужно много времени и вообще наличие мозга, то сообщение о пропаже ребенка отвлекает, там проще, поахать, поохать, лайкнуть, перепостить, позвонить падружке, зависнуть с ней на час. просто нужно чтобьі они оставались на том уровне, на котором они есть. как вариант.
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Ну так раскачали ж ЛИЗУ в Германии. как раз Крім отбирали. Им нужно, что б русские в Германии любили Путина, и поєтому кидаеттся каша из информации.

чтобьі знать об одноклассниках не обязательно на них сидеть.
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тем более русские крицьі типа поломоек и продавщиц в Германии такими новостями постоянно делятся, у них мозгов на большене хватает: хто где на какой русской дискотеке кому моргало вьіколол, ножом заколол.
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А зараз підуть масові підпали. Потім підриви. Вбивства будуть продовхуватись, як не прикро. ТОму, що це треба комусь. Треба ослабити пізнання людей і піднести їм такого собі "янгола-рятівника" в образі кумапутлера, ригів, слуг народу, то що. А ЗЕ на цьому тлі, разом з Бенею, просто ніхто. Зебіли вибрали собі малятко, ряжене у фірмове, та посадовили на самий високий трон, де в нього ноги від землі відірвались...
Дивляться на нього і радуються - Епоха Бідності Закінчилась... до початку опалювального...
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Не верьте ЗеБеням.
Нельзя этой кагальной своре дать контроль над украинской Радой!
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кто-то (политическая сила, за счет средств олигархов) решил въехать в Раду на этой теме (заказным характером материалов, несет за весту)
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Одна з версій, що хлопчика циганські попрошайки використовували для жебрацтва. Дітки в такому бізнесі живуть до 3-х місяців. Звірі чорно****
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Нужно улучшать благосостояние народа.Старая истина: Бытиё определяет сознание.Причём научная.Станем зажиточней-многое плохое исчезнет из нашей жизни.А ужесточение наказания- приведёт к ещё большим ужасам.Для детей,девушек,женщин и просто людей.Банды намного поредеют,когда молодёжь станет лучше жить,будет в состоянии содержать семью,детей.
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раньше ни дня без новостей о брошенной гранате, теперь то убитые, то изнасилованные дети, это пздц, граждане, ПТСР что ли проявляет себя ?
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от нєт шоп чємодан доларов хтось подбросіл
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Что то мне кажется, что вал новостей об убитых детях - предвыборная технология Зебила.
Такое было и раньше, но сейчас делается акцент.
Создается атмосфера страха.
Помните это...
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Цензор.НЕТФотоПодіїПерехожі знайшли валізу з тілом дитини в Чернівцях, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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