 На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час наземного і повітряного моніторингу кордону України з РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"Сьогодні з радістю констатую, що роботи з облаштування кордону в Харківській області завершилися на 90%. Прикордонники вже розгорнули нові підрозділи. І це вже дає перші результати - на цій ділянці майже немає порушень державного кордону. На сьогодні в Харківській області облаштовано понад 10 опорних пунктів і обладнано 4 комплекси відеоконтролю і сигналізації, ще 5 встановлять найближчим часом", - заявив Троян.

Заступник міністра розповів, що протяжність контрольованої ділянки кордону з Росією - 1500 кілометрів. Ще понад 400 кілометрів доведеться облаштовувати після того, як буде звільнено Донбас. Чиновник зазначив, що облаштування кордону йде не тими темпами, як очікувалося. Уже кілька разів довелося переносити дату закінчення робіт.

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"Сам проект облаштування кордону виконати непросто, адже місцевість неоднорідна - це і ліси, і болота. Часто роботи доводиться виконувати тільки в теплу пору року. Також труднощі виникають і через розслідування НАБУ, які тільки затягують роботу", - пояснив він.

"Також проблемою залишається те, що велика кількість земельних ділянок перебуває в приватній власності. А значить, держава має компенсувати людям вартість цієї землі. У Верховній Раді вже на другому слуханні лежить ініційований нами законопроект, який би дозволив швидше вирішувати питання відчуження землі державного кордону з приватної власності", - зазначив заступник міністра.

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"Зараз ми провели моніторинг на ділянці кордону в Луганській області. Це досить складна ділянка для облаштування кордону, адже тут багато ярів і лісів. Цього року плануємо облаштувати близько 50 кілометрів", - повідомив Троян. На Луганщині вже обладнано понад 100 км протитанкового рову, протитранспортний брустер і понад 65 км рокадної дороги.

За словами заступника міністра, всі роботи на кордоні з країною-агресором мають бути завершені до 2021 року. Для реалізації плану в 2019 році з бюджету виділили 123 мільйони гривень, що становить 30% від запланованої суми.

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Нагадаємо, інтелектуальна система охорони кордону - це спочатку конусний рів (чотириметровий вгорі і звужується вниз до двох метрів, за ним іде вал (два метри у висоту і стільки ж у ширину), потім - контрольно-слідова смуга, рокадна дорога і загородження. Крім цього, передбачається облаштування ділянки наглядовими вежами, камерами відеоспостереження, тепловізорами, а також прокладка сенсорного кабелю.

Крім інженерного облаштування передбачено і технічне оснащення ділянки державного кордону в межах Харківської області - зокрема, бойовими модулями типу "Тритон". Це броньований автомобіль, на якому встановлено тен радіолокаційної вежі, відео- і тепловізійне спостереження. Все це об'єднано з системою ведення вогню. На сьогодні закуплено 4 такі бойові модулі, які будуть використовуватися на віддалених важкодоступних ділянках, не прикритих інженерними спорудами - наприклад, в заболоченій місцевості, оскільки там неможливо поставити огорожу і викопати рів, або на ділянках, де з'являється загроза безпеки.