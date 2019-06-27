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 Політика України, Фоторепортаж
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 На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС. ФОТОрепортаж

У Харківській області виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з Росією, розпочато роботи на ділянці Луганської області.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час наземного і повітряного моніторингу кордону України з РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 01

"Сьогодні з радістю констатую, що роботи з облаштування кордону в Харківській області завершилися на 90%. Прикордонники вже розгорнули нові підрозділи. І це вже дає перші результати - на цій ділянці майже немає порушень державного кордону. На сьогодні в Харківській області облаштовано понад 10 опорних пунктів і обладнано 4 комплекси відеоконтролю і сигналізації, ще 5 встановлять найближчим часом", - заявив Троян.

Заступник міністра розповів, що протяжність контрольованої ділянки кордону з Росією - 1500 кілометрів. Ще понад 400 кілометрів доведеться облаштовувати після того, як буде звільнено Донбас. Чиновник зазначив, що облаштування кордону йде не тими темпами, як очікувалося. Уже кілька разів довелося переносити дату закінчення робіт.

На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 02

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На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 03

"Сам проект облаштування кордону виконати непросто, адже місцевість неоднорідна - це і ліси, і болота. Часто роботи доводиться виконувати тільки в теплу пору року. Також труднощі виникають і через розслідування НАБУ, які тільки затягують роботу", - пояснив він.

"Також проблемою залишається те, що велика кількість земельних ділянок перебуває в приватній власності. А значить, держава має компенсувати людям вартість цієї землі. У Верховній Раді вже на другому слуханні лежить ініційований нами законопроект, який би дозволив швидше вирішувати питання відчуження землі державного кордону з приватної власності", - зазначив заступник міністра.

На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 04

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На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 05

"Зараз ми провели моніторинг на ділянці кордону в Луганській області. Це досить складна ділянка для облаштування кордону, адже тут багато ярів і лісів. Цього року плануємо облаштувати близько 50 кілометрів", - повідомив Троян. На Луганщині вже обладнано понад 100 км протитанкового рову, протитранспортний брустер і понад 65 км рокадної дороги.

За словами заступника міністра, всі роботи на кордоні з країною-агресором мають бути завершені до 2021 року. Для реалізації плану в 2019 році з бюджету виділили 123 мільйони гривень, що становить 30% від запланованої суми.

На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 06

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На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС 07

Нагадаємо, інтелектуальна система охорони кордону - це спочатку конусний рів (чотириметровий вгорі і звужується вниз до двох метрів, за ним іде вал (два метри у висоту і стільки ж у ширину), потім - контрольно-слідова смуга, рокадна дорога і загородження. Крім цього, передбачається облаштування ділянки наглядовими вежами, камерами відеоспостереження, тепловізорами, а також прокладка сенсорного кабелю.

Крім інженерного облаштування передбачено і технічне оснащення ділянки державного кордону в межах Харківської області - зокрема, бойовими модулями типу "Тритон". Це броньований автомобіль, на якому встановлено тен радіолокаційної вежі, відео- і тепловізійне спостереження. Все це об'єднано з системою ведення вогню. На сьогодні закуплено 4 такі бойові модулі, які будуть використовуватися на віддалених важкодоступних ділянках, не прикритих інженерними спорудами - наприклад, в заболоченій місцевості, оскільки там неможливо поставити огорожу і викопати рів, або на ділянках, де з'являється загроза безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134654
 
   
 Топ коментарі
 
чекаємо на реакцію шмарклі, яка через кілька днів з інтернету взнає про те, що ці роботи завершені На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 2311
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Вы стену видите? - А она есть!!..
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Владелец ресторана в Болгарии оплевал туристку из России с тремя детьми. Женщина рассказала, что мужчина мешал ей пройти по тротуару, называл «грязной русской», а потом и вовсе плюнул ей в лицо.
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я не вижу инженерных заграждений... это что кацапам выровняли площадки, что бы они не заблудились?
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А зачем кацапской разведке и нашим контрабасам облегчать работу ? Еще пароль и отзив пограннарядов каждий день печатать на цензоре
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И Владимиру Грибову отправлять каждый день На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7163
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Очень радует, что Украина хоть постепенно,но отгораживается от кацапского мира.Жду не только этой ограды, но и прекращения торговли с агрессором. Если Зеленский не прекратит торгашество на крови, то он ничем не отличается от Пэдряки.
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чекаємо на реакцію шмарклі, яка через кілька днів з інтернету взнає про те, що ці роботи завершені На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 2311
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Так вижу... На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 3547
А.... так - нет.... На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 7258
Копперфильд нервно курит в сторонке.
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Стену надо еще више...
Мордер не дремлет!
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Не ну они нас точно за дураков держат! Здесь даже кроличьи клетки не поставили!
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Напишите везде "мины" , а заминируйте не везде...
А хотя можно и наоборот...
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Молодцы!!!.Любо дорого .... И все это, еще начинания Порошенко. При Зеленском, нас ждет только разруха и в гос структурах, и в головах!
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Она уже началась в твоей голове. На Харьковщине выполнены 90% работ по инженерно-техническому обустройству границы с РФ, начаты работы на Луганщине, - МВД - Цензор.НЕТ 972
Порвалась единственная извилина.
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Так а де паркан, гниди? Де наші гроші, сєня тридвараз?
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Гроші віртуальні (вкрадені), тому і паркан - віртуальний.
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що ти мелеш? по твоєму кордон мали дачною сіткою рабицею відгородити?
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Вы лучше расскажите, подписала рашка международный договор о демаркации границ с Украиной?
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Навіть рабиці нема, порохососе) її місцеві вже познімали)
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Широкий и глубокий ров с крокодилами наилучший вариант
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Владелец ресторана в Болгарии оплевал туристку из России с тремя детьми. Женщина рассказала, что мужчина мешал ей пройти по тротуару, называл «грязной русской», а потом и вовсе плюнул ей в лицо.
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не може бути !!!! стяну вкрав яценюк ще у 2015...не так ли, ********?
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А суперстроителя стены Яценюка почему не пригласили.
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а по замене названия улицы ночью,насколько в Харькове план выполнен?
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через кроличий ров ахрессор теперь не сунеца, не канава,а моща
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ти б мову трохи підівчив.. все жтаки представник Стеця.. не солідно На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС - Цензор.НЕТ 6326
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Турки на границе с Сирией за пол года такой бетон залили шо Яйценюк срется морковкой от зависти
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....... На Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС - Цензор.НЕТ 8629 - можливо , туркам просто не пояснили ЯК на цьому можна пилити бабло ?
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Смотрел фильм про "стену Андриана". Эта круче будет.
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кордони облаштували, людей на заробітки геть, кодло змій почуває себе добре в новоствореному тераріумі
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНа Харківщині виконано 90% робіт з інженерно-технічного облаштування кордону з РФ, розпочато роботи на Луганщині, - МВС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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