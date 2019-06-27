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 Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж

У місті Буча Київської області в результаті падіння дерева загинула людина, а в Києві через негоду постраждали, за попередніми даними, чотири особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За інформацією служби, в столиці особовий склад Головного управління ДСНС 15 разів виїжджав для прибирання дерев з автомобілів, 4 рази - для прибирання дерев із будинків, а також кілька разів із проїжджих частин. Станом на 15.30 київські рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації наслідків негоди. Також проводилися роботи з відкачки води з проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Олени Теліги та вул. Щусєва.

Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 01

В Івано-Франківській області станом на 15.00 через негоду було повалено близько 160 дерев, пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв і постраждалих на території області немає.

Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 02
Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 03
Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 04
Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 05

Як уточнили в Бучанській міськраді, під час падіння дерева людина загинула не в місті Буча, а в селі Буча Києво-Святошинського району Київської області.

Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено) 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134619
 
 
 Топ коментарі
 
К СТИХИИ нужно относится Уважительно.
Мои соболезнования родным погибшего.
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У них сейчас новая фишка - "при порошенко такого не было".
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ти передивився кварталу і перестав розуміти жарти?
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такого, навіть, при овочу не було.....160 дерев поклало
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вот же Зе проклятый...порохобот детектед
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К СТИХИИ нужно относится Уважительно.
Мои соболезнования родным погибшего.
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Опять порохоботы будут упавшие деревья валить на Зеленского?
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У них сейчас новая фишка - "при порошенко такого не было".
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ти передивився кварталу і перестав розуміти жарти?
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похоже тему педофилов свернули...пошла тема падающих деревьев...в обоих случаях - мвд и аваков с его "мчс"
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Добавку давай на бюджет МНС.
Мы так же фигачим стихию как ПЕС.
Кто не поверил - в цырковь билкт
А чтоб не вернулся - под жёппу штиблет)
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у меня кацапский - не родной.
А глупости писать - пожалуйста.
Чем больше дураков - тем меньше боевиков..... Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4065 Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9535
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Цензор.НЕТФотоПодіїВнаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС (оновлено). ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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