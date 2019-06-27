 Внаслідок падіння дерева в Бучі одна людина загинула. У Києві постраждало 4 особи, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

За інформацією служби, в столиці особовий склад Головного управління ДСНС 15 разів виїжджав для прибирання дерев з автомобілів, 4 рази - для прибирання дерев із будинків, а також кілька разів із проїжджих частин. Станом на 15.30 київські рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації наслідків негоди. Також проводилися роботи з відкачки води з проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Олени Теліги та вул. Щусєва.

В Івано-Франківській області станом на 15.00 через негоду було повалено близько 160 дерев, пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв і постраждалих на території області немає.







