 Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Гірше не буде

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот"

Нова зовнішня політика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша дипломатична поразка президента Зеленського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас

Десь у Вінниці... після виборів

Конем ходи!

Читайте: Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі". ВIДЕО

Анатолій Гриценко допоможе...

Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО

Під чуйним керівництвом...

Дивіться, хто прийшов!

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