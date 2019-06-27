 Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Гірше не буде
Нова зовнішня політика
Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша дипломатична поразка президента Зеленського
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас
Десь у Вінниці... після виборів
Конем ходи!
Анатолій Гриценко допоможе...
Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО
Під чуйним керівництвом...
Дивіться, хто прийшов!
Більше фотошопів дивіться тут
Та це ж шоколад!!!
Чи пальмовий...
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.
А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.
Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
«Олигарх Игорь Коломойский специально пошел на банкротство авиакомпании «Аэросвит», чтобы избежать ее захвата структурами старшего сына президента Александра Януковича.»
сволотатворчі особи, додумалися замовити обличчя Порошенка художникові. Зате зєлєбобі будь-хто (притомний, звичайно, а не зембований) у пику на будь-якій фотографії плюнути захоче. Змирися: купи батончик шоколадний, вкуси на усю пельку і подумай, що це ти Порошенка вкусив.
PS А це правду кажуть, що ти - троюрідній онук (по матері) відомого поета Івана Бездомного? Не вірю - той був лише навіженим, але не мерзотником.
все в точку!
А на самом деле пипец....
посчитай сколько это в гривнах за месяц
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
Програму вів Кацахол Магометович Троцький.
ги
Пальмове масло вже нелізе...
краще тобі зі мною у цю гру не грати