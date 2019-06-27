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 Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Гірше не буде

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот"

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нова зовнішня політика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша дипломатична поразка президента Зеленського

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про рішення ПАРЄ: Розчарований ... Шкода, що наші європейські партнери не почули нас

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Десь у Вінниці... після виборів

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Конем ходи!

Читайте: Гриценко допоміг Зеленському перемогти Путіна в телерекламі - офіційний ролик "Громпозіціі". ВIДЕО

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Анатолій Гриценко допоможе...

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Український суд — найбільш радянський суд у світі!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Під чуйним керівництвом...

Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, шахіст Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Дивіться, хто прийшов!

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134616
 
   
 Топ коментарі
 
Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5554 Класс..., если бы не наступала всем большая ж-па...

А на самом деле пипец....
Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3253
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знову шоколадний Барига наїлуччій.. воно ж обосране.. шо ж ви його за вуха тягнете?
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Они найсвятейшего на иконах пишут,прикладывают к пятой точке и таким способом лечат гемморой,образовавшийся 21 апреля
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...деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
...прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года. В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте. Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.

И, наконец, родное. Полтора миллиарда долларов Януковича в Ощадбанке. Заказав расследование Аль-Джазире, которая рассказала душераздирающую историю о любовном треугольнике «Курченко-Онищенко-Фукс», Коломойский хотел дать показания на Гонтареву. Но в итоге дал на самого себя. Компания Гонтаревой проводила стандартные брокерские операции клиентов Ощадбанка, покупавших ОВГЗ.

А вот через латвийский Приватбанк, как следует из показанных в расследовании Аль-Джазиры фактов, Курченко выводил через Укрбизнесбанк Саши Януковича украденные Семьей деньги. Проводилось это под видом выдачи и погашения займов через банк Коломойского. И через его же счета кипрские семейные резиденты Кипра и заходили в Ощадбанк и покупали затем ОВГЗ.
Работала эта конструкция как минимум в 2011-2013 годах. Отсюда и дружеский тон Януковича и послушные интонации Коломойского в их знаменитом телефонном разговоре во время Майдана.

Показательно, что украинские антикоррупционеры активно оспаривали законность конфискации денег Януковича, но никто ни в расследовании Аль-Джазиры, ни после не сказал о том, что деньги-то воровать Януковичу помогал Коломойский....
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2051626265142314
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Особенно понравилось это:
«Олигарх Игорь Коломойский специально пошел на банкротство авиакомпании «Аэросвит», чтобы избежать ее захвата структурами старшего сына президента Александра Януковича.»
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Ну так випадково трапилося, що твій хазяїн зєлєбоба (Голобородько) - блазень і посміховисько не увесь світ. І гарно виглядає на карикатурах та фотомонтажах. Ось коли яке падло, як ти, але зі знанням фотошопа, монтувало очі Порошенка до кабанячої голови - було видно лише людські очі - втомлені і зацьковані (так - серете ви на нього: гонорар відпрацьовуєте кжним шматком свого лайна). Але тільки недавно ви, сволота творчі особи, додумалися замовити обличчя Порошенка художникові. Зате зєлєбобі будь-хто (притомний, звичайно, а не зембований) у пику на будь-якій фотографії плюнути захоче. Змирися: купи батончик шоколадний, вкуси на усю пельку і подумай, що це ти Порошенка вкусив.
PS А це правду кажуть, що ти - троюрідній онук (по матері) відомого поета Івана Бездомного? Не вірю - той був лише навіженим, але не мерзотником.
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вася, снова палишься на кацапской зацикленности на той самой дырочке... Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8898
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Дырочка у тебя на все лицо,хрюсский ванька-невстанька...
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Авторам спасибо. правда "юмор" их - как радиатор к гиппопотаму..... Вроде смешно, но всем побоку
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Класс..., если бы не наступала всем большая ж-па...

А на самом деле пипец....
Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3253
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Піпець - це газ 8600 за куб при пенсії 1600 грн.
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0,3 - 0,4 и это если не сильно грецца...
посчитай сколько это в гривнах за месяц
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Грося кавунами торговать будет, семечки к увольнению еще не созреют Самый советский суд в мире, новая работа для Гройсмана, "шахматист" Гриценко. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2816
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Таку саму картинку можна сфотошопити зі свинарчуками, суддями, прокурорами, ворюгами, баригами. Не смішно.
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Даніла, ти ужє прігатовіл дакумєнти на палучєніє расійскава паспарта?
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Отличные фотожабы! За зеленую шмарклю в точку!
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Доброго ранку! Це українське радіо і у нас в гостях Володимир Зеленський. У нас зараз відбудеться бліц опитування.
- Мнє заплатят?
- Звичайно, як домовлялися.
- Тогда я готов. Как Україна. Ги-ги.
- Ваш улюблений колір?
- Ну ви і прікольниє. Ги-ги.
- Що Ви думаєте про РФ?
- Рассія нє нарушаєт граніци, ана іх пєрєдвігаєт. Ги-ги..
- Ваше ставлення до співробітників Квартал-95?
- Вєрниє слугі. Люблю кагда мнє пакланяются
- Ваше відношення до спорту.
- Я качок, как Шварцнєггєр.
- Ваше відношення до наркотиків.
- Я сдавал аналізи. Всє відєли шоу.
- Що скажете про нетрадиційні відношення?
- Ещё раз повторяю- поцєловать лучшєво друга і бізнєс-партньора-ето нє гомосєксуалім.
- Ваше улюблене знаряддя праці?
- Ой, я навєрноє покраснєл, да?.
- Три асоціації з найкращим другом?
- Напас. Дорожка. Вєна.
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Дякую, велика подяка тим хто нас слухав.
Програму вів Кацахол Магометович Троцький.
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Мда! Не один кацахол неравнодушен к большим жопам?
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то от які ти сторінки відвідуєш.. справжній свідєтєль ліпєцкай фабрікі Найбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2563
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то ти своєму партньору по (п)тенісу кажи, в шо йому з тобою грати
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Уровень интеллекта окружения свина Пеппы под стать юмору в жабах,
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНайбільш радянський суд у світі, нова робота для Гройсмана, "шахіст" Гриценко. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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