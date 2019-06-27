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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Київська область (942) маршрутки (159) підпал (225)

 На стоянці під Києвом дотла згоріли автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує факт підпалу маршрутних автобусів у Макарівському районі на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Київській області.

Займання автобусів сталося в селі Бишів близько 1:00 ночі. На місці події працювали рятувальники, працівники Макарівського відділення поліції. В результаті пожежі вогнем було знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав.

На стоянці під Києвом дотла згоріли автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків, - поліція 01

Встановлено, що невідомий шляхом вільного доступу проник на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, де підпалив автотранспорт.

Також дивіться: Невідомі в балаклавах закидали запальними пакетами маршрутки на вулиці Героїв Дніпра в Києві. ВIДЕО

Транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової в їхніх поїздках не було.

На стоянці під Києвом дотла згоріли автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків, - поліція 02

Так, два автобуси "Богдан" перебувають в оренді благодійного фонду і здійснювали безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Макарівщини і столиці за останні 6 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134533
 
 
 Топ коментарі
 
маршрутчики постарались На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция - Цензор.НЕТ 4349
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Маршрутчики на 90% кончене отбросы(я скорее сейчас не о водилах, а о владельцах битзнесса), поперек горла им стояло то, что кто-то делал доброе дело, а не как они наживался на льготниках
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Потому и сожгли, что мешали чужим прибылям.
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Це блокують передвиборчу агітацію кандидатів, припиняють підкуп виборців.
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Потому и сожгли, что мешали чужим прибылям.
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я так розумію що ср...ть з усіх боків .реванш у всьому
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Маршрутчики на 90% кончене отбросы(я скорее сейчас не о водилах, а о владельцах битзнесса), поперек горла им стояло то, что кто-то делал доброе дело, а не как они наживался на льготниках
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Конец эпохи бедности наступает по всем фронтам!
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Нескоро в Украине будут нормальные люди.И виновных не найдут.300%.Я думаю, надо организовать сбор народных средств.Не может быть,добро должно победить!Это- как ребёнка обидеть.
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Сбор народных ******** нужно организовать тем чьи там маршруты и обрыганам-водилам.
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прожовжувати агонію совєтської системи пільг не є добро...
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Молодой человек! В Таллинне -общественный транспорт -абсолютно бесплатный.В Брюсселе и других городах последовали примеруТаллина.Я при савке ждал дармовое жильё 17 лет.А купил дочке квартиру ,а себе дом-завалюху , работая строителем в Харькове после савка за 2 года+ бэушная тойота.Дом ,правда, доводил до ума ещё 7 лет.
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Можеш ехать на плантации,вас высокоинтелектуалов никто здесь не держит
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на какие плантации, слопатоедное. Встань уже с чеченской бутылки, лаптеногий...
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У вас одна пластина,кто не за Пэтю тот кацап,давай шото новое соевый
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давайте полную инфу, это слегка подзае..ло, какую именно льготную группу возили? мож они переселенцев возили голосовать за днр или пенсов по храмам гундяевским, тут жеж разбираться надо ноги ломать или на бензин подкидывать
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Подозрение падает на владельцев маршруток , то пусть купят новые автобусы взамен сгоревших . если хотят для себя сохранить лицензию . Тогда и поджоги прекратятся...
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Подозрение - это еще не виновность. Надеюсь на нашу полицию и следователей.
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Недорезанные буржуи разбушевались...
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скоро вместо богданов свинарчука на маршруты выедут зелики(угадай, кого?)
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Имущество на сотни тысяч (если не на млн) гривен, и на территорию свободный доступ На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция - Цензор.НЕТ 3214
Сэкономили на охране и видеокамерах, жлобы хреновы.
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Совкове лайно. Не існує нічого безкоштовного, є тільки за чужий рахунок.
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Найти урода,,запрячь в бричку и пусть вместо сожженных автобусов возит льготников
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За злочин посадити, а їздять нехай за власн й рахунок
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что-то молодая команда не справляется ни на международной арене, ни на внутренней(((
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В других местах, например в Ирпене, есть тоже скотовозки которые бесплатно возят пенсов и малоимущих, а взамен вся эта маргинальная шваль голосует за "благодетеля". Который распродает земли, леса, не пускает конкурентов своим фирмам на застройку города.
Такие "льготные" автобусы и надо сжигать. Это прямой подкуп избирателей.
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не маршрутчики спалили.
ЦЕ РИНОК СПАЛИВ.
в особі найнятого маршрутчиками Герострата...

існує НЕОБХІДНІСТЬ ЛІКВІДАЦІЇ ВСІХ ПІЛЬГ(монетизація), бо це завжди корупційна складова...

Ну а підвіз кандидатами безкоштовно має проходити по документах через ЦВКяк "агітаційні поїздки"...
Інакше -стаття-"підкуп виборців"
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ПЕТЬКЕ ТЕПЕРЬ НЕЧЕМ БУДЕТ КАРУСЕЛИТЬ НА ВЫБОРАХ На стоянке под Киевом дотла сгорели автобусы, которые бесплатно перевозили льготников, - полиция - Цензор.НЕТ 6837
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Установлено, что неизвестный путем свободного доступа проник на территорию Источник: https://censor.net.ua/p3134533\\\\\\\\\\\\\


И это он еще лосей с космическими аппаратами не задействовал
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ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ !!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа стоянці під Києвом дотла згоріли автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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