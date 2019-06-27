 На стоянці під Києвом дотла згоріли автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції в Київській області.

Займання автобусів сталося в селі Бишів близько 1:00 ночі. На місці події працювали рятувальники, працівники Макарівського відділення поліції. В результаті пожежі вогнем було знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав.

Встановлено, що невідомий шляхом вільного доступу проник на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, де підпалив автотранспорт.

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Транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової в їхніх поїздках не було.

Так, два автобуси "Богдан" перебувають в оренді благодійного фонду і здійснювали безкоштовне перевезення пільгових категорій населення на території Макарівщини і столиці за останні 6 років.