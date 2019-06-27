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Все про:Одеса (1947) СБУ (4436) сепаратизм (613)

 Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора. ФОТО

Співробітники СБУ в Одесі затримали чергового інтернет-агітатора, який поширював антиукраїнські публікації в мережі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках у соцмережах інформацію із закликами до зміни державного кордону і порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР".

Інформацію фігурант провадження брав із пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

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За фактом посягання на територіальну цілісність країни відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 110 ККУ). Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134524
 
   
 Топ коментарі
 
Маячок СБУ - на этом форуме такого говна НЕ-МЕ-РЯ-НО! Причём можно брать голыми руками. Просто попросите у Бутусова IP-адреса!
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забрать украинский паспорт и выпустить в лугандон
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нехай займаються державними справами.
зраджувати країну не дозволено нікому, особливо президенту.
гнів народний змете всіх.
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А антиукраїнські публікації в якій інтерпритації, Пєті чи Зє.? Адже це, як кажуть в тій же Одесі, дві великі різниці.
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Думаю, вилов новросів незабаром припиниться.
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Скоро чекай до себе у гості СБУ,там тобі розкажуть хто такий "зебіл"))
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ти вже розслабився ?
нарешті Петя вас новоросців не пресує.
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Порося зрадник України,і він буде сидіти за зраду."наваросців" він кормив та поїв всі п"ять років війни.
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Зрадник то твій Зеля.
І якщо піде так і далі, то він висітиме на дибі.
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Ось за це і чекай до себе СБУ.Там і розповіси як ти плануєш повісити на дибу чинного президента України.
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дурнику, мною сбу точно не зацікавиться... інша справа ти.
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нехай займаються державними справами.
зраджувати країну не дозволено нікому, особливо президенту.
гнів народний змете всіх.
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Інша в чому,в тому що я за Україну,а ти проти?Чи разраховуєш на кришу з Мінстеця?
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а за яку ти Україну ? під чоботом москальским ?
тоді ти мені ворог.
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Да, сейчас уже надо уточнять в какой интерпретации
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Это случайно не новый губернатор Одесщины, назначенный ЗЕБЕней, тот, который был в "Родине" Маркова ?
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може бути, в Зеленського ще і не такі найдуться..
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Замовника і виконавця замаху на Семеніхіна краще знайдіть, імпотенти сцяні.
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Зеленский, разве я за эта за тибя галасавал?!
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На фоне того, как ЗЕ потихоньку сдает, то это фигня.
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Маячок СБУ - на этом форуме такого говна НЕ-МЕ-РЯ-НО! Причём можно брать голыми руками. Просто попросите у Бутусова IP-адреса!
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ну даст он кацапские и лугандонские АйПи... от этого кому-то легче?
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Канечно дасть ще как... для Ефиса Презика.... это такое невспаханое кадровое поле Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора - Цензор.НЕТ 8801
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Если АйПи со значком "Украина" то для СБУ эти твари абсолютно досягаемы. Как этот одесский ****, например.
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Но жить ТАМ эти твари упорно не желают. Желают чтобы вся Украина барахталась в этом говне.
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ближневосточные игры для простаков, прикрывающие какие то денежные договоры.
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Посадить в камеру и круглосуточно показивать РосТВ.
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Юзал бы в хроме режим "инкогнито", фиг бы что доказали.
Русские, они на столько тупые...
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забрать украинский паспорт и выпустить в лугандон
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Им мост в Станице Луганской восстанавливают , чтобы "кормильцы" комфортно пересекали линию разграничения и получали украинскую пенсию .
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Хотя бы просечку в паспорте сделали, которая запрещает голосовать на любых выборах и референдумах.
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А те , кто будет голосовать за жоппоблок не антиукраинские ?
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"Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы." - за три года он не успеет полюбить Украину.
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Зато сокамерники успеют полюбить его.
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От сумы и от тюрьмы не зарекайся. Да и не все зеки рьяные патриоты.
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че незнаете что делать, выдавите его в рашку, оху..ть, тратить на мудака админ и полицейский ресурс, хотя об чем это я этож не против зе с плакатом стоять там суд быстрый виновен и нех, а тут всего лишь посягательство на территориальную целосность
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На одного ватного хероя-троля стало меньше.
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Да это совок, за коменты арестовывать. не по европейски.
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забыл, что у нас идет гибридная война с **********? во время войны все методы хороши,если мы хотим выжить и сохранить Украину
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еще немного и новіе облічия будут задерживать тех кто агитирует за украинскую позицию
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страно когда в рф судят за посты то местные возмущаются, типа тоталитаризм, сталин, тюрьма народов, отключите интернет. как на цезоре пишут об очередном посаженом за пост, то полный одобрямс, так его, пусть сидит, растрелять, порвать на куски, куда написать на соседа, да тут пол цензора пересажать надо и бла бла бла.
главное шо нацизму нема))))
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может все потому,что москальная орда напала на Украину,а не наоборот? не думал об этом?
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Не сравнивай хрен с пальцем. На рашке сажают за любую критику власти, даже скрытую. Недавно посадили художника за плакат Пудинг лор.
У нас, крайней редко, но за сепаратизм. А это совсем не пудинг лор. У нас открыто можно говорить, что президент вор и т.п., и никого не тронут.
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Цензор.НЕТФотоПодіїСпівробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора. ФОТО
 
 
 
 
 
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