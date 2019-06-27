 Співробітники Одеської СБУ викрили інтернет-агітатора. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках у соцмережах інформацію із закликами до зміни державного кордону і порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник популяризував терористичні організації "Д/ЛНР".

Інформацію фігурант провадження брав із пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час обшуку співробітники СБУ виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

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За фактом посягання на територіальну цілісність країни відкрили кримінальне провадження (ч.1 ст. 110 ККУ). Чоловікові загрожує до 3 років позбавлення волі.