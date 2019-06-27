 Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
Повідомляється, що у лайнера, який прямував в Улан-Уде, в повітрі відмовив один з двигунів, після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в одну зі споруд і загорівся.
Як повідомив прес-секретар глави Республіки Бурятія Олексій Фішев, пасажири на борту вижили - були врятовані 42 дорослих і одна дитина, але загинули двоє пілотів. Крім того, кількість постраждалих - 22 людини.
Пізніше з'явилася інформація, що літак Ан-24 після аварії під Нижньоангарськом отримав критичні пошкодження і згорів.
За даними джерела, зруйновано передню частину літака, включно з кабіною, а салон вигорів під час пожежі.
Проте "чорні ящики" не отримали фатальних ушкоджень, їх можна буде розшифрувати.
сейчас школота летает,без азов..
ВЫСОКОПЛАН... ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО КРЫЛО ПРОХОДИТ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА...
у биплана два крыла одно вверху.... второе снизу фюзеляжа...
Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.
Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.
1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.
по Ангаре"
Как я рад!
"От деталей их сурово отвернись,
мол, у самих добра такого - завались!"
Из людей точно никто не пострадал . Но произоела естественная убыль нескольких рузьких лудэй.