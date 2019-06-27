EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж, За кордоном
  10030  70
Все про:авіакатастрофа (311) Бурятія (6)

 Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пасажирський Ан-24 здійснив аварійну посадку в аеропорту Нижньоангарська в Бурятії, загинули дві людини, ще 22 постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

Повідомляється, що у лайнера, який прямував в Улан-Уде, в повітрі відмовив один з двигунів, після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в одну зі споруд і загорівся.

Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено 01

Як повідомив прес-секретар глави Республіки Бурятія Олексій Фішев, пасажири на борту вижили - були врятовані 42 дорослих і одна дитина, але загинули двоє пілотів. Крім того, кількість постраждалих - 22 людини.

Пізніше з'явилася інформація, що літак Ан-24 після аварії під Нижньоангарськом отримав критичні пошкодження і згорів.

Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено 02

За даними джерела, зруйновано передню частину літака, включно з кабіною, а салон вигорів під час пожежі.

Дивіться також: Літак Ан-2 розбився в Полтавській області, 2 людини в лікарні. ФОТО

Проте "чорні ящики" не отримали фатальних ушкоджень, їх можна буде розшифрувати.

Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено 03
Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено 04
Фото: Газета.ру

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134484
 
   
 Топ коментарі
 
Агент Антонов міссію виконав вдало! Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение при посадке в Бурятии: есть погибшие и раненые - Цензор.НЕТ 8973
 показати весь коментар
 
Антонов помстився бурятам за 14 рік.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
отказ двигателя и все одно УКРАИНСКИЙ АН СЕЛ форма биплана так позволяет..а пилоты похоже не спраивлись со скоростью скорость была на двадвигла рассчитана а надо было вообще отключать второй двигло и планирвоанием просто приземляться на ВПП.. и былобы им счастье а так сели на оборотах реверс врубили да поздно полоса скользкая.. вот на скорости и впечатались в здание всмятку...... кстати россияне орут криком караул! что будем делать! на чем летать!... региональные линии... если украинские АН выходят по срокам из эксплуатации...а за бугром аналог стоит раз в 5 дороже АНтоновых..... своих нет Як 40.... придурки при советах еще ливидировали производство, документацию, смежников, станки.. покупать Дуглассы или Бомбандирры или Эмбаеры и вовсе фантастика...а Чешкий Л 410 увы не тот коленкор пассажировместимость не та и дальность хоть и чешкий но на 100% куплен россиянамиони даже в России так и не наладили вульяновске производство выпустив всего 3 машины...
 показати весь коментар
 
 
Реверс на Ан-24???Там винт с упора снимается!Он нормально на одном летит и садится....рабочий выключить?- а если во флюгер не станет что делать будешь???????
 показати весь коментар
 
если от КФЛ-ки не станет,гидроостановом тогда,по всем понятиям так..
 показати весь коментар
 
 
при совке любой старлей командир выполнял упражнение - посадку при одном неработающем,аж бегом..
сейчас школота летает,без азов..
 показати весь коментар
 
 
не знаю,сейчас может и имитации,при совке всё было по-настоящему..
 показати весь коментар
 
вон кацапы в Шере убили народ на абсолютно исправном говноджете - что им мешало выработать топливо и не садиться с превышением веса и скорости ? ппц просто..
 показати весь коментар
 
ОЙ ОШИБКА!
ВЫСОКОПЛАН... ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО КРЫЛО ПРОХОДИТ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА...
у биплана два крыла одно вверху.... второе снизу фюзеляжа...
 показати весь коментар
 
 
видно, интересуешься техникой)))...так думается, что у биплана крылья могут располагаться не только одно над другим
 показати весь коментар
 
не интресуюсь и думал стать техником по обслуживанию самолетов.. в младости лет облазил весь аэропорт Одесса и Застава 2 несколько недель так сказать на общественном субботнике поработал в подмастерьях... по ремонту АН 2 вертолетов МИ , КА и онных сельхозавиация и санитарная и пассажиры.. вкусил прелесть мазута грязи масла и всего остального.. в самолетах разных, мастерских.. побывал.. представялете...я пацан лет 18... а сидит в кабине пилота ТУ 154, ЯК 40, АН 10 и Ан 12, Ан 24, Л 410..прелесть еще та..Ан 2 вертолетов разных...но увы..по медкомиссии ( что было и смешно и ожидаемо) но не проконало..оказалось технический персонал должен бть готов как летчики ко всяким перегрузкам.. был очень расстроен... мечта рухнула вмиг.... НО это заставило меня еще с большим усердием взяться за ум, учебу... вытянуть аттестат на 4,5 балла и с первой попытки поступить на стационар юрфака университета.. мне двались лучше всего гумманитарные предметы и гансов на медкомиссии не бло проколоться в МВД, КГБ и военная юстиция я и так не собирался по здоровью.. Боже как давно сие было... в 1982 году....
 показати весь коментар
 
 
уже и вы-кать тебе рука тянется, VOLVO XC 70)))...юрист, как президент владимир
 показати весь коментар
 
Я ЮРИСТ ТАКИ..... А ТО БАНДУРИСТ- ЮРИСТ.. который не
знает что такое ПРАВО.. РАЗНИЦУ поняли аль нет... Диплом и знания это
разные вселенные... меня то УЧИЛИ И Я САМ УЧИЛСЯ- БЫЛ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИН НА
ВЕСЬ КУРС ПОЛУСИРОТА ПРИ ОДНОМ МАМЕ ИНВАЛИДЕ С ПЕНСИЕЙ 26 РУБЛЕЙ
ОСТАВАЛСЯ ПАРУ СЕМЕСТРОВ БЕЗ СТИПЕНДИИ «КРЫШИ ИЛИ РУКИ МОХНАТОЙ» НЕ БЫЛО ПАРТБИЛЕТА ТАКЖЕ ДА Я И В КОМСОМОЛ ТО
ПО ПРИКАЗУ И ПРИНУЖДЕНИЮ ПОСТУПИЛ ПОЧТИ В КОНЦЕ 1 КУРСА- КОГДА УЗНАЛИ -ЧТО Я
ЕДИНСТВЕНЫНЙ НА КУРСЕ БЫЛ БЕСПАРТИЙНЫЙ… ПРАВДА ВРЕМЕНА БЫЛИ НЕ ТЕ… УМЕР БРЕЖНЕВ...Г.С.
БЫЛ АНДРОПОВ... ТАК ЧТО... УЧИЛСЯ СТАЦИОНАРНО ВСЕ 5 ЛЕТ И РАБОТАЛ ПОМОЩНИКОМ ПРОКУРОРА
СО ВТОРОГО КУРСА НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ ПОЧТИ ПРОКУРОР… НО БЕЗ ЗАРПЛАТЫ ТОГДА
ТАКОЕ ПРАКТИКОВАЛОСЬ с меня смеялись, тыкали пальцем, крутили у виска.. а
как дошло дело до Диплома практики и распределения то все сразу поумнели..
знаете- я рад что мне удалось и учебу совместить не в ущерб знаниям и практики
набраться в прокуратуре в судах арбитраже районном совете ЗАГС и так
далее занимался я в основном общим надзором все предприятия были у меня в
работе а это огромный опыт экономика бухучет контроль поставки договора
зарплата трудовое законодательство хищения несчастные случаи уголовные дела
также иски в суд в интересах граждан и государства прием граждан.. готовить
доклады прокурора района в рай/обком партии…
 показати весь коментар
 
 
я закончил к 1987 году и мне было 24 года… а опыт то
Бог мой и Приемная ЦК Партии И приемные Главы Госкомтруда СССР и редакции газет
и беседы с зам редакторами Правда Известия Огонек и Министерство соцзащиты личный
прием Министром и участие в коллегии Минсобеса по своему личному обращению 18
членов министерства полукругом полтора часа со мной решали мои вопросы и
решили удовлетворили все что я просил по закону уже имея направление в
адвокатуру которую выбил в Минвузе и Минюсте УССР у замов Министра и
начальников Департамента а потом как адвоката и Секретариат КМУ и Прем у
Вице Премьера и Прием в Комитетах рады у зам начальника Управ делами Рады и знал
многих юристов адвокатов Шишкина сталкивались по выборам в Раду в судах и
Кармазина и многих онных... а оказалось типа я инвалид и типа мне низзя
служить стране… вот всякой шобле все можно дурак но из Синагоги без диплома но
Мойша как мне все это достало вы себе представить и не можете- пустил бы как свиней
под нож.. больше бы толку стало в стране чище и дышать было бы легче а копни
воно же дебил в дебиле как матрешка сидит и строит из себя вумного.....да меня
и резерв судей ставили в Крыму и Донецкая область ирония как оказалось в Крыму вмешался
лично Кучма все очереди и резервы скасувал и выгнал туда с Харькова эшелон выпускников
школы правосудия в степи высадили из теплушек.. а в Донецке сами понимаете- правила
мафии… мое место- мусору выгнанного за взятки жали судьей в а когда меня адвокатуры
«попросили» которой я отдал 25 лет по
приказу Зам Министра МВД 2012 год при Яныке так ирония доли сам Янык и сам
Портнов вмешались в мою судьбу.. мой
вопрос… у меня было право подать жалобу.. а они раньше чем прописано было законом на 2 месяца
ликвидировали орган адвокатуры при
КМУ... и все жаловаться никому и никуда нельзя было в суд иск заяву не брали
типа не обжаловал высшую комиссию!!! а какая комиссия, если Портнов подсунул
Указ, а я Овощ не читая подмахнул.. так что вот я простой человек а пострадал ЛИЧНО от Президентов от Кучмы два раза
первый раз еще когда в мэрии работал, а Кучма совершил конституционный
переворот и отстранил выбранного
одесситами мэра Гурвица - а пришел Боделан и я потерял работу.. вот такие то ля
пироги.. презираю Президентов всех
считаю- что посада, Институт Президент вообще должна быть аннулирована в нашей
стране...
 показати весь коментар
 
Биплана? Ан-2, классический биплан. Ан-24 - моноплан. Впрочем, есть в книге О. Антонова 110 раз сначала (если не ошибаюсь) описание испытания Ан-24 при отключенном одном двигателе. Причем был случай, когда по ошибке экипажа отключили оба движка и всё равно самолет сел. О.Антонов начинал как планерист, это сказалось во всех его авиаразработках.
 показати весь коментар
 
 
ха,в ВТА СССР был случай,когда 4 движка выключили,на взлёте,попутав стопкраны с переключателями уборки шасси..
их потом подальше друг от друга разнесли на приборке..

прикол в том,что на вышке даже не заметили,что борт пропал,тк был полковой вылет,пока штурман упавшего между приводами борта лично не притопал на КДП..
 показати весь коментар
 
"форма биплана так позволяет"- какая нафиг форма биплана, ты в своем уме, а те что тебя лайкнули в своем??????? У нас, если мне не оизменят память, один единственный биплан на авиалиниях присутствует- АН-2(в народе-Кукурузник).
 показати весь коментар
 
Согласен, обычно хотя б 50% в "рай" попадают. А тут на тебе... вроде как и старались рукожопы, но план не выполнили.
 показати весь коментар
 
Суд отменил розыск главреда Страна.ua Гужвы .
Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.
Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.
1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.
 показати весь коментар
 
 
странно, а я його десь місяць назад бачив у Харкові...
 показати весь коментар
 
 
АН-24 разорвал контракт с ватными пилотами прямо в воздухе...
 показати весь коментар
 
 
Скажи когда кацапы выражали соболезнование украинцам в связи с гибелью?
 показати весь коментар
 
 
ніхто не збирається кохати твоїх смажених співвітчизників .Лікуйся , психована !
 показати весь коментар
 
 
ну и как тебе сейчас ?
ничего не муляет ?
 показати весь коментар
 
 
"Под крылом самолёта о чём-то поёт зелёное море тайги".
 показати весь коментар
 
 
"Навстречу утренней заре
по Ангаре"
 показати весь коментар
 
 
Был бы кацапский як или суперджет - было бы 44 трупа.
 показати весь коментар
 
 
В Улан-Мудэ доставили партию трактористов, теперь некондишен
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, рассеяне подготовили рекламацию "хахлам", за некачественное конструирование планера, и изготовление двигателей?
 показати весь коментар
 
Ну, это ж часть цены славноскрепных импортозамещения и торговой войны с Украиной

"От деталей их сурово отвернись,
мол, у самих добра такого - завались!"
 показати весь коментар
 
 
Ааа, опять нет погибших пишцт кацапы в своих сми))
 показати весь коментар
 
но ведь мордва даже где то в чем то и права, когда пишет что никто из людей не пострадал.

Из людей точно никто не пострадал . Но произоела естественная убыль нескольких рузьких лудэй.
 показати весь коментар
 
 
РАНЬШЕ КОГДА РЕЙТИНГ ПУДИНГ ЛОРДА ПАДАЛ ВЗРИВАЛИ ДОМА РЯЗАНСКИМ САХАРКОМ, НО ТЕПЕРЬ РЕШИЛИ УНИЧТОЖАТЬ НАСЄЛЄНИЄ ЦЕЛИМИ САМОЛЕТАМИ!
 показати весь коментар
 
ЛЕТАЙТЕ САМОЛЕТАМИ АЄРОФЛОТА.....*********Пасажирський літак Ан-24 зазнав аварії під час посадки в Бурятії: є загиблі і поранені - Цензор.НЕТ 4153
 показати весь коментар
 
 
зашли норм,при касании скорость высокая - с упора винт не снимешь,один рабочий,сразу развернет поперек,тормоза неэффективны,утащило в сторону работающего и привет..
 показати весь коментар
 
 
хз,за 10 секунд на грунтовой тряске особо не насоображаешь,походу..
 показати весь коментар
 
 
Да, по видео видно небольшой перелет и посадочную скорость выше, чем надо. С ВПП на грунт их не сразу стащило, надо было быстрее соображать экипажу.
 показати весь коментар
 
Да как то насрать на эту новость если честно, пускай пешком ходят...
 показати весь коментар
 
Равшан и Джамшут чинили самолёты как могли.
 показати весь коментар
 
Эти криворукие ухитрились и "неубиваемый" самолет угробить. Сейчас все на летчиков спишут, тем более что они как раз и копыта откинули.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїЧергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору