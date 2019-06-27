 Чергова катастрофа російського пасажирського літака - 2 людини загинули, понад 20 поранено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
Повідомляється, що у лайнера, який прямував в Улан-Уде, в повітрі відмовив один з двигунів, після посадки літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги, врізався в одну зі споруд і загорівся.
Як повідомив прес-секретар глави Республіки Бурятія Олексій Фішев, пасажири на борту вижили - були врятовані 42 дорослих і одна дитина, але загинули двоє пілотів. Крім того, кількість постраждалих - 22 людини.
Пізніше з'явилася інформація, що літак Ан-24 після аварії під Нижньоангарськом отримав критичні пошкодження і згорів.
За даними джерела, зруйновано передню частину літака, включно з кабіною, а салон вигорів під час пожежі.
Проте "чорні ящики" не отримали фатальних ушкоджень, їх можна буде розшифрувати.
сейчас школота летает,без азов..
ВЫСОКОПЛАН... ИМЕЛ ВВИДУ ЧТО КРЫЛО ПРОХОДИТ ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА...
у биплана два крыла одно вверху.... второе снизу фюзеляжа...
знает что такое ПРАВО.. РАЗНИЦУ поняли аль нет... Диплом и знания это
разные вселенные... меня то УЧИЛИ И Я САМ УЧИЛСЯ- БЫЛ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИН НА
ВЕСЬ КУРС ПОЛУСИРОТА ПРИ ОДНОМ МАМЕ ИНВАЛИДЕ С ПЕНСИЕЙ 26 РУБЛЕЙ
ОСТАВАЛСЯ ПАРУ СЕМЕСТРОВ БЕЗ СТИПЕНДИИ «КРЫШИ ИЛИ РУКИ МОХНАТОЙ» НЕ БЫЛО ПАРТБИЛЕТА ТАКЖЕ ДА Я И В КОМСОМОЛ ТО
ПО ПРИКАЗУ И ПРИНУЖДЕНИЮ ПОСТУПИЛ ПОЧТИ В КОНЦЕ 1 КУРСА- КОГДА УЗНАЛИ -ЧТО Я
ЕДИНСТВЕНЫНЙ НА КУРСЕ БЫЛ БЕСПАРТИЙНЫЙ… ПРАВДА ВРЕМЕНА БЫЛИ НЕ ТЕ… УМЕР БРЕЖНЕВ...Г.С.
БЫЛ АНДРОПОВ... ТАК ЧТО... УЧИЛСЯ СТАЦИОНАРНО ВСЕ 5 ЛЕТ И РАБОТАЛ ПОМОЩНИКОМ ПРОКУРОРА
СО ВТОРОГО КУРСА НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ ПОЧТИ ПРОКУРОР… НО БЕЗ ЗАРПЛАТЫ ТОГДА
ТАКОЕ ПРАКТИКОВАЛОСЬ с меня смеялись, тыкали пальцем, крутили у виска.. а
как дошло дело до Диплома практики и распределения то все сразу поумнели..
знаете- я рад что мне удалось и учебу совместить не в ущерб знаниям и практики
набраться в прокуратуре в судах арбитраже районном совете ЗАГС и так
далее занимался я в основном общим надзором все предприятия были у меня в
работе а это огромный опыт экономика бухучет контроль поставки договора
зарплата трудовое законодательство хищения несчастные случаи уголовные дела
также иски в суд в интересах граждан и государства прием граждан.. готовить
доклады прокурора района в рай/обком партии…
Бог мой и Приемная ЦК Партии И приемные Главы Госкомтруда СССР и редакции газет
и беседы с зам редакторами Правда Известия Огонек и Министерство соцзащиты личный
прием Министром и участие в коллегии Минсобеса по своему личному обращению 18
членов министерства полукругом полтора часа со мной решали мои вопросы и
решили удовлетворили все что я просил по закону уже имея направление в
адвокатуру которую выбил в Минвузе и Минюсте УССР у замов Министра и
начальников Департамента а потом как адвоката и Секретариат КМУ и Прем у
Вице Премьера и Прием в Комитетах рады у зам начальника Управ делами Рады и знал
многих юристов адвокатов Шишкина сталкивались по выборам в Раду в судах и
Кармазина и многих онных... а оказалось типа я инвалид и типа мне низзя
служить стране… вот всякой шобле все можно дурак но из Синагоги без диплома но
Мойша как мне все это достало вы себе представить и не можете- пустил бы как свиней
под нож.. больше бы толку стало в стране чище и дышать было бы легче а копни
воно же дебил в дебиле как матрешка сидит и строит из себя вумного.....да меня
и резерв судей ставили в Крыму и Донецкая область ирония как оказалось в Крыму вмешался
лично Кучма все очереди и резервы скасувал и выгнал туда с Харькова эшелон выпускников
школы правосудия в степи высадили из теплушек.. а в Донецке сами понимаете- правила
мафии… мое место- мусору выгнанного за взятки жали судьей в а когда меня адвокатуры
«попросили» которой я отдал 25 лет по
приказу Зам Министра МВД 2012 год при Яныке так ирония доли сам Янык и сам
Портнов вмешались в мою судьбу.. мой
вопрос… у меня было право подать жалобу.. а они раньше чем прописано было законом на 2 месяца
ликвидировали орган адвокатуры при
КМУ... и все жаловаться никому и никуда нельзя было в суд иск заяву не брали
типа не обжаловал высшую комиссию!!! а какая комиссия, если Портнов подсунул
Указ, а я Овощ не читая подмахнул.. так что вот я простой человек а пострадал ЛИЧНО от Президентов от Кучмы два раза
первый раз еще когда в мэрии работал, а Кучма совершил конституционный
переворот и отстранил выбранного
одесситами мэра Гурвица - а пришел Боделан и я потерял работу.. вот такие то ля
пироги.. презираю Президентов всех
считаю- что посада, Институт Президент вообще должна быть аннулирована в нашей
стране...
их потом подальше друг от друга разнесли на приборке..
прикол в том,что на вышке даже не заметили,что борт пропал,тк был полковой вылет,пока штурман упавшего между приводами борта лично не притопал на КДП..
Как сообщали Українськi Новини, 24 июня 2017 года Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог в сумме 544 тыс. гривен.
Залог был внесен, но в феврале 2018 года обвиняемый выехал из страны.
1 октября Гужва сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск.
ничего не муляет ?
по Ангаре"
Как я рад!
"От деталей их сурово отвернись,
мол, у самих добра такого - завались!"
Из людей точно никто не пострадал . Но произоела естественная убыль нескольких рузьких лудэй.