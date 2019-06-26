 Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
У програмі заходів у КМДА відбувся Міжнародний форум "Об'єднані прапором #liberatеcrimea".
Також відбувся автопробіг, який завершився на Майдані Незалежності. На центральній площі країни провели конкурс дитячого малюнка.
Увечері Хрещатиком пройшла хода зі 40-метровим кримськотатарським прапором, після чого на Майдані Незалежності зібрався мітинг.
Фото, відео - Олег Богачук
До речі
Під час навчань окупаційних військ РФ на полігоні «Старий Крим» викинутий десант знесло на воду. В результаті двоє військових потонули.