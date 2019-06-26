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Все про:Крим (6983) прапор (186) кримські татари (1373) Олег Богачук (852)

 Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 червня з нагоди Дня кримськотатарського прапора в центрі Києва відбулися святкові заходи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У програмі заходів у КМДА відбувся Міжнародний форум "Об'єднані прапором #liberatеcrimea".

Також відбувся автопробіг, який завершився на Майдані Незалежності. На центральній площі країни провели конкурс дитячого малюнка.

Увечері Хрещатиком пройшла хода зі 40-метровим кримськотатарським прапором, після чого на Майдані Незалежності зібрався мітинг.

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Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 01
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 02
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 03
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 04
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 05
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 06
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 07
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 08
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 09
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 10
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 11
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 12
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 13
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 14
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 15
Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві 16

Фото, відео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134452
 
 
 Топ коментарі
 
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А не лучше ли было уничтожить сотню-другую оккупантов в Крыму а то с флагом походить ни ума ни отваги много не надо ...
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татары, возможно, единственные, кто тогда оказал хоть какое то сопротивление..
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вопрос философский..но если смотреть в практической плоскости, то наоборот..и все нынешние гонения можно рассматривать как месть кацев за то сопротивление..
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сколько крымскотатарских батов на Донбассе?
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не интересовался, но вроде не много там татар..
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а в следующем году надо провести день джамилькиных трусялей, с которых песок сыплется
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Сейчас опять появится соя и снова объявит что это зрада.
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Иди себе, песовец, куда шёл, я сегодня не подаю.
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В чем собственно праздник!? Что праздновать? Вперед, в Крым партизанить а не на Крещатике рисоваться!
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Провокатор, Кырымлы- это народ, который не забыл свою трагическую историю, в отличии от некоторых солдат-хохлов-манкуртов у которых на руках было оружие, но им не воспользовались в момент анексии
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Как раз "хохлов" на тот момент в Крыму почти небыло, служила вся местная кацапня!
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Не вигадуйте якихось киримли. Ви ще тут про ельфів чи хобітів напишіть. Є татари. Абсолютна більшість татар в Криму підтримує окупантів і з радістю отримала російські паспорти. А як поживає Лєнур Іслямов - член Меджелісу і Віце-Прем'єр окупаційного уряду Аксьонова? Чомусь з Меджелісу його не виключили. Мабуть керівництво Меджелісу підтримує зрадників і колаборантів.
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Яким святом? Яким боком татарський прапор до України?
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уже ******* татары. их численность всего до 100 тыщь. они сепары похлеще донбасса. дай им волю, он к турции перекиунтся. те кто не сталкивались с их поведением во времена до 2014 -года, долбни
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоСвяткові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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