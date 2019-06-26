 Святкові заходи з нагоди Дня кримськотатарського прапора відбулися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У програмі заходів у КМДА відбувся Міжнародний форум "Об'єднані прапором #liberatеcrimea".

Також відбувся автопробіг, який завершився на Майдані Незалежності. На центральній площі країни провели конкурс дитячого малюнка.

Увечері Хрещатиком пройшла хода зі 40-метровим кримськотатарським прапором, після чого на Майдані Незалежності зібрався мітинг.

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Фото, відео - Олег Богачук