 На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд-хенду, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає. Загрози переходу пожежі на сусідні будівлі немає.





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До гасіння залучено 70 пожежників та 14 одиниць техніки ДСНС.





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