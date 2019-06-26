 На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає. Загрози переходу пожежі на сусідні будівлі немає.
До гасіння залучено 70 пожежників та 14 одиниць техніки ДСНС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.
Жертв і постраждалих немає. Загрози переходу пожежі на сусідні будівлі немає.
До гасіння залучено 70 пожежників та 14 одиниць техніки ДСНС.
а ти все про зелю, це не флуд?!
Эпоха бедности закончилась 22.04!
внезапный порыв ветра сделал шотландскую армию ещё более устрашающей...))
ни что так не деморализует противника, как шотландские десантники.......(с)😁
зашла в бар группа шотландцев, все в килтах, а один в штанах... бармен удивленно:
- а чего у вас все в юбках, а этот в штанах?
- не обращай внимания, он гей.
секонд), треба знищувати, хай народ звикає до нових цін!
Склады и оружейные
Арсеналы -
просто так не г о р я т !
Если они взрываются и горят - значит это кому - то надо .
И у с этого надо есть Ф.И.О.
Если я ничего не путаю, то несколько лет тому назад секонды кто-то пытался запретить у нас.