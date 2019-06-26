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Все про:Київ (6217) пожежа (1672) секонд-хенд (5) ДСНС (1927)

 На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

26 червня о 19:30 в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд хендом на площі 2,5 тис. м2.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає. Загрози переходу пожежі на сусідні будівлі немає.

На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 01
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 02

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На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 03
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 04
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 05

До гасіння залучено 70 пожежників та 14 одиниць техніки ДСНС.

На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 06
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 07

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На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 08
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 09
На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 10

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На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134442
 
 
 Топ коментарі
 
Снаряды и ракеты спалили ,теперь до секонда дошло .. На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1526
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о!! бозе!!! снова Порошенко виноват, что ЗЕ балбесы обосрались?!
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Карма. Люди сдают одежду бесплатно за границей, а наши барыги этим наживаются, что продают ее.
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Снаряды и ракеты спалили ,теперь до секонда дошло ..
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МГМ)), тебе ж забанили))), лайк ставив))),

а ти все про зелю, це не флуд?! На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5484 На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4463
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З Інтернаціональної виглядало так, наче десь на Салютній горить....
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З Святошина виглядає так ніби вся Борщагівка покрита димом.
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о!! бозе!!! снова Порошенко виноват, что ЗЕ балбесы обосрались?!
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Это Потрошенко начал с бедностью боротся! На Петропавловской Борщаговке в Киеве масштабный пожар на складе секонд хенда, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5034
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С чем?!
Эпоха бедности закончилась 22.04!
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Карма. Люди сдают одежду бесплатно за границей, а наши барыги этим наживаются, что продают ее.
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Не хотелось бы разгонять зраду в этой новости, но за последние 5-7 лет популярность "секонда" в Украине значительно выросла. Видел огромные очереди и давку во время завоза очередного товара. Покращення?
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ты в состоянии штаны за 1000-2000 покупать? я нет.
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без секонда будем ходить в килтах. хотя я не против.
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Зато сквозняк будет. Шотландцы были не дураки, а у них там даже летом +15 и не выше.
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***
внезапный порыв ветра сделал шотландскую армию ещё более устрашающей...))
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А я еще такое знаю:
ни что так не деморализует противника, как шотландские десантники.......(с)😁
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*** На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2033
зашла в бар группа шотландцев, все в килтах, а один в штанах... бармен удивленно:
- а чего у вас все в юбках, а этот в штанах?
- не обращай внимания, он гей.
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зе пусть зарплату с пенсией даст хоть 500 евров. и тогда гавкает.
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конуренція), в Києві нові площі, торгові)) будуємо/відкриваємо!!!
секонд), треба знищувати, хай народ звикає до нових цін!
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На Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8442

Склады и оружейные

Арсеналы -

просто так не г о р я т !
Если они взрываются и горят - значит это кому - то надо .
И у с этого надо есть Ф.И.О.
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Не имея денег и имея вкус, в секонде можно очень стильно одеться. Дёшево и сердито для людей, у которых каждая копеечка на учёте. Хотя есть и обеспеченные люди, которые в поиске эксклюзива бродят по таким магазинам. Конечно, на Портобелло-роуд в Лондоне можно и дизайнерские вещи купить, даже совершенно новые, там есть всё. Стилисты и просто модники скорее идут туда, чем в Зару или Манго.
Если я ничего не путаю, то несколько лет тому назад секонды кто-то пытался запретить у нас.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Петропавлівській Борщагівці в Києві масштабна пожежа на складі секонд хенду, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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