 Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС.

"Виконали завдання бойової підготовки разом із силами Державної прикордонної служби України. Відпрацювали режим спільної стрільби по морській цілі, надавали катеру, який втратив хід, допомогу. Крім того, проводили затримання судна і силове захоплення судна-порушника в акваторії Азовського моря", - розповів командир бронекатера "Лубни" капітан-лейтенант Іван Долгих.

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Артилерійські стрільби відбуваються майже кожного тижня, тому всі елементи добре відпрацьовані.

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Катери прикордонної служби РФ постійно супроводжували наших моряків, але не заважали.