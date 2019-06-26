 Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС.
"Виконали завдання бойової підготовки разом із силами Державної прикордонної служби України. Відпрацювали режим спільної стрільби по морській цілі, надавали катеру, який втратив хід, допомогу. Крім того, проводили затримання судна і силове захоплення судна-порушника в акваторії Азовського моря", - розповів командир бронекатера "Лубни" капітан-лейтенант Іван Долгих.
Артилерійські стрільби відбуваються майже кожного тижня, тому всі елементи добре відпрацьовані.
Катери прикордонної служби РФ постійно супроводжували наших моряків, але не заважали.
Орест СохарШеф-редактор "Обозревателя"Все статьи автораСюрприз парламентських виборів - команда "Сили права"
21 июня 2019, 10:16
по.п. 2, если б Вы были на этом форуме во временя януковича, Вы бы такого не писали относительно меня и регионалов. Относительно "антиукраїнських сил" я не считаю ПП "антиукраїнською силою", я более чем уверен что если бы к власти пришли радикальные националисты ПП одел бы и трусы-вышиванки и пошел бы просится к ним в правительство, ПП не "антиукраїнських сила" он не "українська сила", он просто циничный барыга, для которого абсолютно пофиг под чьими знаменами и с какими идеями красть бабло.
Метко
Пока всё хорошо.
Но зарекаться не будем, мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет.
Про развал Украины это ты спердел в стиле лынырыдыныры. Этого не будет.
Насчёт президента... Думаю, Зеленский будет работать всё положенное время, если он продолжит "набирать обороты" в нужном для страны направлении. А то, что направление нужное - сомнений нет.
Любишь ты своих, кацапченок. Ну тебе ведь за это ещё и приплачивают.
За украинцев не переживай. Вышвырнут они вашего ставленника из кресла Президента, как до этого делали часто. Ставленник преступного синдиката возглавляемого Беней, и желающих построить в Украине аналог Белоруссии не будет долго править.
😄
Украина реально, а не на словах, идёт вперёд.
На 21 июля готовтесь на клизЬму со скипидаром и опилками. А много чего люди узнают ещё раньше. А попозже - судить мародёров будут, за то, что ребят предавали, кровью прикрывались, а сами врали и воровали, как делали это ВСЕГДА!
Я на Цензоре с 2006 года. Хотя может даже с 2005.
1. Как по мне, то с ником под чужим флагом оценка будет поставлена явно не проживающим в Украине.2. "Судя по скорости развала Украины ..." - важно, чтобы ускорение замедлилось, в противном случае подойдем к финалу раньше.
1. "00- ваше мнение как-то до большой лампочки."Аналогичная фигня.2. Кстати, ирония в предыдущем сообщении относилась не к вам (прочтите внимательно пункт о проставленной оценке и сопоставьте с фразой "мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет" . Но вы и это замечание "старичок" можете отнести "до лампочки". Собственно мне пофиг на ваши лампочки
"... пока подзатыльников не надавал" - смелое диванное заявление, вы же знаете, что до моего подзатыльника с дивана не дотянуться. И, таки, да - слюни со своего монитор сотри "старикан".
И свои подведут под красную черту и оппоненты дремать не будут
ПРОСТО ВІН ВИХОВАНИЙ ПО-ІНШОМУ. ВІН ІНША ЛЮДИНА.
На порошку багато хто з тих, хто вміє думати, хто бачить Україну лише демократичною, поставили хрест одразу, ще до виборів 2014 року.
" Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме."
Уверен?! А, шо делать с подобными новостями на цензоре?!
24.06.19 08:42
Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"
2. Ниразу не порохобот.
3. Собаки лают
4. Добрее надо быть к оппонентам, даже если мнения не совпадают. Как по мне, то сейчас важно, чтобы совпадало правильное отношение к Украине.
2. ПЕС всегда будет лаять.
Объясните, почему на документации о экспертизе проекта стоит число "25.03.2019г"? Ведь это означает, что проектировать начали как минимум в 2017 году. И об этом знали в шоколадной власти. ТАК ПОЧЕМУ порохло, будучи при власти, не арестовало, не запретило, не посадило, или хотя бы не облаяло "злодеев" через многочисленные шоколадные каналы?
2. А вас не удивляет дата экспертизы, возможно раньше эту экспертизу просто не согласовывали. А тут поперло .
3. Собственно поэтому, возможно, и не "облаивали злодеев", что экспертиза не согласовывалась.
4. Не имея документов, мы с вами, можем только предполагать разные варианты. Но, к сожалению, персоналии вполне определенны.
Меня УДИВЛЯЕТ дата подписания экспертизы, проведённая в марте, когда мародёры владели ВСЕЙ ВЛАСТЬЮ. И экспертиза проекта за месяц не проводится. Как минимум, нужно 3-6 месяцев. И спроектировать жилой комплекс невозможно за месяц, и за три, и даже за полгода. Нужно год. Поэтому, проектирование начали в 2017 году. А то и раньше. И всё это время порохнявые знали, кто заказчик, кто проектирует, и где планируется строительство. Кстати, и Кличко знал.
Поэтому валить на Зеленского ну никак не выходит. Вопросы-то к другим особям, и даже не к другу Богдана.
Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме."Мы покидаем ПАСЕ" !!!
.
Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД
У меня: "Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД"