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Все про:Азовське море (1118) ВМС (393) вишкіл (1199)

 Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі. ФОТОрепортаж

Сьогодні катери ВМС України виходили в акваторію Азовського моря та відпрацьовували вправи згідно з планом бойової підготовки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ВМС.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 01

"Виконали завдання бойової підготовки разом із силами Державної прикордонної служби України. Відпрацювали режим спільної стрільби по морській цілі, надавали катеру, який втратив хід, допомогу. Крім того, проводили затримання судна і силове захоплення судна-порушника в акваторії Азовського моря", - розповів командир бронекатера "Лубни" капітан-лейтенант Іван Долгих.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 02

Дивіться також: Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 03
Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 04

Артилерійські стрільби відбуваються майже кожного тижня, тому всі елементи добре відпрацьовані.

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два американські катери Island, які скоро відправлять в Україну, не останні. Будуть ще, - штаб ВМС

Катери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі 06

Катери прикордонної служби РФ постійно супроводжували наших моряків, але не заважали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134435
 
   
 Топ коментарі
 
Да уж в самый подходящий час поменяли старого мудрого бульдога с мертвой хваткой на зашморганую гнусящую болонкуиз криворожской помойки . БИНГО
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То что твой Пэдро старый уродский бульдог, это факт, но во то, что к нему пришла мудрость пока ничем не подтвердилось.
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Зеленский хочет повторить подвиг петрухи и сдать в плен ещё пару десятков пацанов? Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 4040
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Всегда поддерживал Юлю. Однако на всеобщей волне рука так и тянется голоснуть за Слугу. Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 7080
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Тобто ти зрадив Юлю і проолосуєш за регіоналів.
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Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 2056После Вашей работы, лично я за любую кроме той где ПП.
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Тобто починаєте на ходу змінювати переконання. Пропоную вам чесно написати, що ви за антиукраїнських сили - регіоналів.
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Да меняю, если порохобот при живом ПП начинает агитировать за Голос, значит Голос это проэкт ПП.
по.п. 2, если б Вы были на этом форуме во временя януковича, Вы бы такого не писали относительно меня и регионалов. Относительно "антиукраїнських сил" я не считаю ПП "антиукраїнською силою", я более чем уверен что если бы к власти пришли радикальные националисты ПП одел бы и трусы-вышиванки и пошел бы просится к ним в правительство, ПП не "антиукраїнських сила" он не "українська сила", он просто циничный барыга, для которого абсолютно пофиг под чьими знаменами и с какими идеями красть бабло.
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Ти бы сначала писать грамотно научился, а уже потом россусоливал «про порохоботов», - слово «проект», пишется через букву Е...
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Спасибо за замечание. В отличии от некоторых пишу, а не копировать-вставить, посему могу допускать ошибки.
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рашка набирать вуайеристов на службу начала )))
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Да уж в самый подходящий час поменяли старого мудрого бульдога с мертвой хваткой на зашморганую гнусящую болонкуиз криворожской помойки . БИНГО
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То что твой Пэдро старый уродский бульдог, это факт, но во то, что к нему пришла мудрость пока ничем не подтвердилось.
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Променяли старого пройдоху и вора, устраивавшегося при любых властях, пока мертвой хваткой не получил власть сам - на открытого парня.
Пока всё хорошо.
Но зарекаться не будем, мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет.
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Какие ЗеБени оптимисты. Прямо ржу. Судя по скорости развала Украины, ваш Зебобик и года не продержится😄
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...и ржать ты можешь тоже криво, прямо у мародёров ничего не получается. )))) А уж тем более ржать. Кривоватая постпендальная ухмылочка получается. )))))
Про развал Украины это ты спердел в стиле лынырыдыныры. Этого не будет.
Насчёт президента... Думаю, Зеленский будет работать всё положенное время, если он продолжит "набирать обороты" в нужном для страны направлении. А то, что направление нужное - сомнений нет.
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Троляка, а куда вы Лала дели? Или она продолжает праздновать победу Московии в ПАСЕ?
Любишь ты своих, кацапченок. Ну тебе ведь за это ещё и приплачивают.
За украинцев не переживай. Вышвырнут они вашего ставленника из кресла Президента, как до этого делали часто. Ставленник преступного синдиката возглавляемого Беней, и желающих построить в Украине аналог Белоруссии не будет долго править.
😄
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=Горячечный бред. Зрады уже нет. Колосовский пох. Фирташем США занимаются, и им займутся.
Украина реально, а не на словах, идёт вперёд.
На 21 июля готовтесь на клизЬму со скипидаром и опилками. А много чего люди узнают ещё раньше. А попозже - судить мародёров будут, за то, что ребят предавали, кровью прикрывались, а сами врали и воровали, как делали это ВСЕГДА!
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А ты и Лала, и ещё парочку лжецов, не одно ли лицо? Уж больно у вас стиль похожий. Или просто из одной кормушки питаетесь?🤔
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О, ещё один ловец шпионов нарисовался. Что ещё ляпнешь?
Я на Цензоре с 2006 года. Хотя может даже с 2005.
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усе будет только хуже

1. Как по мне, то с ником под чужим флагом оценка будет поставлена явно не проживающим в Украине.2. "Судя по скорости развала Украины ..." - важно, чтобы ускорение замедлилось, в противном случае подойдем к финалу раньше.
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00- ваше мнение как-то до большой лампочки. Вы тролль, да ещё и новенький. Топай отсюда, пока подзатыльников не надавал😄
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усе будет только хуже
1. "00- ваше мнение как-то до большой лампочки."Аналогичная фигня.2. Кстати, ирония в предыдущем сообщении относилась не к вам (прочтите внимательно пункт о проставленной оценке и сопоставьте с фразой "мы люди трезвые - оценку поставим через 5 лет" . Но вы и это замечание "старичок" можете отнести "до лампочки". Собственно мне пофиг на ваши лампочки
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Я тебе уже сказал все что тебе, тролль нулёвый, нужно знать. 😄
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Т.е. аргументированных возражений нет, одни эмоции. Впрочем, как и внимательного прочтения сообщений оппонентов. Слиф засчитан. Бу-га-га.
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Упс, небольшое уточнение.

"... пока подзатыльников не надавал" - смелое диванное заявление, вы же знаете, что до моего подзатыльника с дивана не дотянуться. И, таки, да - слюни со своего монитор сотри "старикан".
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Вірю. А після 21 липня взагалі заридаєте. Все, приїхали. Йдіть геть.
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Вот и стреляйте себе, если стреляете по Закону. Если не по Закону - то лучше сразу стреляйте себе в голову. На Майдане тоже в народ стреляли. Помогло?
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Да,ему через полгодика будет не до смеха...
И свои подведут под красную черту и оппоненты дремать не будут
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Зеленський не дурний хлопець. Дуже не дурний. Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме. Навіть не тому, що він чудово розуміє, чим це загрожує.
ПРОСТО ВІН ВИХОВАНИЙ ПО-ІНШОМУ. ВІН ІНША ЛЮДИНА.
На порошку багато хто з тих, хто вміє думати, хто бачить Україну лише демократичною, поставили хрест одразу, ще до виборів 2014 року.
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Miko R 798886a8
" Щоб різко відправити країну вперед, йому достатньо не дозволяти корупцію у владі, як це робив Порошенко. Впевнений, що Зеленський цього не робитиме."

Уверен?! А, шо делать с подобными новостями на цензоре?!
24.06.19 08:42
Участок Генпрокуратуры на территории "Арсенала" застроят друг Богдана и "списочник" Медведчука, - "Наші гроші"
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Только что на ФБ промелькнула инфа, что Зе уволил Богдана. Не знаю, насколько это правда... но что порохоботы будут делать с подобными новостями на Цензоре? Прикинь, кого облаивать будете?
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1. Если это так (надо дождаться официального сообщения), то добре, правильно сделал.
2. Ниразу не порохобот.
3. Собаки лают
4. Добрее надо быть к оппонентам, даже если мнения не совпадают. Как по мне, то сейчас важно, чтобы совпадало правильное отношение к Украине.
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1.Точно не порохобот?
2. ПЕС всегда будет лаять.
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Правильный пес всегда лаять не будет. Имеется опыт по ОКД и ЗКС. Мои собаки атаковали молча.
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У меня вопрос.
Объясните, почему на документации о экспертизе проекта стоит число "25.03.2019г"? Ведь это означает, что проектировать начали как минимум в 2017 году. И об этом знали в шоколадной власти. ТАК ПОЧЕМУ порохло, будучи при власти, не арестовало, не запретило, не посадило, или хотя бы не облаяло "злодеев" через многочисленные шоколадные каналы?
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1. Не важно когда, важно кто! Т.е. против "кто?" - у вас возражений нет.
2. А вас не удивляет дата экспертизы, возможно раньше эту экспертизу просто не согласовывали. А тут поперло .
3. Собственно поэтому, возможно, и не "облаивали злодеев", что экспертиза не согласовывалась.
4. Не имея документов, мы с вами, можем только предполагать разные варианты. Но, к сожалению, персоналии вполне определенны.
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Мне пофиг "кто". Меня интересует, как всё это согласуется с Законом. И что сделал мародёр за 5 лет, чтобы в стране торжествовал Закон.
Меня УДИВЛЯЕТ дата подписания экспертизы, проведённая в марте, когда мародёры владели ВСЕЙ ВЛАСТЬЮ. И экспертиза проекта за месяц не проводится. Как минимум, нужно 3-6 месяцев. И спроектировать жилой комплекс невозможно за месяц, и за три, и даже за полгода. Нужно год. Поэтому, проектирование начали в 2017 году. А то и раньше. И всё это время порохнявые знали, кто заказчик, кто проектирует, и где планируется строительство. Кстати, и Кличко знал.
Поэтому валить на Зеленского ну никак не выходит. Вопросы-то к другим особям, и даже не к другу Богдана.
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Ваши сомнения и желания вполне понятны. Посмотрим на дальнейшее развитие ситуёвины. Шила в мешке не утаить.
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Ты перепутал бульдога с хряком, братан. Катера пограничной службы РФ следили за учениями ВМС Украины в Азовском море - Цензор.НЕТ 1196
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саша сосенко, не хами а то в спам к своим соєсосам улетиш
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Ущербное научись с людьми общаться а щас пшло 👉
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Твои братаны на той стороне амура бамбук грызут,падаль зауральская
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Твоя дворняжка потеряла все что можно при своем правлении и подписала мынск,который Украину поставил перед фактом потери территорий и только петелюбы в экстазе от него.
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Делегации из стран Балтии, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕРешение было принято после возвращения российской делегации полномочий
Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме."Мы покидаем ПАСЕ" !!!
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Вибач але я гребую з тобою розмовляти не звертайся до мене бiльше нiколи . Бувай✋
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Видать на бутылках сидеть было не совсем удобно, вот и подпрыгивали? Вопрос риторический
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"Получили российскую дипломатическую ноту. Россия "отчиталась" о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, - написал Климкин на своей странице в Facebook. - В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет".
Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД
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"зєльйоний мід" - кацапе, це ти так називаєш нашого представника у НАТО, призначеначеного туди порошенком?
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дурня-малоросс, читать не умеешь?
У меня: "Но скоро после выборов в Раду будет новый МИД... зеленый МИД"
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Кого ты там мочить собрался. Это уже откровенные призывы к гражданской войне, советую обратить внимание.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажКатери прикордонної служби РФ стежили за навчаннями ВМС України в Азовському морі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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