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 Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 червня, під час робочої поїздки в Житомирську область, міністр оборони Степан Полторак нагородив 20 військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону і 5 членів їхніх сімей відомчими нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 01

Глава оборонного відомства подякував особовому складу військової частини за сумлінну службу, за те, що кожен військовослужбовець підрозділу з честю і героїзмом виконував завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Також Полторак перевірив хід завершального етапу будівництва інфраструктури для 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону.

Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 02

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Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 03
Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 04

Звертаючись до особового складу частини, Полторак зазначив:

"Я думаю, що ваш дивізіон буде, напевно, першою військовою частиною, де, якщо порахувати нове житло, виходить 350 місць у гуртожитку поліпшеного планування, де повністю нове обладнання, 150 місць для солдатів строкової служби, нова їдальня.

- Вам не вистачає тільки одного - пари будинків для проживання сімей. Я думаю, що після того, як я побував тут і побачив таку необхідність - ми сплануємо обов'язковий ресурс і наступного року - сплануємо фінансування для будівництва житла для сімей".

Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 05

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Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 06
Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 07

Роботи з будівництва двох казарм поліпшеного планування і їдальні військової частини повністю завершено і вони вже передані в експлуатацію військовим. Тепер у комфортних умовах проживатимуть 250 військовослужбовців військової служби за контрактом. Тривають роботи щодо будівництва трансформаторної підстанції та реконструкції інженерних мереж.

Полторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134382
 
   
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Мужики!!!! Украинцы!!!!Красотища!!!! И Девченки наши добрые!!!!
Берегите себя!!!
А ху- ло чтоб ты тварь , сдохла!!!
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Где квитнык упраляемый снаряд в войсках и когда будет нуле? С удешевленной версией квитнык-р
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Будемо тримати кулаки, аби це трапилось якнайшвидше.
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Какие нах награды?Страна пять лет в оккупации... Полторак наградил военнослужащих 148-го отдельного гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона - Цензор.НЕТ 4563
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85 приемка минобороны должна пойти в отставку в полном составе, а то уже без откатов не принимают как госпредприятие приемку даже у госпредприятий. Уже зажрались дальше некуда, харьковские бтр4 не хотят принимать потому что там финская броня
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А зачем откровенное говно принимать?
Уж какую только броню не ставили на это говно.... и мариупольскую, и бельгийскую (два варианта)... теперь вот финскую...
Да что ни ставьте, а говно остаётся говном, как его ни назови.
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в финской оказалось много серы и флора в 10 раз. Да и лаборатория, что это делала в доле с 85 отделением. НУ не броня украинская 71, выстрелы 12.7 держит нормально. Просто 85ка разжирела и гандонов нужно гнать в шею, а лучше расстрелять за диверсию с целью получения отката.

Ватник, твое "говно" не должно влиять на украинское производство бтров.

В украине до 1991 года не было производства бтром, а теперь украинские лучше особенно бтр4-МВ1. То есть не было, а теперь есть и лучше, вот вата и бесится, пытаясь любыми способами задавить производство бтров в украине.
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натовская финская броня говно?

Это ты минобороновское коррупционное гавно скорее.
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ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" , который сваривал бтры для ирака должен за диверсию с трещинами к бтр4 в 2013году должны быть националированы, так как частник не вкладывает в производство и изготовляется 1 корпус бтра в месяц.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПолторак нагородив військовослужбовців 148-го окремого гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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