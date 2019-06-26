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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1054) Філатов (172)

 У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергооб'єктів в Україні - підстанція "Наддніпрянська". ФОТО

У Дніпрі відкрили нову підстанцію "Наддніпрянська". Її будували майже два роки – винятково за кошти інвестпрограми ДТЕК Дніпровські електромережі, яка вклала в проект понад 370 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра.

Підстанція забезпечить безперебійне постачання електроенергії для нової гілки Дніпровської підземки – від станції "Вокзальна" до станції "Музейна", а також підвищить якість електропостачання для мешканців центральних районів.

Нині "Наддніпрянську" вважають одним із найсучасніших енергооб’єктів в Україні.

"Були нарікання з боку сусідів. Але, як мені доповідають, нині всі претензії з боку людей зняті. Повинен бути баланс між приватними й суспільними інтересами. Цей проект має велике значення для розвитку міської енергоструктури. Справді, останнім часом енергоспоживання збільшується. Особливо в центральній частині міста. Коли замислювався цей проект, міська влада була обома руками за. Ми пишаємося тим, що саме в Дніпрі реалізуються такі проекти. Це – робочі місця й внесок у міську інфраструктуру", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Мер міста також назвав нинішні відносини з компанією конструктивними. Підстанція розташована на Лоцманському узвозі 1Л.

"Були всі передумови для прийняття технічного рішення. Складність проекту була й у тому, щоб втиснути потужну підстанцію на маленьку площу. Це вимагало, зокрема суттєвих капіталовкладень, та нам це вдалося. Ми вивчили ринок, тут працює сучасне європейське обладнання", – сказав генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Вадим Кухтій.

Підстанція повністю автоматизована. Вона працює з дистанційним обладнанням і здатна перейти на резервне живлення в разі необхідності. Це споруда закритого типу й має сучасне обладнання, що робить її безпечнішою та більш екологічною. Підстанція пройшла сім експертних оцінок, які підтвердили, що вона відповідає сучасним екологічним нормам безпеки населення. Площа високовольтного розподільчого пристрою підстанції еквівалентна трикімнатній квартирі – 80 м2. Тобто, нинішня підстанція фактично в 15 разів компактніша за своїх попередниць.

Роботу тут забезпечують два трансформатори – по 40 мегавольт-амперів кожен. Під час будівництва демонтовано 180 тонн старих опор і ліній, багато з яких датовані ще 1932-му роком. Замість них до підстанції ведуть 5,5 км підземних ліній, укладені на двометровій глибині. Це дозволило вивільнити понад 30 гектарів площі.

У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергообєктів в Україні - підстанція Наддніпрянська 01
У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергообєктів в Україні - підстанція Наддніпрянська 02
У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергообєктів в Україні - підстанція Наддніпрянська 03

У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергообєктів в Україні - підстанція Наддніпрянська 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позвонили из АП по поводу аэропорта в Днепре. Скоро будут хорошие новости, - Филатов

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134334
 
   
 Топ коментарі
 
это ЧАСТНОЕ предприятие ДТЭК
Какие откаты ,Вася ?
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не умеешь вести культурную дискуссию
Обзывалки - это не аргументы
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Ну, считайте ЖД центром, если вам так легче. Вообще вам не кажется, что объяснять коренному жителю что есть центр, а что - нет несколько смешно?
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Не стоит эта хрень 370 миллионов,с откатами слишком береборщили в потроховско-свинарчуковском стиле.
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это ЧАСТНОЕ предприятие ДТЭК
Какие откаты ,Вася ?
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Что же вы тогда обоссались и назвали это спамом?
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не умеешь вести культурную дискуссию
Обзывалки - это не аргументы
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Здорово да я тебя на место поставил,адвокаты ахметки должны макаться башкой в дерьмо,а не удостаиваться чести культурной дискуссии.
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Здорово да я тебя на место поставил,адвокаты ахметки должны макаться башкой в дерьмо,а не удостаиваться чести культурной дискуссии.

Могу хоть сто раз повторить.
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Что же вы тогда обоссались и назвали это спамом?
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Ура! Ура! Ахметов, который беззастенчиво грабит Украину 27 лет и счёт идёт миллиардами долларов, построил подстанцию за 3 грн., просто гигант инвестиций и благодетель.
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А при чем здесь Ахметов? Энергетические компании развиваются за счет собственного капитала. Они генерируют прибыль, часть прибыли Ахметов выводит в оффшоры, а часть прибыли вкладывается в развитие и модернизацию. Если бы олигарх не отбирал часть прибыли энергокомпании бы развивались быстрее.
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Да бросьте вы, все компании Ахметова вертикально-интегрированные, поэтому не в одной из них мышь не проскочит без личного благословения "папы".
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"Подстанция обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергии для новой ветки Днепровской подземки"

мне интересно, а там в метро вообще кто то ездит? сколько раз был в днепре, но в метро там даже в час пик пусто, что хоть шаром покати
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А чого там сидіти, всі знають точний час відправлення і приходять відповідно
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не, ну это просто мое впечатление. я даже удивлен был. вроде нормальный вид транспорта, без пробок, а народу мало.
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Потому что метро в Днепре - переферийное. Сейчас как раз достраивают ветку, которая будет проходить через центр города. Собственно, для этого и нужна эта подстанция.
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так в центре ж есть станции. возле жд вокзала например, считай центр города. почему переферийное?
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Нет в центре станций - они как раз строятся. Потому и переферийное, что с дальних спальных районов до ЖД вокзала, который тоже совсем не в центре.
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почему жд не в центре? там всего 4-5 остановок от жд вокзала до центра, считай центр
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Ну, считайте ЖД центром, если вам так легче. Вообще вам не кажется, что объяснять коренному жителю что есть центр, а что - нет несколько смешно?
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опять же, просто мое впечатление))) для города миллионника 20 минут пешком от вокзала до центра, это почти центр))) но спорить не буду)
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Это вы наверное с Киевом сравниваете - там действительно, если наложить размеры Днепра, то сплошной центр получается. А если наложить Киев на Мехико, та там и Борщаговка в центре окажется
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ну, днепр довольно растянутый город. я просто в суды туда часто катаюсь. если сравнить что аппеляционный админ суд находиться в 30 минутах езды от жд вокзала, а аппеляционный хоз суд в 20 минутах пешком, то жд вокзал по впечатлениям - это центр)
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Ну в суды вы на метро ездите? )) -вот и ответ, почему оно не загружено. Просто откройте на карте и посмотрите, где метро, а где центр.
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не, метро в другую сторону ведет. так бы конечно на метро катался бы. быстро и без пробок, это в миллионнике самый лучший транспорт. а по поводу загруженности, так из переферийных райнов разве народ в центр в час пик не едет? кстати, здание горметростроя в днепре - впечатляющие. прям какая то готика)
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Ездят, конечно. На работу и с работы - тогда людей достаточно. Но с другой стороны, многим выгоднее сесть на маршрутку и доехать куда надо с того же Паруса или Коммунара, чем ехать на метро до ЖД, а потом пытаться влезть в трамвай/троллейбус/маршрутку, чтобы добраться до центра, а в случае студентов - до пр.Гагарина. Поэтому после ввода центральной ветки эффективность метро повысится в разы. Ну а о метро на Победу или на левый берег даже мечтать не приходится.
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кстати на другой берег было бы и правда актуально. и бомжей с жд вокзала выселить. они про днепр картину очень сильно портят. я столько бомжей не в одном городе не видел. в зал ожиданий из за запаха зайти невозможно.
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Расскажите жителям Бердянска, про 20минут пешком по центру. Они такси берут, чтобы 3 картала пешком не идти
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скажу честно, я тоже могу на маршрутке 2 остановки проехать. иногда бывает дико влом пройти пешком)
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Просто для каждого города свое понятие о "центр" и "переферия". Вернее, свои масштабы.
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Та то ще шо, далеко не всі дніпряни взагалі знають, що у них в місті є метро.
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Потому что 90% жителей вообще не пользуются направлением ЖД вокзал - Парус. Метро в Днепре на данный момент полностью соответствует формулировке "а нахрена тут полочку прип#здячили?"
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А аеропортом ще менше користуються, але ж знають. Є пояснення для тих, в кого аналогія з полицею - після будівництва однієї гілки (коли були плани продовжувати) її вже не засипати, воду все одно доведеться відкачувати постійно, працює метро чи ні, а це основні витрати.
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Ну да, многие знают, что есть ж/м Парус - а многие туда ездили? Так что аналогия с аэропортом не уместна. Я ж не говорю, что метро не нужно, я о том, что сейчас его эффективность мала именно в связи с тем, что мало кому оно надо. Вот достроят до Гагарина - эффетивность резко возрастет. Шутка ли, студентам пролететь с Паруса до Гагарина без пробок и пересадок. Да и с ЖД вокзала тоже поток немаленький - разгрузятся трамваи и троллейбусы.
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не в ту сторону прокопали
если продлить хотя бы до Гагарина - пассажиропоток возрастет на порядок
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Ну так копают - для этого и нужна данная подстанция .
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Очень красивая, оранжевенькая такая.
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"Подстанция обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергии для новой ветки Днепровской подземки"

мне интересно, а там в метро вообще кто то ездит? сколько раз был в днепре, но в метро там даже в час пик пусто, что хоть шаром покати
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Порохоботы завыли осанну Ахметову.

А при чем здесь Ахметов? Энергетические компании развиваются за счет собственного капитала. Они генерируют прибыль, часть прибыли Ахметов выводит в оффшоры, а часть прибыли вкладывается в развитие и модернизацию. Если бы олигарх не отбирал часть прибыли, энергокомпании бы развивались быстрее. Без олигархов украинская промышленность развивалась бы быстрее. А так только через 50 лет мы, возможно, достигнем уровня современной Польши.

Украденные у Украины фабрики Рошен тоже генерируют прибыль. Часть прибыли выводит в оффшоры Петя, а часть прибыли фабрики инвестируют в свое развитие и модернизацию. Так мы за это должны быть благодарны Пете? За что? За то, что он выводит часть прибыли?

Порохоботы настолько тупы, что совсем не понимают как работает экономика. Олигарх ******* 50% прибыли компании, а на оставшиеся 50% компания купила новый станок - порохоботы кричат: "Ура. Олигарху спасибо за новый станок, благодетелю нашему". Дурики шоколадные не поймут, что без олигарха компания бы купила два станка за счет своей прибыли.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергооб'єктів в Україні - підстанція "Наддніпрянська". ФОТО
 
 
 
 
 
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