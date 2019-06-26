 У Дніпрі відкрився один із найсучасніших енергооб'єктів в Україні - підстанція "Наддніпрянська". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Дніпра.
Підстанція забезпечить безперебійне постачання електроенергії для нової гілки Дніпровської підземки – від станції "Вокзальна" до станції "Музейна", а також підвищить якість електропостачання для мешканців центральних районів.
Нині "Наддніпрянську" вважають одним із найсучасніших енергооб’єктів в Україні.
"Були нарікання з боку сусідів. Але, як мені доповідають, нині всі претензії з боку людей зняті. Повинен бути баланс між приватними й суспільними інтересами. Цей проект має велике значення для розвитку міської енергоструктури. Справді, останнім часом енергоспоживання збільшується. Особливо в центральній частині міста. Коли замислювався цей проект, міська влада була обома руками за. Ми пишаємося тим, що саме в Дніпрі реалізуються такі проекти. Це – робочі місця й внесок у міську інфраструктуру", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.
Мер міста також назвав нинішні відносини з компанією конструктивними. Підстанція розташована на Лоцманському узвозі 1Л.
"Були всі передумови для прийняття технічного рішення. Складність проекту була й у тому, щоб втиснути потужну підстанцію на маленьку площу. Це вимагало, зокрема суттєвих капіталовкладень, та нам це вдалося. Ми вивчили ринок, тут працює сучасне європейське обладнання", – сказав генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Вадим Кухтій.
Підстанція повністю автоматизована. Вона працює з дистанційним обладнанням і здатна перейти на резервне живлення в разі необхідності. Це споруда закритого типу й має сучасне обладнання, що робить її безпечнішою та більш екологічною. Підстанція пройшла сім експертних оцінок, які підтвердили, що вона відповідає сучасним екологічним нормам безпеки населення. Площа високовольтного розподільчого пристрою підстанції еквівалентна трикімнатній квартирі – 80 м2. Тобто, нинішня підстанція фактично в 15 разів компактніша за своїх попередниць.
Роботу тут забезпечують два трансформатори – по 40 мегавольт-амперів кожен. Під час будівництва демонтовано 180 тонн старих опор і ліній, багато з яких датовані ще 1932-му роком. Замість них до підстанції ведуть 5,5 км підземних ліній, укладені на двометровій глибині. Це дозволило вивільнити понад 30 гектарів площі.
Какие откаты ,Вася ?
Обзывалки - это не аргументы
Могу хоть сто раз повторить.
мне интересно, а там в метро вообще кто то ездит? сколько раз был в днепре, но в метро там даже в час пик пусто, что хоть шаром покати
если продлить хотя бы до Гагарина - пассажиропоток возрастет на порядок
мне интересно, а там в метро вообще кто то ездит? сколько раз был в днепре, но в метро там даже в час пик пусто, что хоть шаром покати
А при чем здесь Ахметов? Энергетические компании развиваются за счет собственного капитала. Они генерируют прибыль, часть прибыли Ахметов выводит в оффшоры, а часть прибыли вкладывается в развитие и модернизацию. Если бы олигарх не отбирал часть прибыли, энергокомпании бы развивались быстрее. Без олигархов украинская промышленность развивалась бы быстрее. А так только через 50 лет мы, возможно, достигнем уровня современной Польши.
Украденные у Украины фабрики Рошен тоже генерируют прибыль. Часть прибыли выводит в оффшоры Петя, а часть прибыли фабрики инвестируют в свое развитие и модернизацию. Так мы за это должны быть благодарны Пете? За что? За то, что он выводит часть прибыли?
Порохоботы настолько тупы, что совсем не понимают как работает экономика. Олигарх ******* 50% прибыли компании, а на оставшиеся 50% компания купила новый станок - порохоботы кричат: "Ура. Олигарху спасибо за новый станок, благодетелю нашему". Дурики шоколадные не поймут, что без олигарха компания бы купила два станка за счет своей прибыли.