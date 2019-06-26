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 Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса. ВІДЕО реєстратора + ФОТОрепортаж

У Київській області на 65-му кілометрі автодороги М-05 (траса Київ-Одеса) ускладнився рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду за участю вантажівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Патрульної поліції Київської області в Facebook, за попередньою інформацією, водій іномарки BMW X3 при виїзді з другорядної дороги на головну не надав переваги вантажівці Renault Magnum 480. Водій фури своєю чергою намагався уникнути зіткнення, однак безуспішно. "Як наслідок, Renault перекинувся і зупинився на двох смугах руху одночасно", - повідомили в поліції.

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Водія вантажівки госпіталізовано. На місце ДТП викликали слідчо-оперативну групу для встановлення обставин ДТП.

Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 01
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 02
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 03
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 04
Перекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134328
 
 
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давно говорят: "продай БМВ, купи мозги"
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Шо это водителя с видеорегистратором так кружляет? Чуть в бус не въехал. Остановился и стой.
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Цензор.НЕТФотоПодіїПерекинута фура заблокувала трасу Київ-Одеса. ВІДЕО реєстратора + ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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