 Авіаційна академія МВС цього року набирає перший курс зі 177 студентів-пілотів і техніків, - Аваков. ФОТОрепортаж

Про це сьогодні, 26 червня, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Запорука ефективних та якісних операцій – кваліфіковані пілоти, льотний екіпаж та технічні спеціалісти, адже їхнє завдання – не лише врятувати життя людини, надати правоохоронний сервіс, а і безпечно експлуатувати та обслуговувати авіаційну техніку у повному діапазоні завдань та умов служби. Авіаційна академія МВС України у Кременчузі пропонує комплексні навчальні програми підготовки пілотів та техніків, розроблені спільно із фахівцями Airbus Helicopters", - зазначив Арсен Аваков.

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Він додав, що у рамках контракту між МВС України та Airbus Helicoptersв академії будуть встановлені сучасні тренажери Full Flight Simulator гвинтокрилу H225 для польотів, які забезпечують максимально реалістичний досвід, а також практичні навчання на нових гвинтокрилах Н125, які будуть передані коледжу вже цього року.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми прийняли два важливих рішення щодо Льотної академії МВС - перерозподіл видатків на її утримання, чим остаточно завершили процес передачі навчального закладу від Міністерства освіти до системи МВС України, а також врахували питання державного замовлення для підготовки спеціалістів. На 2019-2020 навчальний рік ми плануємо прийняти за державним замовленням 28 пілотів, 89 техніків та 60 авіоніків. Ми забезпечимо для пілотів повноцінну льотну практику не на старих і поламаних Мі-2, а на сучасних гелікоптерах Н125. Окрім цього, в академії будуть встановлені два сучасні тренажери Full Flight Simulator гвинтокрилу H225. Так само і щодо техніків, вони повинні вже зараз опановувати сервісне обслуговування сучасних гелікоптерів та навігаційного обладнання. У кожного випускника буде не менше 170 годин льотної підготовки", - підкреслив очільник МВС, додавши, що викладачі також будуть проходити курси на заводі у Франції для максимального ефективного навчального процесу.













