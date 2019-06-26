 Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово". ФОТО

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію - весілля за ґратами. В московському СІЗО "Лефортово" уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетяна. Попри непрості обставини - Тетяна у білій сукні, а наречений у костюмі. Жодне весілля не може відбутись без обручок і сьогодні не виняток. Тетяна каже - сьогодні лише розпис. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на батьківщину", - розповів він.

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Роман Цимбалюк і дружина українського військовополоненого моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко під СІЗО "Лефортово".





Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.