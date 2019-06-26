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Все про:Азовське море (1115) військовополонені (290) моряки (617) весілля (40)

 Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово". ФОТО

Український військовополонений моряк Віктор Беспальченко 26 червня одружився зі своєю нареченою Тетяною Шевченко в московському СІЗО "Лефортово".

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію - весілля за ґратами. В московському СІЗО "Лефортово" уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетяна. Попри непрості обставини - Тетяна у білій сукні, а наречений у костюмі. Жодне весілля не може відбутись без обручок і сьогодні не виняток. Тетяна каже - сьогодні лише розпис. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на батьківщину", - розповів він.

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Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО Лефортово 01

Роман Цимбалюк і дружина українського військовополоненого моряка Віктора Беспальченка Тетяна Шевченко під СІЗО "Лефортово".


Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО Лефортово 02

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134305
 
   
 Топ коментарі
 
Будемо сподіватись, що моряків звільнять..
Щастя молодятам Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4031
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Владимир Александрович до конца 100-дневки его освободит... Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1834
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Счастья Вам! И быстрейшего возвращения всем военнопленным морякам в Украину!
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Будемо сподіватись, що моряків звільнять..
Щастя молодятам Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 4031
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Хоч заміжною буде 6 років чекати коханого. Горька!!! .
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Владимир Александрович до конца 100-дневки его освободит... Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 1834
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Ну, не зря же Зе в фонтане купался, он помнит о проблемах с водными путями.
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Ему некогда, а еще вещи с банковой перетаскывать в музей членина..
Український військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово" - Цензор.НЕТ 3208
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А Цымбал там зачем?? И кто расписал молодых? Российские органы государственной власти! Зачем им российское свидетельство о браке???
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Насколько я знаю, оно у нас признаётся, есть соответствующее соглашение о взаимном признании таких документов.
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Надеемся на встречу Трампа с путиным что для начала моряков освободят.
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Вполне возможно что вчерашнее снятие запрета на участии россиян в ПАСЕ как-то ускорит процесс освобождения наших пленных (в частности моряков). Хоть какая-то компенсация Украине от Меркель с Макроном
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Держи карман. Русские - гопники, от потакания они только наглеют. Так что после вчерашнего шансы наших моряков стали меньше.
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Дело не в русских. Надеюсь что освобождение моряков входит в пакет сделки между Меркель-Макроном и Путиным в по допуску россиян в ПАСЕ.
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Как тогда воспринимать вчерашнее заявление Пескова?
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Я не утверждаю, а хотя бы надеюсь, что хоть какую-то компенсацию от Раши в обмен на возобновление их ПАРЕ Меркель должна была у них выторговать
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Ну по логике как бы да. Но боюсь, что Путин опять обул её в кросовки "*******", как и в случае с турбинами Сименс.
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Снова на дядю надеешься. Ну надейся, болезный.
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Совет да любовь молодым..Сколько Пэдро судеб перемолотил
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****, блин... заклинило? смени пластину, чмошное
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Счастья Вам! И быстрейшего возвращения всем военнопленным морякам в Украину!
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Честно говоря, не понимаю - на фига это надо было делать? Ещё и следователя уговаривать... Там все кацапские "правоохранители" с садистскими наклонностями и менталитетом. Зачем удовлетворять их низменные страсти?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїнський військовополонений моряк Беспальченко одружився в московському СІЗО "Лефортово". ФОТО
 
 
 
 
 
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