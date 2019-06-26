 Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні. ФОТОрепортаж

Учасники мітингу прийшли у футболках з написом "Support. Do not punish" ("Підтримувати. Не карати". - Ред.), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вони закликали відмовитися від "війни з наркотиками".

Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізований спектакль, щоб таким чином привернути увагу глави держави, чиновників і суспільства до чинної репресивної наркополітики.

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Організаторами акції виступило всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю "Волна" за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок "Вона" та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.

Акція відбулася в рамках Глобальної кампанії за зміну репресивної наркополітики. Вона відбулася всьоме поспіль.





















