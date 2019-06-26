EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Протести в Грузії Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  3377  107
Все про:Зеленський (1830) наркотики (779) Офіс Президента (3)

 Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Офісу Президента відбулася акція людей з наркозалежністю. Вони виступають за зміну наркополітики в державі.

Учасники мітингу прийшли у футболках з написом "Support. Do not punish" ("Підтримувати. Не карати". - Ред.), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Вони закликали відмовитися від "війни з наркотиками".

Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізований спектакль, щоб таким чином привернути увагу глави держави, чиновників і суспільства до чинної репресивної наркополітики.

Також дивіться: Затримано фельдшера, який намагався пронести в СІЗО Києва наркотики на понад 40 тис. грн, - поліція. ФОТОрепортаж

Організаторами акції виступило всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю "Волна" за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок "Вона" та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.

Акція відбулася в рамках Глобальної кампанії за зміну репресивної наркополітики. Вона відбулася всьоме поспіль.

Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 01
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 02
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 03
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 04
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 05
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 06
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 07
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 08
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 09
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 10
Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні 11

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134296
 
 
 Топ коментарі
 
А ось і команда узеленського нарешті прийшла на роботу.
 показати весь коментар
 
Скоро и эти будут парадами по Киеву ходить во главе с зе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
думаете презик ваш так все можна?

карать осoбо не за шо, но и раздавать дозы никто не будет.
за нариками же бухари потом придут - а ето пол страны...

и как ето все гнать?
уходите дорогие.....
 показати весь коментар
 
 
А вот это прикольно....и место, и время выбраны очень удачно.
 показати весь коментар
 
Даже в самых тоталитарных обществах, где за это дело могут отрубить руки или пристрелить ( например Филипины, более 6000 тыс убитых наркоторговцев на месте преступления за последние несколко лет) - эта проблема все равно существует. и Чем хуже социум - тем больше наркоманов. Часть людей всегда будет стремиться к этому. Тут лучше думать как лечит тех, кого можно вылечить и как отградиться от тех кто потерян на всегда. В Лос Анжелесе например им фактически отданы некоторые районы. Конечно прямо об этом не говорят, но властям дешевле, что бы они не расползались. Что то вроде резерваций.
 показати весь коментар
 
 
Классный пост. На самом деле, вылечить эту чуму практически невозможно, лечение дорогое от 5 тыс. долл. и дороже, число вылечившихся - доли процента, но у кого есть деньги, все равно платят, в надежде спасти родственника. Мне очень нравится идея отгородить наркоманов от остального общества. Если они хотят так жить - это тоже их право, но окружающие люди не должны страдать. Были бы типа деревеньки закрытого типа, не тюрьма, но без права выхода в большой свет, родственники бы спонсировали такие "коммуны", пусть бы себе курили, ели, пили и если что ругались между собой.. Но к сожалению, даже в Германии ничего подобного нет, знаю одну семью, которую изводит сын -наркоман, ворует, шумит, терроризирует соседей, распускает руки, время от времени его принудительно лечат, а потом все возвращается на круги своя. Родители буквально мечтают о подобных "лепрозориях",но увы.
 показати весь коментар
 
Наркоманов на усиленний паек за щет бюджета чево уж там мелочится
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоСуспільствоПідтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору