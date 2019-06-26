 Підтримувати, а не карати: під Офісом Президента мітингували наркозалежні. ФОТОрепортаж

Учасники мітингу прийшли у футболках з написом "Support. Do not punish" ("Підтримувати. Не карати". - Ред.), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Вони закликали відмовитися від "війни з наркотиками".
Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізований спектакль, щоб таким чином привернути увагу глави держави, чиновників і суспільства до чинної репресивної наркополітики.
Організаторами акції виступило всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю "Волна" за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок "Вона" та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.
Акція відбулася в рамках Глобальної кампанії за зміну репресивної наркополітики. Вона відбулася всьоме поспіль.
карать осoбо не за шо, но и раздавать дозы никто не будет.
за нариками же бухари потом придут - а ето пол страны...
и как ето все гнать?
уходите дорогие.....