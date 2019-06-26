 Одного з головних спонсорів терористів "ЛНР" Держака затримано в Києві, - Луценко. ФОТО

Затриманий - син гендиректора лікеро-горілчаного заводу "Луга-Нова" Леоніда Держака Дмитро. Про це повідомив в Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом з СБУ затримали громадянина Д. Держака, заступника директора і сина власника ЛЛВЗ "Луга- Нова" - одного з основних спонсорів терористів з ЛНР. Діяч проживав у Києві з посвідченням "ветерана бойових дій" проти України!" - написав Луценко.
https://www.svoboda.org/a/29988243.html
ЭТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
вы что не слышите президента мира?)))
возможно потом окажется шо это был наш разведчик))) а засветили его шобы шугануть большую рыбу)
Друзья, а если честно, мы же всё это видим, как шобла кацапская реванширует каждый день. Идёт слив по всем направлениям. Думаю...уже к концу лета-осень будет движ. И по ярче 2013-14 гг. Чуйка не подводила ни тгда, ни сейчас тем более. Запах ватного зашквара уже в воздухе.
"26 июня 2019г в ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне "Старый Крым" двое военнослужащих РФ контрактной службы одной из воинских частей ВДВ, дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули"