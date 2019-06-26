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 На морі і суші, в повітрі і під водою: 1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання "Сі-Бриз-2019". ВІДЕО+ФОТО

1 липня в Україні почнуться українсько-американські навчання "Сі Бриз-2019". Традиційно вони будуть проходити на морі, суші, повітрі та під водою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Цього разу справжньою новацією стане відпрацювання річкового елементу. За легендою навчань ворожі елементи намагатимуться заблокувати вихід до моря із річки Дунай. Корабельно-катерний склад Морської охорони отримає завдання забезпечити супроводження транспортних цивільних суден через гирло Дунаю до Чорного моря. В цьому навчальному елементі будуть задіяні виключно сили Морської охорони Держприкордонслужби.

"Цього року ми пропонуємо більш ширший компонент морської охорони. Ми плануємо також уже другий рік спільно з румунськими колегами проводити міжнародні навчання на річці Дунай. Також ми запланували з представниками берегової охорони Грузії – під час їх візиту до порту Одеси – проведення кілька спільних тренувань-навчань, що стосується суто несення прикордонної служби", - сказав начальник регіонального управління морської охорони Олег Костур.

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На морі і суші, в повітрі і під водою: 1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання Сі-Бриз-2019 01

У морському компоненті в ході навчань заплановані артилерійські стрільби, висадки оглядових груп, а також удосконалення взаємодії спеціальних підрозділів.

На морі і суші, в повітрі і під водою: 1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання Сі-Бриз-2019 02

Фото: пресслужба Держприкордонслужби

В спеціалізованих водолазних тренінгах вперше візьмуть участь представники прикордонного підрозділу "ДОЗОР", які мають відповідну спеціалізацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134260
 
 
 Топ коментарі
 
так приезжай,куле стестняться..
или только по3,14здеть,чмо уральское ?
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Этот просто перебрал жидкости для ванн, а так они добрые(на корм собакам).
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ага,встанешь..
и отсосёшь,тебе не привыкать.. На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 5417
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свинобыдло синессаное,как же я хочу чтоб вы напали на ЛДНР,а еще лучше на Крым.чтоб можно было резать,вас-свиней,не стесняясь...
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так приезжай,куле стестняться..
или только по3,14здеть,чмо уральское ?
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уже был в 14-15 годах)и отправил к ******-бандере несколько штук хероев синессаных.и если начнётся замес,то с удовольствием опять встану в строй
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за щеку опять чтоли возьмешь? обрыган свинохрюский
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ага,встанешь..
и отсосёшь,тебе не привыкать.. На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 5417
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сосать-это твоя судьба,сын свиньи и ишака
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ты в 3,14дорке в заднем ряду,мы тебя узнали На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 6691 На море и суше, в воздухе и под водой: 1 июля в Украине стартуют украинско-американские учения "Си-Бриз-2019" - Цензор.НЕТ 170
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ага этот мокшанин постоянно кашляет. сдыхота одним словом.
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сын собаки нарисовался, а ну, хрюкни животное
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******* свинорылое,вертел я на томосе тебя,твою родню и всю твою усраину
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Вадик, касатик, успокойся. Хочешь дам конфетку пососать?
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я тебя и твою мамку вертел и ссал на твою папу п*дора, сруцкий обосранный ондон
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вадик,а вот эти на картинке - ну,семья твоя,они тоже приедут защиту на дыынер?
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я почему интересуюсь - если вы на оленях,то дыынерцы их в Седово на шашлык пустить могут..
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а вот мы посмотрим свинорусс, как тебя завертит, подожжи маньохо
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Клиндухов, никуя себе фамилия. Это шо за нация? Чудь, мокша, удмуртъ?
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Живіть в своїй резервації. Нах ви впали.
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не-не,не удаляйте,пацаны,пусть все видят с кем Владимер терки тереть собрался..
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Этот просто перебрал жидкости для ванн, а так они добрые(на корм собакам).
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то хорошо, что ты мордовский хорек серешся. Знаеш удмуртина что мы вернемся на крым.
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Не может такого быть, ведь соя очень громко воет - идет прорассейский реванш.
Так что учения будут с армией раисси, а потом поделят Украину по Днепру.
Ну или соя снова врет и манипулирует, что более вероятно.
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Хех! Домовитись десь посередині обіцяла зелена шмаркля. Нє?
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Кацапня шлятиметься поруч і буде пакостить.
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Это очень красиво) особенно когда они низко над морем летят и ты им с пляжа маякуешь и белорусы, которые в шоке, т к уже испугались такому налету техники -смотрят на тебя, как... ну очень смелую))))) Ребята, вы крутые!
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа морі і суші, в повітрі і під водою: 1 липня в Україні стартують українсько-американські навчання "Сі-Бриз-2019". ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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