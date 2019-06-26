 "Неоднозначна особистість": на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Свобода.FM".
Демонтовану меморіальну дошку райрада має передати Дащенківській сільській раді.
Представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергій Бутко прокоментував рішення ради так:
"На позачерговому засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Чернігівській облдержадміністрації це питання було розглянуто. Одностайно рішення Варвинської районної ради засуджено як таке, що завдало шкоди засадам національно-патріотичного виховання в районі та області, об’єктивно, незалежно від мотивів і намірів депутатів районної ради, це була дія проти незалежної української державності, державної політики національної пам’яті, вигідна російському агресору".
Науковий співробітник Інституту історії України Олександр Алфьоров повідомив, що відвідав Варву, щоб розібратися в цій ситуації. "Заступник голови райадміністрації так і сказав "проголосували одноголосно" за її демонтаж, тому що вона, бачте, не зовсім законна. А на наші історичні аргументи про Крути зауважив, що в битві при Крутах "воювали свої зі своїми"(!!). Іншу позицію, як виявилося, займає районна державна адміністрація, яка хоче відновити дошку на місці і міркує це зробити в липні. Саму ж дошку місцеві депутати після демонтажу "зіпхнули" в село Дащенки, де народився Гончаренко. Звідти її теж вивезли і тепер вона в надійному місці. Нам її показали і гарантували, що вона буде неушкодженою. Ось так, панове! Аверкій Гончаренко - командир оборони Крут, комендант Поділля і начальник канцелярії Петлюри і сьогодні, під час війни, виявляється для місцевих депутатів "неоднозначна особистість!" - резюмував Алфьоров.
Нагадаємо, Аверкій Гончаренко - (1890-1980) - кадровий офіцер царської армії, військовий професіонал, видатний український патріот, який першим українізував свій підрозділ - школу військових прапорщиків у Києві. Гончаренко - уродженець села Дащенки (нині Чернігівська область), в ході Першої світової війни командир роти, командир піхотного батальйону, на момент бою - командир куреня київської військової школи УНР імені Богдана Хмельницького. Після поразки УНР виїхав на польську Галичину, після початку Другої світової війни вступив до складу дивізії СС "Галичина", воював проти СРСР, потім емігрував і прожив решту життя в США.
выбор есть конечно - или самому пойти пушмясом к Жюкову, или ждать пока заберут туда силой. выбор для худобы и раба, конечно, но выбор. иди и "выбирай".
Червень 2019.
Фактично зараз ми все чутніше чуємо той же ультиматум.
І ще питання, чи найдеться сьогодні в Україні підполковник ВСУ Аверкій Гончаренко.
Ви кацапи испокон веков поддерживали и продвигали разного рода упирей и душегубов, от гитлеров и красних бригад, до шакалов и бесноватих атомних мулл...
Можно было на крайняк отчалить в какую-нибудь Чехословакию, где всё было более-менее спокойно.
иди хряпни стекломоя за дидов-заградотрядовцев
То й мудрость би була своя".
Русские же флагом власова обматываются как то и нечего?
Флаг Власова, серп и молот и кадило - такой он, загадочный и противоречивый сруцкий мир
С кого предлагаете пример брать?
Вам бы историю подучить и разобраться, что есть огромная разница, Waffen-SS, и дивизиями SS (CC) созданными на оккупируемых территориях, есть еще вермахт и это тоже совершенно отдельная история.
Так вы оказывается ничего не знаете. Бандера был фигурантом "нюрнбергского" процесса, его туда советы разве что за уши не тянули. Но к большому сожаления последних, был оправдан чуть более чем полностью, хотя "советам" это не помешало заклеймить его нацистским преступником.
have a good day looser
Удачи.
Скан страници 38го тома материалов дел "нюрнбергского" процесса.
А вообще ты молодец - лично признал РККА военным преступником за карательные операции против партизан в западной Украине, западной Беларуси и Литве .
примерно надо повесить вот так
"Чем больше хахлов утопим в Днепре, тем меньше надо будет вагонов что бы отправлять в Себирь"!
Не нация, а часть коллаборантски настроенных граждан из оккупированных стран.
Фошист-муссолиновец- Герой России(может просто пока без медальки, х.з.)
Например - коллаборантами являются все боевики с украинским гражданством воюющие против Украины в 1 (днр) и 2(лнр) АК ВС РФ.
Это настолько подло - валить все на немцев, которые и на 5% столько не сделали, как Великий и Святой тов. Сталин.
Что это? Зомбирование? Но как? Чтобы столько миллионов превратить в быдло?
Немцы поставили вроде в Киеве табличку в память горожан, погибших от сталинской бомбежки, а "освободители" исправили что мол это в память съеденных немцами
совок это хуже чем Яхве - тот просто выдумка, а совок это засранное все что с ним контактировало.
(если помогаешь освобождать свою землю)
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
Дмитро Корчинський @DKorchynskyi 3 ч.3 часа назад
Не майте ілюзій, повертати нашим вулицям імена Бандери та Шухевича доведеться методами Бандери та Шухевича.