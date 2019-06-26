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Все про:історія (633) Крути (28) пам'ять (584) перейменування (270) УНР (50) Чернігівщина (337) Гончаренко_Аверкій (2)

 "Неоднозначна особистість": на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку. ФОТОрепортаж

Варвинська районна рада Чернігівської області ухвалила рішення і демонтувала пам'ятну дошку учаснику бою під Крутами - Аверкію Гончаренку. Причина демонтажу формально звучить як недотримання порядку і непогодження з селищною радою порядку вшанування національного героя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Свобода.FM".

Демонтовану меморіальну дошку райрада має передати Дащенківській сільській раді.

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Неоднозначна особистість: на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку 01

Представник Українського інституту національної пам’яті в Чернігівській області Сергій Бутко прокоментував рішення ради так:

"На позачерговому засіданні Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Чернігівській облдержадміністрації це питання було розглянуто. Одностайно рішення Варвинської районної ради засуджено як таке, що завдало шкоди засадам національно-патріотичного виховання в районі та області, об’єктивно, незалежно від мотивів і намірів депутатів районної ради, це була дія проти незалежної української державності, державної політики національної пам’яті, вигідна російському агресору".

Неоднозначна особистість: на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку 02

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Науковий співробітник Інституту історії України Олександр Алфьоров повідомив, що відвідав Варву, щоб розібратися в цій ситуації. "Заступник голови райадміністрації так і сказав "проголосували одноголосно" за її демонтаж, тому що вона, бачте, не зовсім законна. А на наші історичні аргументи про Крути зауважив, що в битві при Крутах "воювали свої зі своїми"(!!). Іншу позицію, як виявилося, займає районна державна адміністрація, яка хоче відновити дошку на місці і міркує це зробити в липні. Саму ж дошку місцеві депутати після демонтажу "зіпхнули" в село Дащенки, де народився Гончаренко. Звідти її теж вивезли і тепер вона в надійному місці. Нам її показали і гарантували, що вона буде неушкодженою. Ось так, панове! Аверкій Гончаренко - командир оборони Крут, комендант Поділля і начальник канцелярії Петлюри і сьогодні, під час війни, виявляється для місцевих депутатів "неоднозначна особистість!" - резюмував Алфьоров.

Неоднозначна особистість: на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку 03
Неоднозначна особистість: на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку 04

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Нагадаємо, Аверкій Гончаренко - (1890-1980) - кадровий офіцер царської армії, військовий професіонал, видатний український патріот, який першим українізував свій підрозділ - школу військових прапорщиків у Києві. Гончаренко - уродженець села Дащенки (нині Чернігівська область), в ході Першої світової війни командир роти, командир піхотного батальйону, на момент бою - командир куреня київської військової школи УНР імені Богдана Хмельницького. Після поразки УНР виїхав на польську Галичину, після початку Другої світової війни вступив до складу дивізії СС "Галичина", воював проти СРСР, потім емігрував і прожив решту життя в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134258
 
 
 Топ коментарі
 
зебилки - это еще не реванш? нет? еще рано беспокоиться?
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Зєлєнскій відкрив портал русскава міра...
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Столько сколько кацапы убили украинцев, СС нервно курит в сторонке!
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а выбор не велик или в СС или в банду РККА!
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Всегда есть выбор. В Германии солдатам СС таблички памятные почему-то не цепляют.
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зато солдатам РККА в россии цепляют! а по сути они такие же преступники!
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Это проблема советского мозга! Как в россии так и в украине
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Столько сколько кацапы убили украинцев, СС нервно курит в сторонке!
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Насправді тут маніпуляція. Ваффен СС почали створюватися під завісу війни. Коли гітлєру північне пухнасте звірятко жтало не лише привіти передавати, а й лізло обніматися і цілуватися взасос. Дивізійники носили польову форму Вермахту, безпосереднє командування ними здійснював Вермахт. Стосунок до СС мали лише вищі командири, та й то не всі. Але однією з цілей, які ставили перед собою українці - це військовий вишкіл і озброєння, яке можна буде забрати у німців. До речі, тисячі дивізійників поповнили ряди УПА. І сотні з них принесли зброю, отриману від німців. Тепер з адамо собі питання: а чи був у українських патріотів інший вихід? Нагадаю, що совіцьку армію населення Західної України у 1939 році зустрічало з квітами. А випроаоджувало у 1941 прокльонами і пострілами. Чому? Бо побачило розстріляним і понівечених гранатами своїх рідних, сусідів, знайомих у тюрмах Львова, Дрогобича, Станіславович (Івано-Франківська), серед яких були жінки і діти. Причому жінки були зґвалтовані, з відрізаними грудьми. Деякі - вагітні. Дітям подекуди було менше 14 років. А до Сибіру і на Далекий Схід на повних парах йшли ешелони з селянами, залишаючи дорогою тисячі трупів людей, що загинули дорогою. То чи хотіли жителі Західної України повернення цих жахів? Ні. Тому і вибирали збройну боротьбу. Так, деколи і в лавах Ваффен СС. Щодо кацапів. Їх у різних РОА, РОНА, кащачьїх дивізіях Шкуро та інших формуваннях воювало проти РККА більше 1,5 мільйона. І вона тепер реабілітуються різними чорносотенними,і націонал-фешистськими організаціями. А прапор Власова став державним прапором кацапів. Але иут, у цьому випадку суть у тому, що Гончаренко брав участь у визвольних змаганнях. А участь у Ваффен -СС - це лише благопристойний привід. Кацапи і підкацапники всіма силами стараються затерти з пам'яті народу славне минуле - Крути зокрема і все, що пов'язане з цим минулим. Бо саме воно надихає наших воїнів на боротьбу за незалежність. І ніяк не дійде до них, що це - марна справа. Не затерлися у історичній пам'яті звитяги над кацапським військом українців під проводом Костянтина Острозького, Петра Сагайдачного, Івана Виговського. Прийде час і для вшанування Пверкія Гончаренка. Нинішній нібито реванш - лише хмарка на небі української державності. І то не дуже велика. І вона перейде. А тих, хто робить, а особливо ініціює дії проти української незалежності потрібно брати на олівець. Саме тоді, коли вони повилазили на сонячне світло.
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потому что Германия проиграла, "умник".
выбор есть конечно - или самому пойти пушмясом к Жюкову, или ждать пока заберут туда силой. выбор для худобы и раба, конечно, но выбор. иди и "выбирай".
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Ватан, не будь, твоего любимого Сралина, не било би никакого Адика.
Ви кацапи испокон веков поддерживали и продвигали разного рода упирей и душегубов, от гитлеров и красних бригад, до шакалов и бесноватих атомних мулл...
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Можно было уйти в лес партизанить. Можно было стать анархистом и валить всех под черным флагом. Можно было сидеть и не отсвечивать, раз ни с коммуняками, ни с нацистами тебе не по пути.
Можно было на крайняк отчалить в какую-нибудь Чехословакию, где всё было более-менее спокойно.
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с точки зрения запоребрика - несомненно
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Ну да, это СС изнасиловали и убили миллионы совковых рожалок, ату их "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 7619
иди хряпни стекломоя за дидов-заградотрядовцев
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Вступил туда, где давали оружие для борьбы с красножопыми окупантами.... И что тут плохого?
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Кацап, дивизии СС по сравнению с красними катами били сущие дети.
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Цепляют, снимают, снова цепляют, снова снимают...сумасшедший дом.
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да что ж такое...читаю новостную ленту, а там зрада за зрадой...
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Зєлєнскій відкрив портал русскава міра...
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Янукович тоже думал что открыл, а потом по этому порталу сам и телепортировался!
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зебилки - это еще не реванш? нет? еще рано беспокоиться?
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"Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрость би була своя".
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Это потому, что он во время Второй Мировой в СС служил. Что по этому поводу скажет Вятрович? "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 5236
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Не принято в мире гордится службой в СС. Организация в полной мере ответственная за холокост и не только евреев. К чему эти провокации, чего хочет добиться Вятрович? Поссорить нас со всеми соседями?
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в европе много где уважают своих ветеранов даже тех кто служил в СС.
Русские же флагом власова обматываются как то и нечего?
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Да, ветеранов уважают - платят достойные пенсии. Такой пример надо брать на вооружение.

Флаг Власова, серп и молот и кадило - такой он, загадочный и противоречивый сруцкий мир "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 2555

С кого предлагаете пример брать?
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С такого перепугу что сначала кацапы напали на Украину в 1917году! И потому те кто выступил против комуняцких тварей в 1940 имеют право быть понятыми и оправданными после миллионов убиенных кацапами украинцев, включая голодомор в 32-33!
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Так Гончаренко ни-кто ни в чем не обвиняет, все все понимают.
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Сбор ветеранов войск СС в Эстонии

Вам бы историю подучить и разобраться, что есть огромная разница, Waffen-SS, и дивизиями SS (CC) созданными на оккупируемых территориях, есть еще вермахт и это тоже совершенно отдельная история.
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Ну так почитайте. На Нюрнбергском процессе СС и все военизированные подразделения входившие в ее состав, были признаны преступной организацией. В том числе и дивизия СС Галичина, которая принимала участие в карательных операциях против партизан в Польше, Франции, Югославии.
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А Бандеру тоже признали приступником или оправдали на "нюрнбергском" процессе? уверен - вы точно должны знать)
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Да, знаю. Бандера не фигурировал в Нюрнбергском процессе. Он не совершал никаких преступлений, и во время войны находился в концлагере Заксенхаузен, за провозглашение независимой Украины.
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"Бандера не фигурировал в Нюрнбергском процессе"


Так вы оказывается ничего не знаете. Бандера был фигурантом "нюрнбергского" процесса, его туда советы разве что за уши не тянули. Но к большому сожаления последних, был оправдан чуть более чем полностью, хотя "советам" это не помешало заклеймить его нацистским преступником.
have a good day looser"Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 6063
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СССР требовала у запада выдачи Бандеры в 1946-ом, но в Нюрнбергском процессе он не участвовал. Если у вас есть другая информация, поделитесь ею со мной, желательно со ссылкой на источник
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информация не у меня, а в открытых источниках, там вы ее и найдете. Хотя вас очевидно забанили в гугле, а в яндексе такого нипакажут..

Удачи.
Скан страници 38го тома материалов дел "нюрнбергского" процесса."Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 9881
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Я тебя и палкой бы не тыкал, не то что давать че то там.. Сам возьми если нужно. Я тебе фотку виложил из документа кури её пока и обтекай со своего фейла.
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Операции против партизан не считаются военными преступлениями.
А вообще ты молодец - лично признал РККА военным преступником за карательные операции против партизан в западной Украине, западной Беларуси и Литве "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 5271.
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А вы не признаете действия РККА в западной Украине преступлениями?
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Я во всей Украине признаю, в том числе и их сучьи заслоны в 1932-1933.
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Вот видите. Спросите французов, к примеру, считают ли они карательные операции СС, против подполья во Франции, преступлениями.
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Ну так Власов то борец со сталинизмом. Или это Власов заморил 50-60, или сколько там, неважно, миллионов совков? "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 9671
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Американские евреи давно бы Аверкия повесили,если бы за ним что-то числилось.Однако он благополучно дожил в США до преклонного возраста.А Кликушам кремлёвским верить- себя не уважать!
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Ну того, что он служил в СС Галичина, Аверкий никогда не скрывал. Просто украинских националистов считали союзниками запада, и поэтому они не были осуждены. В Британии тоже много ветеранов СС Галичина проживало, и в ФРГ.
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А поляки американские, почему-то, Лебедя не трогали... А ведь именно он руководил и организовывал резню на Волыни...
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Участник визвольних змагань???? Это еще что за дебильная формулировка???
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Казламордые никак не могут понять что для украинцев СС=РККА! Может даже СС были и добрее к украинцам не комуняцким высерам!
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На туда Жукава повесить, там с формулировкой все правильно будет!!!
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точно
примерно надо повесить вот так
"Чем больше хахлов утопим в Днепре, тем меньше надо будет вагонов что бы отправлять в Себирь"!
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что бы все знали что такой был скот жуков!
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В наших реалиях нужно возводить универсальные памятники. Поменялась власть - ррраз! И сменили голову или табличку, чтоб не тратиться ))
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Скільки разів повторювати у німців було дві різні сс, одна для самих чистоплотних німців, інша ваффен сс куди приймали всяких унтерменшей і кожна нація мала свою національну сс дивізію. І часто не одну
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кожна нація мала свою національну сс дивізію

Не нация, а часть коллаборантски настроенных граждан из оккупированных стран.
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І галичина тут як правило чи виняток з правила
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Почему исключение? Были оккупированы немцами. А до этого оккупированы Польшей.
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значить під визначення колаборанти не підлягають
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Написали бы на табличке, что в дивизии СС "Галичина" служил. Чего стесняться?
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а что казламордый должны были написать что служил в "РОА"?
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Знаешь кто такой Краснов? Памятник которому поставили.
Фошист-муссолиновец - Герой России(может просто пока без медальки, х.з.)
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В России есть такие же движения за реабилитацию коллаборантов, как и у нас. Я это не отрицаю. Просто у нас это стало государственной политикой, а у них на более аматорском уровне.
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Колаборант - это гражданин государства, который воюет против своего государства на стороне государства-агрессора.
Например - коллаборантами являются все боевики с украинским гражданством воюющие против Украины в 1 (днр) и 2(лнр) АК ВС РФ.
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Аверкий же не может считаться коллаборантом, тк не был граданином СССР, на сколько я понял.
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А я и знаю что Краснов - герой. Все кто бил красножопую падаль - герои.
Это настолько подло - валить все на немцев, которые и на 5% столько не сделали, как Великий и Святой тов. Сталин.
Что это? Зомбирование? Но как? Чтобы столько миллионов превратить в быдло?
Немцы поставили вроде в Киеве табличку в память горожан, погибших от сталинской бомбежки, а "освободители" исправили что мол это в память съеденных немцами "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 3470
совок это хуже чем Яхве - тот просто выдумка, а совок это засранное все что с ним контактировало.
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И еще - если тебя захватили(УНР), то НИКАКОЙ ТЫ НЕ КОЛЛАБОРАНТ!
(если помогаешь освобождать свою землю)
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Я персонально знав воїнів УПА яки пройшли німецьки концтабори. В СС вони ніколи не служили. Так що грець з ним.
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Совок неистребим. Писатели реагируют на СС, мало, что зная. Это как о Бандере, не знаю, но осуждаю. А вот НКВД им не мешает, это ж ,,рыцари с горячим сердцем и холодной головой''. Оно и теперь можно насладиться общением с ,,рыцарями" попав в Донецке в подвал. Быдломасса ,,знает" историю с совковых и кацапских фильмов.
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Конечно не одно и то же, но есть но: "В заключении трибуналом были объявлены преступной группой члены СС, в том числе войск СС". Ибо вторые входили в первое.
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"Борітеся - поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!" "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 4091
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и подполковнику УНР Аверкию Гончаренко тоже...

"Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 5025 Дмитро Корчинський‏ @DKorchynskyi 3 ч.3 часа назад
Не майте ілюзій, повертати нашим вулицям імена Бандери та Шухевича доведеться методами Бандери та Шухевича.
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он неоднозначная личность только для российско-коммунистических выкормышей . лично для меня все однозначно . человек был последовательным и непримиримым врагом коммунизма . что и доказал как во времена Русско-Украинской войны так и во время Второй мировой "Неоднозначная личность": на Черниговщине демонтировали мемориальную доску участнику боя под Крутами, подполковнику УНР Аверкию Гончаренко - Цензор.НЕТ 3759
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Неоднозначна особистість": на Чернігівщині демонтували меморіальну дошку учаснику бою під Крутами, підполковнику УНР Аверкію Гончаренку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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