EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  2973  104
Матеріали за темою:
Все про:перейменування (270) Харків (1407)

 Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На проспекті Жукова увечері 25 червня почали замінювати таблички - з пр. Григоренка на пр. Маршала Жукова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише UA Харків.

Нові покажчики встановили на будинках уздовж проспекту №№ 17, 19, 21, 23, 31.

Як розповів UA Харків житель Харкова Сергій Тимохін, його знайомий, житель одного з будинків по проспекту, побачив драбину за вікном і вирішив, що до його сусідів намагаються проникнути невідомі.

"Біля будинку, біля його вікна, встановили драбину якісь люди, як йому здалося, полізли до сусідів. Оскільки він був один в кімнаті, незрозуміло, що відбувалося, люди спустилися і поїхали собі. Це була біла "Волга" з драбиною на багажнику. Подзвонив, вийшов з хати, подивився, що так, вікно у сусідів ціле, але побачив, що змінена табличка. Питання: чому це відбувається вночі? Сказали, що вночі цього робити не варто. По-перше, це турбує мешканців. По-друге, я розумію, що є рішення, треба показати всі папери і зробити це вдень, щоб це було не як у крадіїв...", — розповів Тимохін.

Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з імям Жукова 01

На місце викликали поліцію. Патрульні попросили робочих припинити роботи до завтра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На рішення адмінсуду про незаконність найменування проспектів іменами Бандери і Шухевича буде подано апеляцію, - В'ятрович

Люди, які змінювали таблички, так і не представилися. За їхніми словами, вони діють на підставі угоди.

Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з імям Жукова 02

Нагадаємо, 19 червня Харківська міська рада проголосувала за повернення імені Жукова проспекту Григоренка. 20 червня рішення офіційно оприлюднили. Того ж дня із позовом до Харківського окружного адмінсуду звернувся представник народного депутата України Андрія Білецького, який просить скасувати рішення міськради. Із заявою до поліції після рішення міськради звернувся депутат міської ради Ігор Черняк. Український інститут національної пам’яті в свою чергу звернувся до ГПУ.

Вночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з імям Жукова 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134239
 
   
 Топ коментарі
 
А кулі. Порошенка немає - патріотизм нах, на закони тьюфу... Ляпота...
 показати весь коментар
 
По твоєму патріотизм тільки в цьому? Тоді ти москаль і вражина?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Київська влада все ще охороняє пам'ятники російським окупантам Щорсу та Ватутіну.
 показати весь коментар
 
Дно....Коли вже курва якась добра людина зажмурить того паскудного щура ???Охоче прийму участь у фінансуванні проекта
 показати весь коментар
 
Жуков командував російською окупаційною армією в Україні і головним його завданням було вбивство українців - "Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».
 показати весь коментар
 
RESPECT харьковчанам за гражданскую позицию
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПодіїВночі на проспекті Григоренка у Харкові встановили таблички з ім'ям Жукова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору