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 Політика України, Фоторепортаж
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 Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України. ФОТО

У Вашингтоні відбулося засідання українсько-американської робочої групи з питань нерозповсюдження та експортного контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби посольства України в США в Facebook.

Посол України в США Валерій Чалий, відкриваючи засідання, відзначив збільшувану довіру між двома країнами, серед іншого в чутливих сферах, та роль Робочої групи у поглибленні відносин стратегічного партнерства між двома державами.

Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України 01

За підсумками заходу т. в.о. Директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський та Помічник Держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер у присутності Посла України в США Валерія Чалого підписали Меморандум про надання Сполученими Штатами допомоги Україні у сфері зберігання боєприпасів, яким передбачається виділення американською стороною щонайменше 4 млн дол. на покращення захищеності військових складів на території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 700 млн дол. для підтримки України у 2020 році: Палата представників Конгресу США підтримала необхідні законопроєкти

Як зазначається, цей захід, який проводиться двічі на рік, почергово у Києві та Вашингтоні, є важливим двостороннім форумом для обговорення взаємодії між державами у сфері міжнародної безпеки, запобігання розповсюдженню зброї масового знищення та засобів її доставки, контролю технологій, чинної санкційної політики у контексті протидії російській агресії.

Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України 02

Фото: пресслужба посольства України в США / Facebook

Вашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134236
 
   
 Топ коментарі
 
та охороняти вже нема що, завдяки потужним реформам лоліти
хіба що магазини рашен
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главное изолировать от власти педра со свынарчуками, чтобы склады не взрывались, после их распродажи, заметая следы.
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В попередні 5 років найкраще були захищені магазини Рошен )))
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товарищ генерал прикупит себе неплохую дачу в Киеве...
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ты хочешь новых взрывов?...это бьет по репутации главнокомандующего, как и труселя для посещения офиса президента
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То есть три копейки американцев это упредят??))))))))))))))))
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что, посещение в трусах президентского офиса?...не факт, что удастся
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согласен...даже, одев трусы сборной исландии по футболу, команда президента не показывает результатов..аматоры
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Так порошенко расскоговорящий и поломник РПЦ уже и переобулся типа и томос в зубы взял и глечики и все шо надо... но народ не дурак, понял что это оборотень и гибридный патриот и дал этой мрази поджопник на выборах)))
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народ - дурак...73% - точно идиоты)... и "исландская сборная" президента владимира проиграла в пасе..и это только начало
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та охороняти вже нема що, завдяки потужним реформам лоліти
хіба що магазини рашен
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главное изолировать от власти ***** со свынарчуками, чтобы склады не взрывались, после их распродажи, заметая следы.
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В попередні 5 років найкраще були захищені магазини Рошен )))
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зато щаз можно в труселях офис президента посещать
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Уже приходилось писать о том, что Запад воспользовался ситуацией, которая сложилась после президентских выборов в Украине для того, чтобы обеспечить возвращение России и свои будущие договоренности с Кремлем - а они не за горами. Но что значит - воспользовался? Западные политики обладают особой чуткостью к собственному общественному мнению. А общественное мнение и в Европе, и в Северной Америке всегда на стороне слабого, которого атакует сильный. На стороне слабого, который борется с сильным даже тогда, когда не может этого сильного победить - но сдаться тоже не может. На стороне Давида, который выходит против Голиафа.
Но если Давид не хочет воевать с Голиафом - то почему с Голиафом должен воевать зритель их поединка? Наоборот, если Давид хочет помириться с Голиафом, задача зрителя - помочь ему в этом примирении. В первую очередь - успокоить самого Голиафа.
После президентских выборов в Украине западным лидерам нечего опасаться. Весь мир видел, как украинцы подавляющим большинством голосов проголосовали за человека, который предлагал им «просто перестать стрелять». То, что этот человек говорит после своего избрания президентом, для Запада никакого значения иметь не будет. Для Запада имеет значение программа, с которой человек побеждает на выборах. «Просто перестать стрелять» - это и есть программа. Потому что в стране, которая действительно хочет сопротивляться агрессии, человек с таким лозунгом не попадет даже в первую десятку претендентов после первого тура голосования.
А в Украине такой человек победил на выборах главы государства с впечатляющим отрывом. И это впечатлило не только нас самих, но и Запад.
Украинцы могут рассказывать самим себе любые истории о мотивах, которыми они руководствовались, когда голосовали за Владимира Зеленского. О своих надеждах, о новых лицах, об усталости от традиционных политиков, о желании прекратить войну и снизить тарифы.
Все это очень интересно и занимательно для журналистов, социологов и психологов.
Но главное, за что проголосовали украинцы - так это за возможность поражения своего государства. И теперь нам всем просто нужно научиться жить в стране, которая будет терпеть одно поражение за другим. Espreso.tv

Телеграм-канал «Портников»
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Вопрос...
Взрываются давно...
Почему решили сейчас выделить?
Так сказать, после ухода Пети...
Пэтрыку не было доверия?
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мабуть американці переживають, що зеля порозпродує всі припаси, які вони також нам постачали.
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программа, тем же петей запущеная, пока еще работает по инерции,
но обороты снижаются...
скора стоп...
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ответ....
от сразу поверили, шо балбесу, хреном стучащему по дереву надо дать денег...
не тупи.....
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Петро уничтожил пять складов во время боевых действий ,и ничего
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даваите закочим хрень....
ваши диды под танке 8 раз с гранатами привязанами не бросалесь...
с руками поднятыми, побросав винтовки и все шо воообще военное,
диды шли в немецкий полон как бараны миллионами...
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Вашингтон расписался в нашей недееспособности.Генштаб не может организовать охрану складов самостаятельно. Зато петины генералы герои.
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Правительство Украины уже не в состоянии выделить деньги на охрану складов? В Вашингтоне надо просить?
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Срочно! Порошенко ведёт переговоры об убежище
Порошенко предлагают создать и возглавить международную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне
Экс-Президент Украины Петр Порошенко планирует создать международную общественную организацию, либо и вовсе возглавить всемирный конгресс украинцев, чтобы избежать ответственности в Украине.
Сейчас ведутся переговоры об убежище. Об этом сообщает Elise Journal
Нам точно известно, что партия Петра Порошенко не проходит в парламент и что Петр Порошенко планирует разные варианты бегства из Украины.
В партии «ПЕС» предлагают Петру Порошенко создать международную общественную организацию с центром либо в Брюсселе, либо в Лондоне.
Таким образом будет выглядеть, что Петр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять ее интересы.
Сейчас ведутся переговоры с представителями Рокфеллеров в Лондоне и с представителями Сороса в ЕС.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВашингтон виділить Києву 4 мільйони доларів на поліпшення захищеності військових складів на території України. ФОТО
 
 
 
 
 
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