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 Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Фахівці Центру пошуково-рятувальних робіт та курсанти Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" завершили тренувальний курс у рамках проекту "Школа військових водолазів".

Тренувальний курс був дуже насиченим, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони. Зокрема, вперше у Військово-Морських силах Збройних сил України були проведені водолазні спуски на нових апаратах замкнутого циклу італійського виробництва "Сaimano", а також освоєна програма антистресової підготовки (стресостійкості) на основі фрідайвінгу.

"Серед багатьох установок, насамперед ми звертаємо увагу слухачів на надання допомоги в подоланні бар'єрів при роботі під водою в стресових умовах. Це абсолютно інноваційний напрямок роботи, тренує стресостійкість при затримці дихання", - розповів координатор проекту Максим Якимов.

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Фрідайвінг - це підводне плавання із затримкою дихання. Він належить до екстремальних видів спорту і займатися ним можна тільки з напарником або досвідченим тренером. У спортивному фрідайвінгу є статична затримка дихання, де результатом є безпосередньо час і динаміка, в якій неважливо, скільки спортсмен перебував під водою, враховується відстань, яку він подолав. У глибинних дисциплінах час теж не враховується - має значення тільки глибина, на яку спортсмен зміг опуститися і піднятися на поверхню.

Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони 01

Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони 02
Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони 03
Українські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони 04
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134225
 
   
 Топ коментарі
 
Пiдсмажених бурятiв знаємо , пiдводних не знаємо
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к стати русня давно применяет свои дикие азиатские племена в подводном флоте и танках по той причине что они как правило карлики и имеют средний рост 160 см, что для мордовских уберсасерботов очень удобно. И конечно эти северные азиаты очень неприхотливы и могут жрать обычную сырую конину. Но у них есть и свои недостатки - слабо развитая дыхательная система ( за полярным кругом колличество кислорода в воздухе намного меньше). И у этой русни отсутствует природный белок в организме расщепляющий алкалоиды. Поэтому русня не только склонна к алкоголизму но и не воспринимает молочные продукты.
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Мухосраньский щур тобi синок
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ты наверное хакасский корякъ? или просто монголоидный мокшанинъ?
или иная мордовская свинособака?
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Пiдсмажених бурятiв знаємо , пiдводних не знаємо
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не нужно отвечать этому свинособачьему монголоиду.
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мы не отвечаем расовонеполноценной североазиатской русне.
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к стати русня давно применяет свои дикие азиатские племена в подводном флоте и танках по той причине что они как правило карлики и имеют средний рост 160 см, что для мордовских уберсасерботов очень удобно. И конечно эти северные азиаты очень неприхотливы и могут жрать обычную сырую конину. Но у них есть и свои недостатки - слабо развитая дыхательная система ( за полярным кругом колличество кислорода в воздухе намного меньше). И у этой русни отсутствует природный белок в организме расщепляющий алкалоиды. Поэтому русня не только склонна к алкоголизму но и не воспринимает молочные продукты.
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во времена СССР украинцьі составляли основу подводньіх формирований осназа
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1й раз нырнули ?
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военные летчики осваивали взлет в воздух в воздухе а танкисты осваивали движение в танке
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С учётом того что Лузановку видно на линии горизонта---то пырнают перед морвокзалом. Ой как страшно и глубоко!
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оце справжній український з тренінг стресостійкості, а не отой ваш фрідайвинг
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Молодці хлопці, тренуємось нтщити маскавітов клятих нищити виродків!!!!
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Аби, але для цього потрібно мати політичну волю, а спеціслісти у нас є.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУкраїнські військові водолази опановували основи фрідайвінгу і стресостійкості під водою, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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