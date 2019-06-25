 Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Цеголко зазначив: "Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!"





Як зазначив Цеголко, на фото - громада Стрия, яку не злякати

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