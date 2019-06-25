 Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Цеголко зазначив: "Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!"
Як зазначив Цеголко, на фото - громада Стрия, яку не злякати
Не мешайте зебилам наслаждаться запахом гари. От него у них экстаз.
зебилы неизлечимы
Ответишь по лишнехромосомному:
1. Суд определит.
2. Будущее страны.
или по-человечески назовёшь - что и сумму?
все строчить з методички), творчо))) розвиваючи її!
якось так, а то шо воно кацап, так то зрозуміло, пише))) ізиком)!
это не провокаторы - это враги Украины и украинского народа
Ты бы про своих многочисленных родственников в Стрыю по-подробнее тему раскрой.
Может в Тамбове родственники твои многочисленные?
Не любит Львов неадекватов.
Только Европейская Солидарность везде и совсем изредка Билецкий или Белецкий хрен его знает, на него никто внимания не обращает.
зап украина , где мазги ваши здоровые, утекли в польши-расеи?
не было??
под гирноз попали??
перепилися??
вы же львовятне, типа самые самые....
а реально дно.
тыщи - дно.
куры на куроферме.
Порошенко до сих пір для них лютіший ворог!