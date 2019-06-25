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 Політика України
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Все про:вибори (4029) Львівщина (894) Порошенко (9116) провокація (523)

 Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прес-секретар п'ятого президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив про те, що в Стрию Львівської області невідомі спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Цеголко зазначив: "Найняті провокатори кинули димові шашки, намагаючись зірвати зустріч президента Петра Порошенка з громадськістю. Дві характерні речі: один із провокаторів російськомовний; шашки кинули під час заяви Порошенка про спроби заборонити Українську Церкву. Реванш не пройде!"

Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко 01
Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко 02

Як зазначив Цеголко, на фото - громада Стрия, яку не злякати

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134213
 
 
 Топ коментарі
 
не нравится шоколад, ешь селедку.
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Учитывая текущий рейтинг Пеци и его партии - в стране где-то 90%+ населения это "провокаторы"
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Кругом враги и агенты кремля! Петя,бди!)))
Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко - Цензор.НЕТ 6136
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Ну тільки подумайте - кому нафіг треба зривати зустріч Мародера і його виборців в Стию? Хто від цього виграє? Тільки Мародер! Бо йому нема чого сказати людям, окрім, як запускати сльози і соплі, що "якийсь" підступний ворог хоче не дати знати мешканцям Стрия чогось дуже важливого, що хоче їм сказати Мародер. Ви в це вірите?
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тем более свиновальцман с собой свиношнырей возит, как циркус с клоунами. однозначно это сделали сами нанятые свиношныри.
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Димовуха на масовому заході - реально теракт. В диму можна зробити будь яку провокацію і не нести відповідальність. Але НЕМОЖЛИВО кинути димовуху і не бути спійманим! Або хочаб опізнаним на відіо. Тому за кого тримає Мародер своїх виборців? За дебілів? Чи може вони дебіли і є?
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пачуйте *****
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асталависта, *****...
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Прахоботи в безсилій люті спамлять коменти. Та пролетить ваш ідол, як пити дати. Можете своім гівном тут всі гілки запльовувати - не допоможе.
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Прямиком в кресло депутат пролетит, уже все поняли.
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Ну це суттєвий ривок -з президентів в депутати.
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Після виборів до ВР, ця наволоч буде говорити, що їх виборців перекупили, на смітник п@дли, ви за п'ять років всіх в Україні вже дістали зі своєю солідарностю, вже Єуропейською.
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Не мешайте зебилам наслаждаться запахом гари. От него у них экстаз.
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Не мешайте зебилам наслаждаться запахом гари. От него у них экстаз.


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Да, крепко насолив людям пятий антигарант якщо навіть у Львові не хочуть його бачити! І щоб соя не верещала факт є факт!!
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Люди пришли на живого мародера посмотреть, музыку послушать....
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пацан останню гастроль відтанцьовує)), перед картатою ковдрою і нарами))))
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Иван Ковальчук
зебилы неизлечимы
Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5226

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ти дурне, я не за зелю, я проти порошка і соєвих! вася, гуляй!
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Что и сколько Порошенко намарадёрил?
Ответишь по лишнехромосомному:
1. Суд определит.
2. Будущее страны.

или по-человечески назовёшь - что и сумму?
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Чего разверещался, щаз в ГБР идёт следствие, как расследуют, так и сообщат. Жди, запасайся попкорном. Одно тут можно сказать---намарадёрил немеренно, цифры в млрд. грн.
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Вітя), найшов кому відповідати, це сойка), сама "розумна" у них!
все строчить з методички), творчо))) розвиваючи її!
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Это не сойка это кацап и он сам признавался в этом!
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сойка=соєві=чоколятні=кацапи !
якось так, а то шо воно кацап, так то зрозуміло, пише))) ізиком)!
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Это пеця с перепугу бахнул, у всех глаза выело.
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Это не провокация это просто любовь народа которая перешла в ненависть к ПАП и они выразил свое недовольство приездом шапито с главным басне рассказчиком
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А що, Петре, допомогли тобі твої риги?? Побавився в демократію? Тепер жери, не обляпайся
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перепись лопухов на встрече... какие там шашки... Сам себе набивает цену, потому что алкаш все просцал...
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Сами же и забросали.
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Один из нападавших угрожал порошенко тепловизором))
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Вспомнился Янукович и убийственное яйцо . Дежавю .
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Чуваки мабуть не поняли,що шашки треба кидать,коли отходишь.Не в том смысле конечно...умирать так умирать..Не дай Бог ему.Кстати,Петя в какой Церкви отпеваться будет? Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко - Цензор.НЕТ 2295
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Как Цеголко определил русскоязьічного , если по матюкам , то ни о чем єто не говорит. Местньій народ грешит любовью к русскому мату , более , ни к чему , из имперского наследия.
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Когда Порошенко уже будут судить за все преступления?
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Демагогия - набор ораторских и полемических приёмов и средств, позволяющих ввести аудиторию в заблуждение и склонить её на свою сторону, с помощью ложных теоретических рассуждений, основанных на логических ошибках. Чаще всего применяется для достижения политических целей, в рекламе и пропаганде

Провокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко - Цензор.НЕТ 1118
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Провокаторы попытались сорвать встречу Порошенко с избирателями в Стрые, бросив дымовые шашки, - Цеголко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
это не провокаторы - это враги Украины и украинского народа
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Мля,оно о Стрые вспомнило,твою жеж мать!А провокаторы-это коренные жители по всей видимости,которые этого борова ненавидят лютой ненавистью!У меня там родичей не мерянно.И ни один из них за это чоколадное не голосовал ни когда,как и их друзья и знакомые!Скорее его подлабузников можно назвать провокаторами!!! Охренели чепушилы петишистские людей провокаторами называть.Провокаторы мля...*****!Вот жеж не попускает тварей!!!
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Как-то так получилось, случайно, что мне до Стрыя 40мин на машине.
Ты бы про своих многочисленных родственников в Стрыю по-подробнее тему раскрой.
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а то в Стрыю как-то так случайно получилось, что Порошенко в фаворе.
Может в Тамбове родственники твои многочисленные?
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Бідний дно Педро. Навіть на путню дурню розуму не вистачає. Чи там, все-таки, баба рулить?
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Во Львове, например, нет НИ ОДНОГО бигборда со "слугой народа", Слава Богу.
Не любит Львов неадекватов.
Только Европейская Солидарность везде и совсем изредка Билецкий или Белецкий хрен его знает, на него никто внимания не обращает.
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Дно.

зап украина , где мазги ваши здоровые, утекли в польши-расеи?
не было??

под гирноз попали??

перепилися??

вы же львовятне, типа самые самые....

а реально дно.

тыщи - дно.
куры на куроферме.
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Уся лахта випасаєтьсмя на коментах!

Порошенко до сих пір для них лютіший ворог!
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПровокатори спробували зірвати зустріч Порошенка з виборцями в Стрию, кинувши димові шашки, - Цеголко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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