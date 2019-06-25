 Страсбург-2019 = Мюнхен-1938 - активісти в Києві пікетували посольства країн, делегації яких повернули РФ в ПАРЄ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Акція почалася біля посольства Австрії в Україні на вулиці Франка. Потім були посольства Німеччини. Вірменії та Норвегії.

Проходячи повз посольство Польщі громадяни скандуванням "Дякую" подякували її делегації за антиросійську позицію.

Акція завершилася на Подолі біля посольства Нідерландів та представництва ЄС в Україні.





































Фото, відео - Олег Богачук