 СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. Потім у спеціально обладнаних майстернях із деталей виготовлялася бойова зброя.

Співробітники спецслужби від початку року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання і збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. "Клієнтів" зловмисники підшукували в колах легальних покупців зброї.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження в Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, більше тисячі патронів, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.

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За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню з відновлення бойових властивостей зброї.

Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передано на експертизу.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10.







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Фото: ssu.gov.ua

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