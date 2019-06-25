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 СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували протиправну діяльність організованої групи, яка налагодила механізм незаконного виготовлення та збуту вогнепальної зброї та боєприпасів.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники ввозили контрабандою з країн Західної Європи деталі до вогнепальної зброї через пункти пропуску однієї із західних областей України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ. Потім у спеціально обладнаних майстернях із деталей виготовлялася бойова зброя.

Співробітники спецслужби від початку року задокументували низку фактів незаконного виготовлення, постачання і збуту вогнепальної зброї двома фігурантами провадження. "Клієнтів" зловмисники підшукували в колах легальних покупців зброї.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів провадження в Києві та області правоохоронці вилучили пістолет-кулемет, 11 пістолетів марок Glock, CZ, Walther, Heckler & Koch, більше тисячі патронів, а також комплекти деталей для виготовлення пістолетів.

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За місцем проживання одного із зловмисників виявлено майстерню з відновлення бойових властивостей зброї.

Після проведення обшуків фігурантів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставлено для проведення подальших слідчих дій. Вилучені зразки зброї передано на експертизу.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчо-оперативні дії.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно з Національною поліцією України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №10.

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СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 05
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 06
СБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї 07
Фото: ssu.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134192
 
 
 Топ коментарі
 
Два Глока, Скорпион, не могу понять что еще за два ствола. Не плохая коллекция. И я себе такое хочу.
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И "Скорпион" затесался в коллекшн. СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 2830
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ОСОБЕННО ВЕСЕЛИТ ЗАМЫЛИВАНИЕ КОРОБКИ С НАЗВАНИЕМ ПАТРОНОВ.
НЕ ДАЙ БОГ КТО УВИДИТ - ПРЕСТУПЛЕНИЕ! СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 3993
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Увидят что холостые - засмеют. А так можно трепать что угодно...
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коробки с чешскими патронами Sellier & Bellot (на коробке просматривается S & B)
бюджетный патрон для стрельбы по мишеням
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Два Глока, Скорпион, не могу понять что еще за два ствола. Не плохая коллекция. И я себе такое хочу.
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Ну дык полицейское государство в действии.. СБУ блокировала канал незаконного оборота огнестрельного оружия - Цензор.НЕТ 5732
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ну да, простолюдинам неположено
в Эвропе положено убегать от нападающих
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А ЧТО ТОЛЬКО МАКАРЫ ГОВНЯНЫЕ МОЖНО ПРОДАВАТЬ СБУШНИКАМ !?)
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Цензор.НЕТФотоПодіїСБУ блокувала канал незаконного обігу вогнепальної зброї. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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