 На Майдані встановили "Залізний трон Сходу", створений з уламків снарядів із зони ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".
Трон створено запорізьким волонтером за зразком Залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів". Тільки для українського "Залізного трону Сходу" використовували снаряди, що розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення ООС.
На троні є попереджувальна табличка про те, що його зроблено з гострих предметів, які можуть поранити.
Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні і продали в 2016 році. Гроші, виручені за нього, направили на допомогу українській армії. Твір зберігався в Запорізькому музеї, але впродовж місяця він виставлятиметься у Києві.
😁
Как, согласны?
😁