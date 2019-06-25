 На Майдані встановили "Залізний трон Сходу", створений з уламків снарядів із зони ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

Трон створено запорізьким волонтером за зразком Залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів". Тільки для українського "Залізного трону Сходу" використовували снаряди, що розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення ООС.

На троні є попереджувальна табличка про те, що його зроблено з гострих предметів, які можуть поранити.

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Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні і продали в 2016 році. Гроші, виручені за нього, направили на допомогу українській армії. Твір зберігався в Запорізькому музеї, але впродовж місяця він виставлятиметься у Києві.













Фото і відео - УНІАН