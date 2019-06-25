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 На Майдані встановили "Залізний трон Сходу", створений з уламків снарядів із зони ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва встановили арт-об'єкт "Залізний трон Сходу". Його виготовив волонтер із Запоріжжя. Як матеріал використав уламки снарядів і інше залізо, зібране в районі бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Кореспондент".

Трон створено запорізьким волонтером за зразком Залізного трону з популярного серіалу "Гра престолів". Тільки для українського "Залізного трону Сходу" використовували снаряди, що розірвалися, уламки військової техніки та інші елементи, знайдені в зоні проведення ООС.

На троні є попереджувальна табличка про те, що його зроблено з гострих предметів, які можуть поранити.

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Трон виставили на продаж на благодійному аукціоні і продали в 2016 році. Гроші, виручені за нього, направили на допомогу українській армії. Твір зберігався в Запорізькому музеї, але впродовж місяця він виставлятиметься у Києві.

На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 01
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 02
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 03
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 04
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 05
На Майдані встановили Залізний трон Сходу, створений з уламків снарядів із зони ООС 06
Фото і відео - УНІАН

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134190
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно подключить к нему ток и сажать любого кандидата в депутаты, претендентов в президенты, в члены правительства и т. д. Как только он скажет что нужно сдавать Украину ( пусть даже закамуфлировано под мирный план РФ) было бы очень показательно.
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и халявных шоколадок рошен подсыпать
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и тебе кил 100 в ротоглотку запхнуть, шоб подавился На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС - Цензор.НЕТ 6248
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Нужно подключить к нему ток и сажать любого кандидата в депутаты, претендентов в президенты, в члены правительства и т. д. Как только он скажет что нужно сдавать Украину ( пусть даже закамуфлировано под мирный план РФ) было бы очень показательно.
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Еще пару гробов надо рядом положить а сверху билеты на Квартал 95
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и халявных шоколадок рошен подсыпать
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и тебе кил 100 в ротоглотку запхнуть, шоб подавился
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Ага, размечтался…, шоколад ему подавай..., зелебобик, соси инструмент, которьім на рояле играют...
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Очень богатая идея и реализация. Респект
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Свина та його свинарчуків на трон!
😁
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угу... место освободилось месяц назад. Так шо милости просим и шоб в колпаке обовъязково. хе-хе На Майдане установили "Железный трон Востока", созданный из обломков снарядов из зоны ООС - Цензор.НЕТ 103
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А Вы вместо свинарчуков будете детали для ремонта Т-72 возить. Поищите сначала в Европе. Там по лицензии Т-72и производили. Они же охотно нам продавали летальное оборонное вооружение, может и запчасти к наступательному охотно продадут. А можете контрабандой из России, купите нелегально у завскладом, потом нелегально провезете до границы, потом взятку таможеннику, и потом, если все удачно получится, по Украине провезете. А когда все это сделаете и привезете на завод, Бигус завопит "А почему, млять, ты детали не по себестоимости продаешь?"
Как, согласны?
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Я не психіатр, це до нього тобі треба...
😁
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Вот видите, Зебобы все отказываются. Почему-то. Закрыть канал поставок критически важных для ремонта Т-72. У вас получилось. Вы сделали это вместе. А когда надо решать важную проблему вы бежите вместе с вашим клоуном хером на рояле играть.
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скоріше мертвечука та ахметку, з новинським та іншими гидотами...
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Надо зеленского сверху посадить пусть думает.
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жесть этот трон,дай Боже здоровья и сил нашим воинам
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что то не сильно меня это радует,люди там от этих снарядов погибали,а тут другие радуються и позируют для фотографии
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прикольная штука....но ябы на месте кто это соорудил. чтобы трон получил какоето хоть эстетическое удовольствие взяли бы и пропитали пропиткой или каким то лаком всю конструкцию. а то как то ржавчина. портит всю картину. ведь не в огороде в селе поставили и не в музее..я так считаю..
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кожен депутат майбутній повинен сісти в нього, треба закон такий зліпити...
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоНа Майдані встановили "Залізний трон Сходу", створений з уламків снарядів із зони ООС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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