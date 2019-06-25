 Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Повернення в ПАРЄ

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Danke, frau Ribbentrop

Ти про якого Вову?

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Шалена русофобія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО

Стоп реванш!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"

Великий проект реінтеграції Донбасу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу

Великодержавіє по-путінськи

Зміна вектора брехні

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