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 Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Повернення в ПАРЄ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ проголосувала за повернення російської делегації

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Danke, frau Ribbentrop

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ти про якого Вову?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель і Макрон на момент зустрічі із Зеленським вже дали команди голосувати за повернення РФ в ПАРЄ, - Кулеба

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Шалена русофобія

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського депутата в Тбілісі облили водою і закидали пляшками. ВIДЕО

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Стоп реванш!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба лоха цього копнути глибше, - Портнов пригрозив 4-му номеру списку "Слуги народу" Арахамії та обізвав його "політичною мавпою"

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Великий проект реінтеграції Донбасу

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Можу пофарбувати ларьок чи два", - Коломойський заявив, що нічого не знає про плани Зеленського щодо відновлення Донбасу

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Великодержавіє по-путінськи

Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Зміна вектора брехні

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134186
 
   
 Топ коментарі
 
Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391

Тётя Роза‏ @Anakoyher

Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
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Тарас Чорновіл:Воно заявляє, що розчароване поверненням РФії в ПАРЄ. Цинізм аж зашкалює! Та ти ж сам усе це погодив під час своїх минулих візитів. Учора мав робочі зустрічі у Варшаві, а в неділю мав дуже цікаву розмову. Людина,з якою поспілкувався, дуже добре поінформована про секрети французької політики й знає аж надто багато з перших рук. Говорили лише про французький візит, німецького не заторкували, хоча там, схоже, ситуація була аналогічною. Так от, мені чітко сказали, що візит мав деякі передумови. Адміністрація Зеленського дуже просила про зустріч і не висувала зі свого боку жодних умов та пропозицій. І умови виставили зеленому. Його погодилися прийняти й продемонструвати особливу проихильність для відповідної телекартинки. За це він мав погодити ряд поступок.Так от, згода на перехід до прямих переговорів із сепаратистами, відмова від активної позиції у ставленні до Європейсько-рашистських відносин і політики санкцій, сприйняття як доконаного факту повернення РФії в ПАРЄ та ще кілька деталей - це і є ті рішення, які мав гарантувати Зеленський, щоб отримати таку "прихильність" у Парижі (напевно й у Берліні). Мені дуже переконливо сказали, що адміністрація Зеленського здала всі пункти. І те, що зовнішньо-політичний блок Пристайка тихенько мовчав у манжетку, а МЗС відбулося беззубою заявою, теж багато про що говорить. Це майже, як під час недавнього обстрілу артилерією наших позицій. Тоді заборонили стріляти у відповідь. Зараз я щойно вернувся й ще не знаю, чи прямо забороняли нашим дипломатам підтримувати українську парламентську делегацію в ПАРЄ, але їм уперше не надавали активної підтримки.
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Тарас Чорновілпродовження)
Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3519 А тепер про майбутнє. Раша не просто буде тепер вільно почуватися в ПАРЄ, вона буде представлена у вищому керівництві диким україноненависником Слуцкім. Наша делегація пішла не демарш, вона буде лише на одному засаіданні ПАРЄ при розгляді своєї апеляції. Після того ми відмовляємося від участі в органі, в якому розтоптані принципи. Але зараз настають для делегатів у ПАРЄ канікули, А восени у нас уже буде новий парламент, у якому Зеленський мріє створити самостійно більшість, у крайньому випадку прикуплять мажоритарників. І та коаліція й сформована нею делегація до ПАРЄ в повному обсязі виконають обіцянку Зеленського. Вони вже не будуть робити демаршів, вони спокійно визнають призначення Слуцького, а в січні вони спокійно приймуть введення в рашистську делегацію й направлення в ПАРЄ депутатів обраних в окупованому Криму. Вони (росіяни) це вже чітко проанонмували. І це буде фактичним (де-факто) визнанням законності анексії Криму.А якщо дивитися більш глобально, то одним із підсумків першого (тільки першого) місяця зеленого президенства - це цілковита втрата антипутінської коаліції (вона вже зникла без сліду, залишилися 2-3 країни, які повністю чи частково готові підтримувати Україну). А ще - це остаточна втрата суб'єктності України. Ми тепер тільки об'єкти чужої політики. І якщо хтось думає, що це надто згущені фарби, то почекайте до осені, коли в путіна-зеленського-олігархів будуть у руках ще й уряд та більшість у Раді. Спробуйте мене покритикувати за надто чорну картинку не сьогодні, а тоді.Вибачайте за тональність, але це направду критично - наше зебільне насєлєніє робить саме такий сценарій невідворотним. Я щось трошки пожив у цій країні й уявляю, як можна боротися з владою. Але коли ви опиняєтеся в умовах глухого СССР, де "народ і партія єдіни", то виникає лише перспектива дисидентства. Це ще не відбулося, ще будуть вибори Ради, ще може статися чудо й зелені балансуватимуть на межі бар'єра, а усяким голосистим і урядовим розтягувачам голосів виборців стане розуму стримати амбіції, ще може статися так, що коаліцію будуть формувати навколо Європейської Солідарності... Теоретично ще все може статися, але поки ми шаленимит темпами йдемо в протилежному керунку. А до 21 липня мусимо поборотися.
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о да, Тарик еще тот ыксперд Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 970 Жаль, но природа отдохнула на этом отпрыске великого и разумного предка...
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Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1391

Тётя Роза‏ @Anakoyher

Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
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Наш Вовік не Пєця. Пуйло об нього собі зуби пообламує
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Ваня сходи к психиатру твой Вава ПАСЕ уже просрал!
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в его то возрасте...какие там зубы,шо там обламывать? то вы по инерции его вставной челюсти боитесь
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Как там Жулька?....Сделала серьезное заявление о сложившейся ситуации или ждет разрешения Пукина?.. Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9567
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Великий проект реинтеграции Донбасса - 🤣🤣🤣
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Згідно нового правопису, в листах на ім'я преЗЕдента треба використовувати звернення "Шан.Пан.Зе" (шановний пан Зеленський).
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Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1084ЦН пять лет топил против пороха,а теперь лепит картинки про реванш!когнитивный диссонанс в среде зебилов Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1084
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 4 ч.4 часа назад



Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ. Логично. Любителя лапать и трахать девочек отправляют в бордель. Безусловно, это делается намеренно, чтобы опустить полезных идиотов.


Возвращение России в ПАСЕ, великий проект реинтеграции Донбасса, смена вектора лжи. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2301

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помню так Клинтон обнимал Кучму после подписания оным всех документов о сдаче ядерных ракет и ликвидации пусковых шахт !!
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