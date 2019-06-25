 Повернення Росії в ПАРЄ, великий проект реінтеграції Донбасу, зміна вектора брехні. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Повернення в ПАРЄ
Danke, frau Ribbentrop
Ти про якого Вову?
Шалена русофобія
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Стоп реванш!
Великий проект реінтеграції Донбасу
Великодержавіє по-путінськи
Зміна вектора брехні
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А тепер про майбутнє. Раша не просто буде тепер вільно почуватися в ПАРЄ, вона буде представлена у вищому керівництві диким україноненависником Слуцкім. Наша делегація пішла не демарш, вона буде лише на одному засаіданні ПАРЄ при розгляді своєї апеляції. Після того ми відмовляємося від участі в органі, в якому розтоптані принципи. Але зараз настають для делегатів у ПАРЄ канікули, А восени у нас уже буде новий парламент, у якому Зеленський мріє створити самостійно більшість, у крайньому випадку прикуплять мажоритарників. І та коаліція й сформована нею делегація до ПАРЄ в повному обсязі виконають обіцянку Зеленського. Вони вже не будуть робити демаршів, вони спокійно визнають призначення Слуцького, а в січні вони спокійно приймуть введення в рашистську делегацію й направлення в ПАРЄ депутатів обраних в окупованому Криму. Вони (росіяни) це вже чітко проанонмували. І це буде фактичним (де-факто) визнанням законності анексії Криму.А якщо дивитися більш глобально, то одним із підсумків першого (тільки першого) місяця зеленого президенства - це цілковита втрата антипутінської коаліції (вона вже зникла без сліду, залишилися 2-3 країни, які повністю чи частково готові підтримувати Україну). А ще - це остаточна втрата суб'єктності України. Ми тепер тільки об'єкти чужої політики. І якщо хтось думає, що це надто згущені фарби, то почекайте до осені, коли в путіна-зеленського-олігархів будуть у руках ще й уряд та більшість у Раді. Спробуйте мене покритикувати за надто чорну картинку не сьогодні, а тоді.Вибачайте за тональність, але це направду критично - наше зебільне насєлєніє робить саме такий сценарій невідворотним. Я щось трошки пожив у цій країні й уявляю, як можна боротися з владою. Але коли ви опиняєтеся в умовах глухого СССР, де "народ і партія єдіни", то виникає лише перспектива дисидентства. Це ще не відбулося, ще будуть вибори Ради, ще може статися чудо й зелені балансуватимуть на межі бар'єра, а усяким голосистим і урядовим розтягувачам голосів виборців стане розуму стримати амбіції, ще може статися так, що коаліцію будуть формувати навколо Європейської Солідарності... Теоретично ще все може статися, але поки ми шаленимит темпами йдемо в протилежному керунку. А до 21 липня мусимо поборотися.
Тётя Роза @Anakoyher
Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим.
Деваться некуда.
Россия выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ. Логично. Любителя лапать и трахать девочек отправляют в бордель. Безусловно, это делается намеренно, чтобы опустить полезных идиотов.