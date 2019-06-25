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 Футболісти "Ворскли" підтримали Грузію у конфлікті з Росією. ФОТО

Гравці Ворскли підтримали Грузію у конфлікті з Росією. Футболісти полтавської команди приєдналися до акції грузинських колег по цеху, які раніше вийшли на матч у футболках із написом "Наша країна окупована Росією".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Footballua.tv

Під час тренування гравці Ворскли сфотографувалися з плакатом, на якому було написано "20% моєї країни окуповані Росією". Примітно, що плакат тримав грузинський захисник Андро Гіоргадзе.

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Футболісти Ворскли підтримали Грузію у конфлікті з Росією 01

Нагадаємо, масштабні протестні акції в Тбілісі спричинені візитом до Грузії російської делегації на чолі з депутатом Держдуми РФ, членом партії КПРФ Сергієм Гавриловим, який публічно підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії і Південної Осетії.

Делегація приїхала на 26-ту генеральну сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), перше засідання якої було в стінах парламенту. Гаврилов, який є президентом МАП, 20 червня відкрив засідання, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії, і звернувся до учасників-делегатів з 25 країн, російською мовою. Це викликало протест як найбільших опозиційних партій Грузії, так і тисяч громадян, які підтримують прозахідний курс країни.

Після першої акції, що завершилася затриманням 305 демонстрантів і госпіталізацією понад 200 осіб, які постраждали під час розгону, влада погодилася виконати одну з вимог протестувальників. Вдень 21 червня "Грузинська мрія" оголосила про відставку голови парламенту Іраклія Кобахідзе. Слідом за ним від депутатського мандата відмовився представник "Грузинської мрії" Закарія Куцнашвілі, який відповідав за організацію сесії Генасамблеї МАП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134142
 
   
 Топ коментарі
 
А зажратые упыри из ДК или зашуганные Ахмэтом кроты на такое не способны. Ворскла - красавцы.
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Оце украинци ! А не быдляча охвицерська академия.
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А зажратые упыри из ДК или зашуганные Ахмэтом кроты на такое не способны. Ворскла - красавцы.
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В Днепре бы их все перетопить...Как завещал их великий жуков.
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Порыщи в интернете,найдеш когда и в каких футболках выходило на игры Динамо,там и в потдержку АТОвцев и многое другое
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зажратые динамовцы не раз выходили в футболках в поддержку АТО и посещали госпиталя с раненными военными, а ржавая проститутка да язык из жопы до сих пор не вынимала
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Оце украинци ! А не быдляча охвицерська академия.
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молодці, українські козаки!!!))) пишаюся вами!!!
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Григорий Михайлович!А Динамовцам слабо назвать вещи своими именами?Хотя все понятно - ЗаЖОП есть ЗаЖОП.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоФутболісти "Ворскли" підтримали Грузію у конфлікті з Росією. ФОТО
 
 
 
 
 
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