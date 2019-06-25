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 Політика України, Фоторепортаж
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 Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії". ФОТО

Зі стоянки суден "Генмол" в окупованій Керчі зникли захоплені РФ в Керченській протоці українські військові катери "Бердянськ" (U175) і "Нікополь" (P176), а також буксир "Яни Капу" (А947).

Як повідомляє "Крим.Реалії", кораблі перемістили в невідомому напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні журналісти сфотографували акваторію порту військової частини російської берегової охорони в центрі окупованої Керчі і виявили, що українські військові катери, що раніше були під маскувальною сіткою біля причальної стінки, відсутні.

Водночас, тут ще перебував буксир "Яни Капу", захоплений разом з військовими кораблями. Однак, станом на наступний день, вранці 25 червня, буксир на стоянці суден "Генмол" також вже відсутній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміна влади в Україні нічого не принесе. Росія наполягатиме, щоб ми капітулювали, - Воронченко про звільнення військовополонених українських моряків

Разом з тим, окупанти про будь-які переміщення захоплених українських суден не повідомляли.

Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - Крим.Реалії 01

Український військовий буксир "Яни Капу" в окупованій Керчі, червень 2019 року

Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - Крим.Реалії 02
Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - Крим.Реалії 03

Стоянка суден "Генмол" в Керчі, де стояли захоплені українські військові кораблі.

Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - Крим.Реалії 04

Українські військові кораблі під маскувальною сіткою в окупованій Керчі, лютий 2019 року

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Пізніше ВМС України повідомили, що катери ФСБ РФ вогнем на ураження пошкодили МБАК "Бердянськ", є поранений. А потім заявили про захоплення всіх трьох кораблів спецпризначенцями РФ і шістьох поранених.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження на три місяці терміну арешту 24 полонених українських моряків. Отже, під арештом вони залишаться щонайменше до кінця квітня.

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

25 травня Міжнародний Трибунал ООН з морського права виніс  рішення, згідно з яким Росія повинна негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134125
 
 
 Топ коментарі
 
у нових ліц свої справи, не до всякої їрунди типу ПАРЕ, кораблі. полонені моряки... Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1836 Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1568
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Порошенко добился что Россию вышвырнули из ПАСЕ, а в первый месяц президенства Зеленского Россию уже в ПАСЕ. Это вас ЗеКлоунов гнать надо ссаными тряпками из политики.
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Дерьмовый народец . Сами не живут и другим не дают ,
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Скоро и моряки исчезнут из тюрем. Нет человека - нет проблемы.
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у нових ліц свої справи, не до всякої їрунди типу ПАРЕ, кораблі. полонені моряки... Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1836 Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1568
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Вот в такое время живем.
Понасаздавали кучу левозащитных организаций,а человек как не имел никаких прав так и не имеет.
Зато все борятся за права.
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Дерьмовый народец . Сами не живут и другим не дают ,
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Да, действия российских властей во все века, как под копирку..
Залезть к соседу - нагадить , обворовать , поубивать и ..... назвать братом .
Это менталитет у лишнехромосомных такой .
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ну сами-то они не считают, что живут дерьмово.
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Поражения в пасе полностью лежит на команде порошенко надеюсь в раде их не будет
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А что так ? Не можешь принять слабого зелю ?
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Он (Коломойский) не может простить Приватбанк...
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серёня,а почем у вас в Усть - ********* нынче керосинъ ?
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Порошенко добился что Россию вышвырнули из ПАСЕ, а в первый месяц президенства Зеленского Россию уже в ПАСЕ. Это вас ЗеКлоунов гнать надо ссаными тряпками из политики.
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да да, это не я и жопа не моя... - Зеклоуны !!!
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Ну да, в аккурат после прихода к власти Зегидранта и поездки его в Берлин и Париж. Проверь труселя тебе там Порох не насрал случайно у Зебилов это сейчас прям эпидемия какая то
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Испарились??? Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 1685
О, до чего техника дошла! (с) Захваченные украинские корабли исчезли из порта оккупированной Керчи, - "Крым.Реалии" - Цензор.НЕТ 5691
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т.е вы хотите сказать - стыбзили?
та ну! никогда ж такого не бывало! и что опять???)))))
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А не пошли наши корабли в след за - " Минобороны РФ объявило тендер на утилизацию Украинской подлодки «Запорожье».??
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Перегнали в Страсбург в ПАСЕ ( как экспонат), для экскурсий европейских "парламентариев"
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А вообще если не готовы стрелять нехрен посылать Только скулёж постоянный Вот бы кацапы не арестовывали моряков а подзатыльников надавали под камеры и отпустили
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Могли бы и затопить не опуская флага ВМФУ.Спассредств на всех хватало..Сколько уже можно россиякам разживаться нашими боевыми плавсредствами...?
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На Сівастопальскам сударімонтнам заводє пошукайте - власник же той самий, що й виробник цих річкових катерів...
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Зрозумів про що мова? Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 6261 спалився, четвертачок Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 1699
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Значит готовят передать нам по решению суда
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///// Захоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії" - Цензор.НЕТ 4197
Миссии российских пилотируемых кораблей «Союз МС» третий раз подряд сопровождают проблемы...
«У МС-9 был просверлен (!!!) корпус одного из модулей, у МС-10 - изгиб штока (концевого выключателя одного из боковых блоков ракеты), приведший к разрушению центрального блока ракеты, а у МС-11 - проблемы с двигательной установкой»,
Таким образом НАСА подтвердило неполадки с «Союз МС-11». До этого о проблемах (выходе из строя первого коллектора и переключении на второй) сообщал один из членов экипажа, спускающийся в капсуле на Землю.
В ходе прямой трансляции спуска на Землю капсулы «Союз МС-11», организованной "Роскосмосом" и НАСА, космонавт Олег Кононенко докладывал, что «прошла общая авария первого коллектора».
В "Роскосмосе" промолчали о инциденте, заявив лишь, что «после полного выполнения задач посадки был подготовлен к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервный коллектор (контур пневмогидросистемы КДУ)....
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А где главнокомандующий, почему нет его реакции на пропажу трех украинских военных кораблей?
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начинать следует с того,кто ОТДАЛ 2 военных и 1 сопровождения корабля стране-агрессору.
т..е.с предыдущего главнокомандующенго.
заодно спросить про 4 артсклада,2 стратегических города на Бамбасе.и №по мелочи...
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ти дебіл з народження чи десь учився?
гнида кацапська, які кораблі хто кому віддав?
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КАКИЕ КОРАБЛИ? ИХТАМНЕТ! КАК И MH17 НЕТ! РУСОФОБИ
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗахоплені українські кораблі зникли з порту окупованої Керчі, - "Крим.Реалії". ФОТО
 
 
 
 
 
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