"Первый Криворожский" повідомляє, що в Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.
На асфальті лежить правиця гетьмана з булавою.
Про потерпілих поки не повідомляється.
Пам'ятник утримується на балансі Центрально-Міської райради.
Вони вже сповіщені про надзвичайну подію.
Місцеві жителі відзначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.
Нагадаємо, шостий Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року Кривому Розі.
только штаны мокрые от этих "знаков". че со "знаков" то если бошенька и так сделает как задумала. А, если сотона о5 ей не наложит в брюки
Именно Хмельницкий принес Украину в ,,младшие браться,, России .... в известной энциклопедии начала века, Хмельницкого считали предателем украинского народа.
"Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций."
Памятнику 65 лет. Такое впечатление, что последнее время его вообще докупи держало несколько десятков слоев краски.)))
Может это как раз Богдан, советник Коломойши потеряет влияние на Зе
и у нас все будет зашибись
Головне тільки не голосуйте за націлналістів!
Хмельницкий, *****, сдал Украину под Моксву.
Так что всё идёт нормально - соевым гнидам немного осталось сосать.
У Києві на набережній Дніпра з невідомої причини частково обвалився пам`ятник міфічним засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та їх сестрі Либіді.
Источник: https://censor.net.ua/p3134110