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 У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою. ФОТОрепортаж

Це не перший подібний інцидент.

"Первый Криворожский" повідомляє, що в Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

На асфальті лежить правиця гетьмана з булавою.

Про потерпілих поки не повідомляється.

Пам'ятник утримується на балансі Центрально-Міської райради.

Вони вже сповіщені про надзвичайну подію.

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Місцеві жителі відзначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.

У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 01
У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 02
У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою 03

Нагадаємо, шостий Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року Кривому Розі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134110
 
   
 Топ коментарі
 
Думаю это знак. Не спроста это все. Ух что же нас ждет, вот в чем вопрос?
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Даже памятнику стыдно за то шо сделали дебилы с Украиной
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Этот Хмельницкий, что продал Украину. Это символично, что у этой исторической скотины - взявшая от кацапья деньги клешня отвалилась. (Медный бунт в Москве). В Киеве этому хрычу, еще стоится.
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это правда. хмельницкий был прихвостнем русни.
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Упавшее удостоверение отпавшая рука Это знаки Перед янеком дверь закрылась и венок на бошку И где янек? Вот у пети солдат упал на инагурации так сплошные котлы взорванные склады и жопа на фронте Просраны дебальцево донецкий аэропорт углегорск и т д Так что ждите Нам Боженька знаки даёт не зря
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такую бошеньку ..... не люблю.
только штаны мокрые от этих "знаков". че со "знаков" то если бошенька и так сделает как задумала. А, если сотона о5 ей не наложит в брюки У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 2729
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Знаки боренька для шарящих делающих выводы А всех прочих просто ставят перед фактом или раком Что одно и тоже по сути
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Странно, что Ветрович не снес памятники Богдану Хмельницкому.
Именно Хмельницкий принес Украину в ,,младшие браться,, России .... в известной энциклопедии начала века, Хмельницкого считали предателем украинского народа.
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БХ - предатель Украины и холуй московитский. Поэтому не вижу дурного знака в утере булавы у каменного истукана.
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Вот это зрадище! У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 476
"Местные жители отмечают, что это не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций."

Памятнику 65 лет. Такое впечатление, что последнее время его вообще докупи держало несколько десятков слоев краски.)))
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Диверсія. З такою арматуро рука могла впасти лише тоді, коли її тросом зачепили за вантажівку. Вова наступив на мозоль багатьом "вілкулам" України. Тому вони йому оголосили диверсійну війну.
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припоминаю, как на вечнолегитимного венок падал, дверь закрывалась ))) к чему бы это? ))))
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Заквітчало лавровим вінцем слави. Та підказало - "Вітя, не звертай уваги, сам відчиняй усі двері з ноги!"
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Явно знак, но как его трактовать ХЗ, поживем увидим..
Может это как раз Богдан, советник Коломойши потеряет влияние на Зе
и у нас все будет зашибись
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Повторюю ще раз!
Головне тільки не голосуйте за націлналістів!
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Це в того Богдана, що підписував угоду з москалями? Ще й символічно, що у місті, звідки наш нинішній любитель зеленої шаурми. Таки знак.
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Не испытывать жгучего стыда за Зеленского-президента способен лишь тот, для кого и Янукович-президент не был позором
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И как теперь на рояле играть, когда булава отпала)))
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Хороший знак. Символичный.
Хмельницкий, *****, сдал Украину под Моксву.
Так что всё идёт нормально - соевым гнидам немного осталось сосать.
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Арматура какая-то короткая, длинную наверное стырили
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обережно,на сторінці бабовангівське нашестя ....а при пеці такого не було У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 4745
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це йому переяславська зрада аукнулась.
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Теперь Богдан ( Андрей) это правая рука президента, Хмель этим показал что ему для Украины и руки не жалко..( Как вам такая версия, гротеск... понимаю..)
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Интересно, почему когда у этого памятника отваливалась рука ранее, то не было никаких новостей и свиноботы не вопили, что Поросенко #скоро конец?
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страшный какой-то. надеюсь не будут его ремонтировать.
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Повсюду стоит пердеж порохоботов. У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 9252
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Всю эту шоблу **** надо перестрелять уже давно - а некому. Украину надо вернуть в 1991 год и начать всё сначала. Но утраченное ядерное оружие и порезанные заводы нам уже не вернёт никто.
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Вставте ему шаурму в арматуру. Будет памятнмк глупости-полне в духе правления клоуна для зебилов
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твоего хряка народ пендолями от корыта выгнал.
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Бене булаву нужно отдать. А то он как лох без булавы правит. А Хмельницкому вместо булавы - шаурму! Я так щитаю.
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Ось про яку сховану булаву казав Володька У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 2304
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Мне кажется, это обычный брак строителей. Цемента не доложили, или арматура не того диаметра. А то знаки, знаки. Все это предрассудки и суеверия(темные).
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Привет , Белорусский Брат ! Не допустите в своей стране такого дебилизма как у нас с 1991 года.Берегите Батю. Крикунов и горлопанов сразу в кутузку.
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Оно конешно арматура строители цемент спиз ли А всё ж таки стоко стоял А тут ишь ты рука з булавой отвалилась Да ещё в граде президента Так и хочется сказать _ Тяжела ты шапка Мономаха Или не по зеньке шапка
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Вот я и говорю, суеверия. Город не лично Зеленского, а всех его жителей(и страны). Потом пишут, не первый раз отваливалась. Приклеенное, всегда не надежно. Булаву на такой консоли надо делать из пенопласта , тогда крутящий момент будет меньше и следующая рука не отвалиться.
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А как классно в савецкам саюзе памятники делали. Ничего не отваливалось, ленины и сралины стояли, как живые. Литвин, а вы за кого в Беларуси голосовали: за Пороха или за Зе ?
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Я за Лукашенко конечно(как и все). Мы не имеем права голосовать за чужих президентов. Тут уж вы сами определили(подавляющим большинством), наше дело, только вас поздравить.
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В родном городе Зеленского у Богдана Хмельницкого отпала рука с булавой.Какие вам еще знаки,зебобики У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 6549 У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 1611
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Хмельницкий: "Кто-то от меня прячет булаву!"
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Новость - бимба! Судя по отзывам зейопики труханули по-взрослому и в штаны наложили.
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Сначала падает на пол ксива Президента, теперь вот рука с булавой отвалилась. Видно таки вынесут Вову под белы ручки назад в 95 квартал. У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 1613
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Його винесуть... уперед ногами. З Українського дому - дуже символічно буде.
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а вы смеялись над падением ксивы зеленого козла
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На асфальте лежит правая рука гетмана с булавой. О пострадавших пока не сообщается.
Источник: https://censor.net.ua/p3134110
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Той памятник як з гівна зроблений. Як і ШанПанЗе. І то таки треба розуміти, що за країна Україна - тут ніщо просто так не відбувається. Запасаємося попкрном, панове У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 956
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Ну хоть перекрасили в серый цвет, а то стоял говняно-золотистый.
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Этот знак говорит о том что скоро будет другой и нормальный президент:
У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою - Цензор.НЕТ 9386
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоУ рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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