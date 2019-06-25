 У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою. ФОТОрепортаж

"Первый Криворожский" повідомляє, що в Кривому Розі на Гданцівці відпала частина пам'ятника Богдану Хмельницькому, передає Цензор.НЕТ.

На асфальті лежить правиця гетьмана з булавою.

Про потерпілих поки не повідомляється.

Пам'ятник утримується на балансі Центрально-Міської райради.

Вони вже сповіщені про надзвичайну подію.

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Місцеві жителі відзначають, що це не вперше. Раніше навіть доводилося міняти розмір булави гетьмана, щоб уникнути таких ситуацій.







Нагадаємо, шостий Президент України Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року Кривому Розі.