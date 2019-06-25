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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Боднар (26) ПАРЄ (469)

 ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ, ухваливши резолюцію про обмеження санкційного механізму асамблеї, яка відкриває можливість повернення російської делегації в організацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в #Європі. Це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі - головний месидж України на ASRC19 OSCE", - написав він.

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ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 01
ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 02
Фото: Боднар/Facebook

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.

ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134080
 
   
 Топ коментарі
 
ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6205 Хроники Хунты@JuntaChronicles

Во время войны президент Украины бегает с шаурмой по фонтану и делает селфи с чуваками. В это время Ляшко защищает Украину и стыдит европейцев за продажность. Абсурдней времён ещё в Украине не было.
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Бабло подружилось со злом .
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Пристайко высказался на эту тему или все еще думает?...
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Главное, что Арьев не сходит с новостных лент: ему президент ни как не поможет в борьбе
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лампочки новые козломордым уже повкручивали?
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Основных причин этому две:
1. Срубли занесенные кому надо в ПАСЕ
2. Откровенно украинофобсказя деятельность, лидера Украины отвечающего за внешнюю полилику, Владимира "Нарколыги" Зеленского
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Это возлагает дополнительную ответственность на ОБСЕ за безопасность и стабильность в Европе - главный месседж Украины на ASRC19 OSCE", - написал он.
Источник: https://censor.net.ua/p3134080

...............
на кого, на кого, на ОБСЄ?! о майн гот! Там же кацап на кацапі сидить і підкацапником підганяє.
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ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6205 Хроники Хунты@JuntaChronicles

Во время войны президент Украины бегает с шаурмой по фонтану и делает селфи с чуваками. В это время Ляшко защищает Украину и стыдит европейцев за продажность. Абсурдней времён ещё в Украине не было.
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не подсказывай, а то ведь у Зе команды ума хватит..
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))) Губошлёп-регионал Гончаренко в ПАСЕ борется за европейский курс, це анекдот.
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Так, бореться. А преЗЕБІЛ втой час шаурму ковтає, по фонтанам бігає та змінює вивіски....
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А хтов ОБСЕ? Ті самі німеччина, франція, італія.....
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нужно делать свою Армию сильной и боеспособной..
нужно делать свою экономику развитой и эффективной..
нужно активно продвигать украинизацию в обществе и государстве..
нужно формировать украинскую государственную идеологию...
и тогда ПАСЕ будет посасе!!!
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Як то кажуть - "постучите ложечкой по стаканчику и ножкой топните".
ВСЕ. Пізно закатувати істерики.
Обрали - настав час ріалполітік Заходу. Іронічно прицокнуть язичком та перейдуть до прагматичного обговорення "актуальных реалий малороссийского вопроса".
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Краще глистів мати, ніж таких союзників!
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Винні не союзники, Україна сама зробила свій вибір 21 квітня. Якщо українці не хочуть боротися , навіщо воно Європі?
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"Опытный дипломат" так "рвал зубами", что европейцы аж решили строить СП-2 вместе с Рашкой. ))
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А ты, зеб, решил, что коррупции в Европе нет?
Ты решил, что можно просто произнести - "Ай, яй, яй, не стройте СП-2, так как будет бо-бо" и это всё?
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****, сколько конкретно и кому конкретно отслюнявили за СП-2? Раз ты обладаешь такой секретной информацией, то - выкладывай.
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На этой странице уж выкладывали, но у тебя шоры, которые позволяют только брехню про Порошенко выдумывать.
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Ну да, когда строят СП-2, то Поросенко ничего не мог сделать, это проклятые враги всех купили.
Когда инциден в пасе - то это все вина исключительно зебила, даже никого покупать не пришлось.

Почему подсвинки все такие двуличные?
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Україна повинна відновлювати ядерну зброю, інакше ми приречені!
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С кем?
Разве это ссыкло способно на такой поступок?
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Разве Порохатая свинотварь была способна?
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вы так с ума сойдете в своей ненависти к Пороху, та и фиг с ним, такого не жаль
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Спробуй. А випробування будеш в себе на городі проводити. А ще придумай носії ЯО, бо забрудювати рідну землю-якось не камільфо.
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Рідної землі скоро не буде, а буде ярмо та купа різноросій.
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А мы так давно знали, какая эта ПАСЕ( нехорошая) . Поэтому туда и не вступали.
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1. Напомню, что именно об этом мы и предупреждали: глупо и опасно воспринимать международную поддержку Украины, антикремлевскую коалицию цивилизованного мира как нечто само собой разумеющееся. Они (а с ними и способность Украины противостоять агрессивной политике РФ) держались на очевидных незаурядных дипломатических талантах и невероятной пассионарности Порошенко. Избрание Зеленского было сигналом, что российская спецоперация прошла успешно и для западного мира пришло время привычной риалполитик.

2. Наивно всерьёз воспринимать аргумент, что Россию вернули в ПАСЕ из-за дефицита бюджета, связанного с неуплатой взноса на содержание этой организации. Для европейцев это абсолютные грошИ. Проблема тут совсем в других деньгах: в десятках миллиардов, которые последние годы западный бизнес лишён возможности зарабатывать в России, а также подкупе европейских политиков и функционеров, где Шрёдеры - лишь видимая часть айсберга. Дружить с Украиной против России морально выигрышно, но с практической позиции очень невыгодно. То, что нам это до недавнего времени удавалось - достижение незаурядное, но, как видим, не вечное.

3. Дальше будет хуже. Вслед за санкциями политическими будут постепенно отменяться экономические (собственно, ради них и сыр-бор). Для этого нам навяжут какой-нибудь очередной «план Мореля», когда мир мы получим исключительно в обмен на суверенитет. Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее. Так что, не факт.

В общем, в Украине Путин уже победил. Но не вчера, а 21 апреля, когда его фаворит (объективный, вне зависимости от его собственных намерений) получил поддержку трех четвертей избирателей.

Карл Волох

Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.

Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.

Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум от мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Ни Кучма предложит, ни Богдан какой-нибудь, ни даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".

После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ... что ПАСЕ. Так, первая ласточка.

Светлана Самборска
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Да пихуй, весь цимус, что ПАСЕ жидко обосралось и потеряло свою ценность для Украиньі.
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А если ещё раз подумать, то Украина потеряла ценность в ПАСЕ, глядя на выбор 73%-ми в президенты Коломойского и непосредственного управляющего страной - Богдана., они поняли - нет за кого бороться..
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И кто глядел?
Тьі что ли?
Что за кацапская манера оценивать за других?
По твоему шовинист-убийца лучше порося-вора?
Народ вьібирал Богдана или Беню?
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Народ выбирал Голобородько. Так понятно?
Для Голобородько писали сценарии - как он должен выглядеть. Так понятно?
Голобородько сам для себя не писал сценарии. Так понятно?
Делегация Украины в ПАСЕ умоляла Зелемойского указать позицию, которую защищать. Так понятно.
Кто такой - порося-вор? Если Порошенко, то что и сколько он украл?
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***, ну тьі или дите наивное или безнадежньій тролляка.
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Куда уж мне бездумно впитывать мораль Лахты!
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Богдан бьіл на передке, Беня зубами держал Днепр, где тьі бьіл тогда патриот?
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И, как, удалось Бене на передке отжать бизнес у Ахметова?
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так за зовнішню політику у нас відповідає напівграмотний шут коломойського. іншого результату й не могло бути, і це тільки початок провалів
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А у нас наконец-то нашли достойного мАлдаванина на должность директора SIS (Службы Информации и Безопасности)! Его имя Александр Есауленко!
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при ненешнем президенте Украину как страну пинать будут все кому не лень - как это не обидно,но это факт
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Приблизно як Балканські країни в період світових війн. Серйозні панове будуть вирішувати "балканские вопросы", навіть не звертаючи уваги на "интересы этих, м-м-м, как их там... ах, этих диких усатых словен".
І нарешті, блть, кацапстанська пропаганда про Україну як "Єврогабон" стане реальністю ПАСЕ капитулировала перед шантажом РФ и де-факто отказалась от ответственности за мир в Европе, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 6402
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не смущает, что процедура возврата началась при бырыге? Ягланд давно ворнякал о возврате рашки
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Ты уши принципиально закрыла, когда украинская делегация в ПАСЕ умоляла Зелемойского выдать чёткую позицию Украины?
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Росію повернули, а Білорусь чому ні? Невже Лукашенко більш кровожерливий диктатор за Путіна? Білорусами буде образлива така вибірковість "демократичної" Європи...
Білоруси воєн на чужих територіях не ведуть, не тримають військовополонених, не збивають Боїнгів.....
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Закономерный итог политики Петра Поросенко.
Пожинаем плоды, а хрякофилы теперь могут только пытаться скинуть это на наступныкив.
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А ПАСЕ никогда за этот мир и не отвечала. Это декоративная организация, влияние которой на европейскую политику в межгосударственном масштае незначительно.
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Rock!‏ @GreenSergeantM

В ответ @luba_alena

Оставим Европе право делать то, что она считает нужным)В 2014 году мой друг еврей из Израиля как-то сказал-у вас должно быть только два друга-Вы сами и США)Все остальное-слушайте, но делайте по своему.Ну а мародер пошел Европу разводить на бабло и санкции.Вот результат)
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Голосовали за мир и президента. Мир нужен и европейцам, они не собираются за вас воевать. Больше 70% населения показало, что хочет мира с оккупантом. Ребята, с оккупантами воюют и защищаются , а не конючат о мире! Извините за резкость, просто жаль Украину...
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додаткову відповідальність на ОБСЄ Джерело:https://censor.net.ua/ua/p3134080

на цих шоль???
ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 2180
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В принципе, если хорошенько подумать, Украина приобрела замечательный повод в ответ на решение ПАСЕ в одностороннем порядке выйти из Минских соглашений.
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После чего пропадут основания для продления санкций паРаше...
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а що ви хотіли??? зебидлу не потрібна країна, а ПАРЄ вона має бути потрібна???
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО
 
 
 
 
 
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