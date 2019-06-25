 ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і де-факто відмовилася від відповідальності за мир у Європі, - заступник глави МЗС Боднар. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"ПАРЄ капітулювала перед російським шантажем і де-факто відмовилася від відповідальності за мир і демократію в #Європі. Це покладає додаткову відповідальність на ОБСЄ за безпеку і стабільність в Європі - головний месидж України на ASRC19 OSCE", - написав він.
Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 - проти, 10 - утрималися.
1. Срубли занесенные кому надо в ПАСЕ
2. Откровенно украинофобсказя деятельность, лидера Украины отвечающего за внешнюю полилику, Владимира "Нарколыги" Зеленского
Источник: https://censor.net.ua/p3134080
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на кого, на кого, на ОБСЄ?! о майн гот! Там же кацап на кацапі сидить і підкацапником підганяє.
Во время войны президент Украины бегает с шаурмой по фонтану и делает селфи с чуваками. В это время Ляшко защищает Украину и стыдит европейцев за продажность. Абсурдней времён ещё в Украине не было.
нужно делать свою экономику развитой и эффективной..
нужно активно продвигать украинизацию в обществе и государстве..
нужно формировать украинскую государственную идеологию...
и тогда ПАСЕ будет посасе!!!
ВСЕ. Пізно закатувати істерики.
Обрали - настав час ріалполітік Заходу. Іронічно прицокнуть язичком та перейдуть до прагматичного обговорення "актуальных реалий малороссийского вопроса".
Ты решил, что можно просто произнести - "Ай, яй, яй, не стройте СП-2, так как будет бо-бо" и это всё?
Когда инциден в пасе - то это все вина исключительно зебила, даже никого покупать не пришлось.
Почему подсвинки все такие двуличные?
Разве это ссыкло способно на такой поступок?
2. Наивно всерьёз воспринимать аргумент, что Россию вернули в ПАСЕ из-за дефицита бюджета, связанного с неуплатой взноса на содержание этой организации. Для европейцев это абсолютные грошИ. Проблема тут совсем в других деньгах: в десятках миллиардов, которые последние годы западный бизнес лишён возможности зарабатывать в России, а также подкупе европейских политиков и функционеров, где Шрёдеры - лишь видимая часть айсберга. Дружить с Украиной против России морально выигрышно, но с практической позиции очень невыгодно. То, что нам это до недавнего времени удавалось - достижение незаурядное, но, как видим, не вечное.
3. Дальше будет хуже. Вслед за санкциями политическими будут постепенно отменяться экономические (собственно, ради них и сыр-бор). Для этого нам навяжут какой-нибудь очередной «план Мореля», когда мир мы получим исключительно в обмен на суверенитет. Пока есть надежда на США, но тех проблема Ирана беспокоит больше, чем РФ, да и против Китая с Россией дружить сподручнее. Так что, не факт.
В общем, в Украине Путин уже победил. Но не вчера, а 21 апреля, когда его фаворит (объективный, вне зависимости от его собственных намерений) получил поддержку трех четвертей избирателей.
Карл Волох
Перестаньте гнать на европейцев, настроившихся вернуть РФ в ПАСЕ. Не нужно требовать от иностранцев заботиться об Украине больше, чем сами украинцы. Всё, что происходит в ПАСЕ, всё, что произойдет после встречи Трампа и Путина в Осаке, - это всё следствие выбора самих украинцев.
Вы не о ПАСЕ переживайте. Нынешняя сессия ПАСЕ - последняя, на которой Украина бьется за себя. На следующей сессии там будут депутаты от Коломойского, Пинчука и Медведчука.
Переживать надо о том, что после выборов в Раду будут назначены досрочные местные выборы, а с ними - чтоб два раза не вставать - референдум от мире. На котором 73% проголосуют за перестать стрелять. Понимаете? Ни Кучма предложит, ни Богдан какой-нибудь, ни даже Зеленский уже в статусе президента , а 73% на референдуме. Что никаким Майданом не перебить: "воля народа".
После чего начнется "мирный процесс". Войска без права на выстрел, а то и вовсе с фронта в казармы. В ОРДЛО "миротворцы" из Беларуси и Казахстана (переодетые в их форму днровцы и русские). И конституционный процесс со всем делами - автономиями, федерализацией и т.п. Вот об этом надо переживать. А ПАСЕ... что ПАСЕ. Так, первая ласточка.
Светлана Самборска
Тьі что ли?
Что за кацапская манера оценивать за других?
По твоему шовинист-убийца лучше порося-вора?
Народ вьібирал Богдана или Беню?
Для Голобородько писали сценарии - как он должен выглядеть. Так понятно?
Голобородько сам для себя не писал сценарии. Так понятно?
Делегация Украины в ПАСЕ умоляла Зелемойского указать позицию, которую защищать. Так понятно.
Кто такой - порося-вор? Если Порошенко, то что и сколько он украл?
І нарешті, блть, кацапстанська пропаганда про Україну як "Єврогабон" стане реальністю
Генсек СЕ настаивает на возвращении России голоса в ПАСЕ. 08.04.2019
https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BA-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B5/a-48249782?fbclid=IwAR0RfF2vUc-flnExxukdv9WN0PG2MfxO_XKdq4c_yeVOXe5ANQnWdsu2Cvs
Білоруси воєн на чужих територіях не ведуть, не тримають військовополонених, не збивають Боїнгів.....
Пожинаем плоды, а хрякофилы теперь могут только пытаться скинуть это на наступныкив.
В ответ @luba_alena
Оставим Европе право делать то, что она считает нужным)В 2014 году мой друг еврей из Израиля как-то сказал-у вас должно быть только два друга-Вы сами и США)Все остальное-слушайте, но делайте по своему.Ну а мародер пошел Европу разводить на бабло и санкции.Вот результат)
на цих шоль???