 НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як заявив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу у вівторок, нова банкнота буде введена в обіг з 25 жовтня.
Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.
"Загалом у ньому залишиться шість номіналів монет і 12 номіналів банкнот", - сказав Смолій.
Очень наглядно видно как управляли страной.
ой ли смотрите ребятки из Синагоги как бы до ведения новой банктоты ноги не пришлось делать быстро -быстро....
/// 6 янв. 2017 г. - В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1000 гривен ///
6 номиналов монет: 10 коп, 50 коп, 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн.
Монеты 1, 2, 5, 25 коп прекратили чеканить.
6 номиналов купюр 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн, 1000 грн.
Купюры 1, 2, 5, 10 грн не печатают, постепенно заменяют монетами соответствующего номинала.
Я вам чемно нагадаю:
p.s. можешь даже не пытаться зачислять меня к 73%.
А то у більшості країн найбільша купюра дозволяє купити +/-100 баксів, а в нас навіть 20 не купиш.
Задовбався вже ці пачки носити.
Йдеш в магазин телевізор купляти нормальний і вже гроші в гаманець не влазять.
Я за 2000 грн купюру! Більше мабуть не треба.