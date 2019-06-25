 НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу у вівторок, нова банкнота буде введена в обіг з 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

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"Загалом у ньому залишиться шість номіналів монет і 12 номіналів банкнот", - сказав Смолій.