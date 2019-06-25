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Все про:банкнота (7) гривня (70) НБУ (450) емісія (1)

 НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО

Національний банк України анонсував введення нової банкноти нового найвищого номіналу в 1 тисячу гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як заявив глава НБУ Яків Смолій на брифінгу у вівторок, нова банкнота буде введена в обіг з 25 жовтня.

Після завершення процесу виведення дрібних монет і введення нової банкноти номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найчастіше підробляють банкноти номіналом 50, 100, 200 і 500 гривень, - НБУ

"Загалом у ньому залишиться шість номіналів монет і 12 номіналів банкнот", - сказав Смолій.

НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134074
 
   
 Топ коментарі
 
Нарешті !
А то ж поки переслиниш ту мєлочь...
НБУ вводит в обращение банкноты 1000 гривен с 25 октября - Цензор.НЕТ 3641
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На самом деле пора с мелочью вопрос решать и упразднить мелочь вплоть до 50 коп. Потому что на производства копеек уходит больше трёх их номиналов (а это наши бюджетные деньги), а они потом по земле валяются - мелочь никому не нужна.
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угу... особенно на кассах так не нужна, так не нужна
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Вы побираетесь копеечками на кассе? Мне вас жаль. А я вот вижу кучу 5-10-25 копечных монет, влаяющихся по всему супермаркету возле касс и никто не подбирает.
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Спасибо за заботу, но не надо жалеть мои деньги, ибо они МОИ и мне абсолютно по-хрен Ваше мнение, когда меня просят для ровного расчета мелочь НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня - Цензор.НЕТ 7810
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На такой денежной купюре надобно изображать не Вернадского, а типовое рыло ЗеДебила.
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а почему на купюре ИВРИТ эпоха бедных евреев в Украине закончилась
ой ли смотрите ребятки из Синагоги как бы до ведения новой банктоты ноги не пришлось делать быстро -быстро....
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Решение о введение этой купюры приняли несколько лет назад, его не вчера приняли. Как не вчера прекратили чеканку монет и банкнот мелкого номинала.

/// 6 янв. 2017 г. - В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1000 гривен ///
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Ошибка может или оговорка - монет и купюр вместе 12.

6 номиналов монет: 10 коп, 50 коп, 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн.
Монеты 1, 2, 5, 25 коп прекратили чеканить.

6 номиналов купюр 20 грн, 50 грн, 100 грн, 200 грн, 500 грн, 1000 грн.
Купюры 1, 2, 5, 10 грн не печатают, постепенно заменяют монетами соответствующего номинала.
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Я вже більше десяти років пишу про те що, гривня не може не падати тому що, і економіка не працює, і соціально-економічні відносини не змінилися. Для стабілізації курса гривні немає жодних передумов. Обіцянки політиків до уваги я не беру.
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73%, ви дещо забули.
Я вам чемно нагадаю:

НБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня - Цензор.НЕТ 4468
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Я тебе тоже напомню, Смолия и предшественников на той должности, точно не Зеля назначал, и в НБУ запланировали это не вчера и не месяц назад сделать, инфляция в том виде как она есть, кстати, тоже не недавнее явление. Причём тут 73%? И что там насчёт независимости НБУ - Закон "Про Національний банк України", за него вроде как какой-то транш от МВФ в 2015 получали? (вопросы риторические).

p.s. можешь даже не пытаться зачислять меня к 73%.
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Дожились,скоро будем опять милионы в мешках таскать.
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А в гейропі скасували 500 гейрову банкноту.
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А в гейропі скасували 500 гейрову банкноту.
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Та давно пора.
А то у більшості країн найбільша купюра дозволяє купити +/-100 баксів, а в нас навіть 20 не купиш.
Задовбався вже ці пачки носити.
Йдеш в магазин телевізор купляти нормальний і вже гроші в гаманець не влазять.
Я за 2000 грн купюру! Більше мабуть не треба.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниНБУ вводить в обіг банкноти 1000 гривень з 25 жовтня. ФОТО
 
 
 
 
 
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