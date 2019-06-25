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Все про:вибух (1703) Харків (1405) банкомат (38)

 Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові невідомі підірвали банкомат. Унаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума збитку, завданого банківській установі, встановлюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Подія трапилася близько 3:00 на проспекті Перемоги в м. Харків.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 01

За адресою виїжджали співробітники слідчо-оперативної групи Шевченківського відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Речові докази вилучено.

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"Під час огляду місця події було встановлено, що невідомі особи підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині. За висновком вибухотехніків, всередині банкомату стався вибух газоповітряної суміші", - сказано в повідомленні.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 02

Факт події зареєстровано в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про її кваліфікації згідно з Кримінальним кодексом України. Всі обставини з'ясовуються.

Невідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134041
 
 
 Топ коментарі
 
Возникает желание спросить у жителей Харькова. -"Вы что у ватников заразились?" Если не Геннадий Адольфович то кто Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5275?" Вам самим не противно, что вашим городом рулит конченная мразь?
Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 6791
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Почерк дамбасянської гопоти.
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Нулевка решает кого в спам Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 4725. не в теме хрюкаешь, ватник? А облить краской памятник войнам УПА в Харькове в теме? А нарушать Закон о декоммунизации тоже в теме?
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Возникает желание спросить у жителей Харькова. -"Вы что у ватников заразились?" Если не Геннадий Адольфович то кто Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 5275?" Вам самим не противно, что вашим городом рулит конченная мразь?
Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 6791
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Заголовок и содержимое статьи читал? Тогда принимай, как должное.
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хернеса на нары! Засиделся хряк кацабский
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Нулевка решает кого в спам Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в продовольственном магазине в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 4725. не в теме хрюкаешь, ватник? А облить краской памятник войнам УПА в Харькове в теме? А нарушать Закон о декоммунизации тоже в теме?
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Противно.и страшно.Особенно когда в стране полная "ЗЕ".А вата радуется((((
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Шоколад тоже в восторге, у них общий праздник!
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У быдловчан особый талант выбирать самое конченное лайно из всего списка, начиная с дохлого кушнарева, доставшегося в наследство от совка.
Противно жить с большинством, выбравшим(и всегда выбиравшем) такую мразь, в одном "городе".
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Вариант уменьшения популяции банкоматньіх минеров.
В банкомат устанавливается Ф1с растяжкой.
Нє благодарите.
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Народ утром обсуждал, думали гром прогремел.
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Систему безопасности нужно дополнять газоанализаторами.
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Банкоматы должны быть в помещении супермаркетов, под охраной.
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...всё просто поймали...дали 10-ку... НЕ МЕНЬШЕ...
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Не помогут ни камеры, ни охрана, ни газоанализаторы, вообще ничего не поможет. Все равно за деньгами будут лезть, даже если будут знать что деньги там с краской. Нужно повышать уровень жизни людей в общем! До такого уровня, чтобы люди хотя бы не продавали новорожденных детей. Бедность - главная проблема всего этого.
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Мировой опыт учит: даже при хорошем уровне жизни количество любителей *красиво жить* и не работать не уменьшается.
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Я почему такой вывод делаю - услышал некоторое время назад такую фразу от знакомого: "Доведут меня до того, что пойду грабану кого-то. Кого-то из них грабану. Или просто рожу набью. " Этому человеку, АТОшнику, отключили газ за долги. Он даже с атошной скидкой не потянул комуналку этой зимой. На весну принесли ему счет-перерасчет в 7 тысяч и отключили. И он нормальный человек, интеллигентный раньше был. Раньше я даже не мог и подумать, что он может такое сказать.
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И всем наплевать, что атошник... Мы сами выехали из-за долгов по комуналке и заявления в суд по этому поводу.
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Хоть кто-то делом занят: деньги добывают, а то всё памятники да памятники!
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В Италии на всех банкоматах предупреждают, что при попытке взлома деньги автоматически окрашиваются!
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Цензор.НЕТФотоПодіїНевідомі підірвали банкомат, розташований у продовольчому магазині в Харкові, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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