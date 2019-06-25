 Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про подію в Молодіжному парку надійшло в поліцію 24 червня о 16:34. На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Зібрано первинний матеріал. Зараз проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

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