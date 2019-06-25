 Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"Повідомлення про подію в Молодіжному парку надійшло в поліцію 24 червня о 16:34. На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Зібрано первинний матеріал. Зараз проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.
Процентов 75-80.
Из которых процентов 60 не чистая вата,а болото без убеждений,которые примыкают к сильному.
В Киеве ваты даже больше.
Вот когда "будут" - тогда и гавкай.
Что, за последние 5 лет мало избивали и резали в подворотнях атошников, общественных активистов? Убивали патриотов и взрывали журналистов?!
Мерзкие вы, порохоботы.
ответь на вопрос - кого осудили за обстрелы сепаров? давай - ляпнуло - отвечай за базар. или ты такая же дешевка как и вазелин шестой который вас через член кинул идиотов
вы латентные геи причем в самом плохой интерпретации этого слова
Я вот жду, когда засрут какой-нибудь коммуняцкий памятник или, например, памятник Александру Невскому. Какое отношение он имеет к Харькову?
"лето не кончалось"и в дальнейшем были такие возможности. Порошенко, как политик-реалист, против кодла не пёр. Кто этих реалий не понимает или не принимает, тот или организм, в украинской народной культуре отождествляемый как "стэцько" (пусть и утративший знание украинского языка), или запоребриковый балалалаечник. Да и в московском каганате "кооператив "озеро" - такое же кодло.
ДОЛЖНА ****** БЫТЬ МЕРИЯ КЕРНЕСА
Смотрю мир удобно устроился.
На крови украинцев даже полководцев великими признает.
Конечно.
Это же украинцев гнали переплывать Днепр без оружия под обстрелом немцев,а не французов или бельгийцев.
И опять ссуки европиистические вместе с рашей разжигают огонь войны.
А - ну все дружно завыли Зе , зе- кловун , рояль , 73 % !