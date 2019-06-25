EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  3573  78
Все про:УПА (82) Харків (1405) вандалізм (248)

 Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО

Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Повідомлення про подію в Молодіжному парку надійшло в поліцію 24 червня о 16:34. На місце виїхала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, яка встановила, що правопорушники залили червоною фарбою пам'ятний знак, встановлений на честь загиблих воїнів УПА. Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції. Зібрано первинний матеріал. Зараз проводиться перевірка", - йдеться в повідомленні.

Вандали облили фарбою памятник УПА в Харкові 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція затримала проросійського вандала, який пошкодив меморіал Сергію Нігояну в Києві. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3134030
 
 
 Топ коментарі
 
ничего. скоро АТО-шников будут судить за обстрелы "мирного донбаса" во время "гражданского конфликта". все еще только начинается
 показати весь коментар
 
Это Харьков, детка. 80% ватного быдла. И это печально.
 показати весь коментар
 
кого же судят за обстрелы сепаров? ну гавкнул - отвечай за базар. или ты зебанутый только скулить можешь?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это Харьков, детка. 80% ватного быдла. И это печально.
 показати весь коментар
 
 
в Харькове гепа и допа - два главных ватных быдла , организаторов антиукраинских актов..
 показати весь коментар
 
 
Столько же сколько и везде.
Процентов 75-80.
Из которых процентов 60 не чистая вата,а болото без убеждений,которые примыкают к сильному.
 показати весь коментар
 
 
Ты со своей оккупированной территории давно выезжала?
 показати весь коментар
 
зейло дало отмашку всем кто ненавидит Украину и они раскручивают реванш для плавной сдачи агрессору независимости. При Порохе вся эта мраз боялась вякнуть, а ща сползаются со всего мира и наливаются гноем как фурункул. Скоро лопнет и мы все будем по колено в крови, гное и грязи.
 показати весь коментар
 
 
Як людина що 35 років живе тут, скажу -40% Харкова це селюки з Курської, Білгородської, Липецької, Тамбовської та інших областей, які приперлися на конвейери заводів, і вважали себе гегемонами, бо нарешті унітаз побачили. От тепер ці люмпени і іх діти і є вата
 показати весь коментар
 
 
Могу Вас немножко "утешить".
В Киеве ваты даже больше.
 показати весь коментар
 
це точно, у Харкові цього лайна забагато... гепа та допа на чолі ціх гнид!!!!
 показати весь коментар
 
 
60...Вы оптимист, однако! Чистейшей воды вата! Пробы ставить негде! Все они будут кричать ура и бросать в воздух чепчики при виде рашистских танков в Харькове!
 показати весь коментар
 
Они при виде любых танков будут кричать ура и чепчики бросать.
 показати весь коментар
 
Тут еще куча ватного быдла приехало с даунбаса. Причем они так активно рассуждают, что в Украине плохо, а прут сюда к нам.
 показати весь коментар
 
ничего. скоро АТО-шников будут судить за обстрелы "мирного донбаса" во время "гражданского конфликта". все еще только начинается
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А почему скоро? Уже давно судят, так великое Пэдро наказало.
 показати весь коментар
 
 
кого же судят за обстрелы сепаров? ну гавкнул - отвечай за базар. или ты зебанутый только скулить можешь?
 показати весь коментар
 
 
А ты что выс рал - "скоро будут судить"?!
Вот когда "будут" - тогда и гавкай.
Что, за последние 5 лет мало избивали и резали в подворотнях атошников, общественных активистов? Убивали патриотов и взрывали журналистов?!
Мерзкие вы, порохоботы.
 показати весь коментар
 
 
слышь змагар - пшел нах. я еще буду слушать всякий сброд...
 показати весь коментар
 
 
Ты место сначала там освободи, пебанутое, потом пердеть дальше будешь Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 7419
 показати весь коментар
 
как же я его освобожу если ты там?
ответь на вопрос - кого осудили за обстрелы сепаров? давай - ляпнуло - отвечай за базар. или ты такая же дешевка как и вазелин шестой который вас через член кинул идиотов
 показати весь коментар
 
 
Свынорылое, гугл в помощь, легко найдешь. А шо, твое очко такое раздолбаное, что ты уже не замечаешь, на чем прыгаешь?
 показати весь коментар
 
а зачем мне гугл? чтобы подтверждать твои высеры? ты уже про очко мое писать начал. волнует? ты еще забыл дописать "лизать" и "сосать"
вы латентные геи причем в самом плохой интерпретации этого слова
 показати весь коментар
 
 
А чтож Зе кацапа ампистировал какого то, а 8000 АТОшников которых посадил Порох нет? Или не нашлись?
 показати весь коментар
 
 
Поймайте хоть одного и руки переламайте А просто констатировать факты уже надоело
 показати весь коментар
 
 
А как поймать? Памятник не охраняется. Любой может подойти ночью и плеснуть краской. И не найдешь.
Я вот жду, когда засрут какой-нибудь коммуняцкий памятник или, например, памятник Александру Невскому. Какое отношение он имеет к Харькову?
 показати весь коментар
 
 
гепу с жуковым за грати, и всё наладится.
 показати весь коментар
 
 
Ага! Вот сейчас зелебоба с Гепой кинутся это делать. А все-все зэмби с зелебобиками кинутся им помогать.
 показати весь коментар
 
 
А у генеральной прокуратуры по-прежнему к Гепе никаких претензий?
 показати весь коментар
 
 
А кто-то сомневается в здравомыслии Луценка или его преемника - кто бы он не был? Оставайтесь в пределах реальности.
 показати весь коментар
 
пэпка мог бы засадить гепу с допой ещё 4 года назад!
 показати весь коментар
 
Тогда бы Порошенка убрали бы "ещё 4 года назад". Физически. Кому надо, тот хорошо знает, для кого полуночный прицеп с потушенными огнями ставить, а кого четыре года подряд просто обс... рабатывать зэ-ботами, а потом заменить халтурным клоуном. Насчёт полуночного прицепа или чего-нибудь в этом духе Порошенко хорошо понимал и государственный строй менять не собирался.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно потому что людей не устроил строй клептократический, Петя и пролетел.
 показати весь коментар
 
Если бы Порошенко после своего президентства в тысячу раз "наварился" - ты был бы прав. А получилось совершенно наоборот. И строй у нас - не клептократический, а диктатура криминальной олигархии. Клептомания - болезнь, когда хватают, что видят. Ещё так делают, когда хотят спасти своих близких от голодной смерти, но не знают, как. Криминальная олигархия - когда крадут, лично не участвуя ("взмахом пера"), и присматривают, чтоб "лето не кончалось" и в дальнейшем были такие возможности. Порошенко, как политик-реалист, против кодла не пёр. Кто этих реалий не понимает или не принимает, тот или организм, в украинской народной культуре отождествляемый как "стэцько" (пусть и утративший знание украинского языка), или запоребриковый балалалаечник. Да и в московском каганате "кооператив "озеро" - такое же кодло.
 показати весь коментар
 
Ну давай ещё уточним: "клепто" - это "ворую" по-гречески (а по-латыни будет "клепио"). Ну а "кратия" - власть, это все знают. Так что не получается. Хотя я тебя, офицера спецчастей рф по информационной войне, понимаю: ты не воруешь, тебе даже за эту твою бредятину хорошо платят. Но нельзя за всех расписываться.
 показати весь коментар
 
Клептокра́тия (от др.-греч. κλέπτειν «воровать» + κράτος «господство, власть»; буквально «власть воров») - правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств, иногда даже без попыток имитации собственно честной службы народу. Для клептократии характерна вертикально интегрированная коррупция
 показати весь коментар
 
Суди продовжуються. Хоча є підозра, що при новій владі гепу повністю виправдають
 показати весь коментар
 
 
пэпа перед выборами много общался с гепиком.
 показати весь коментар
 
И поэтому Гепа, - пока жив был Порошенко политически, - активно ему не противодействовал. А сейчас никто и мятежу там не удивится.
 показати весь коментар
 
смешно звучит фраза "На место выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции" так как этот памятный знак находится в 50 метрах прямо перед окнами этого самого отдела полиции, в парке Млолдежный... Этот памятный знак харьковская сепарня уже не единожды обливала краской, разбивала, взрывала, а милиция-полиция все никак никого найти не может у себя же под носом...
 показати весь коментар
 
 
Правый сектор, нац жены,что сидел и дежурил ночью в парке Шевченко чтоб гей парад не прошел где вы?ау!!!!!или это не угроза ? Этой краской
ДОЛЖНА ****** БЫТЬ МЕРИЯ КЕРНЕСА
 показати весь коментар
 
 
Гепуничка выслуживается перед руснявыми.
 показати весь коментар
 
 
Двуглавый орел на гербе, звезда на крымле, мавзолей, канонизированый никалашка, триколорный аквафреш но власов предатель, крестные ходы с зигующими папами, освящающими оружие...
 показати весь коментар
 
Такое ощущение,что в Харькове одни дебилы и долбо...бы.
 показати весь коментар
 
Такие же граждане Украины как и в Киеве и во Львове.
 показати весь коментар
 
 
ДАЛИ БОМЖУ 50 ГРИВЕН И СКАЗАЛИ ВОТ КРАСКА ИДИ ОБЛЕЙ, ОН ОБЛИЛ. А КТО ЗАКАЗАЛ ВСЕ ЗНАЮТ ГЕПА С КОТОРИМ ПОРОХ ДОГОВОРИЛСЯ И ЕСЛИ ЗЕЛЯ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЮТ С НИМ ТО ПО ИСТЕЧЕНИЮ 5 ЛЕТ ТОЖЕ САМОЕ И ПРО ЗЕЛЮ БУДУТ ГОВОРИТЬ, ЧТО ОН ДОГОВОРИЛСЯ С НИМ
 показати весь коментар
 
 
Зе ничего не сделает он пришёл к власти что бы все усложнить.
 показати весь коментар
 
 
Я даже знаю командира этих вандалов. Это "математик" который на нуль умножает.
 показати весь коментар
 
 
Перша столица червоно\ України Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 7508 Мало им примера Донецка и Луганска? Кровью ХАРКать будут от руцького мира. Помню, как эта **** проукраинских активистов в переходе избивала
Вандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 1374
 показати весь коментар
 
Сепар это твоих рук дело? Залей краску с**е в **..ло и всем
 показати весь коментар
 
эти сцуки - кацабские, которые сбежали от голода и запущенности на кацапии в Неньку, и вообразили, что это их Родина. Только пусть валят назад в макшу!
 показати весь коментар
 
 
В Харькове в доме 1964гпостройки живут 95% кацапов заехавших 50 лет назад работать на завод КИП им дали всем квартиры. Прошло много десятков лет но они как были за кацапии так и остались. И дети и внуки их.
 показати весь коментар
 
 
таких гнид треба було чавити тоді... чого нажаль не було зроблено тоді...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Снесли памятник маршалу Жукову Георгию Константиновичу, признанному всем миром талантливому полководцу....это подвиг настоящи́х патриотов достойный хвалебных од...облили памятник краской поставленный людям воевавшим против своего народа на стороне нацистов..сжигавших и белорусов и русских и украинцев и поляков и женщин и стариков и детей живьем..проклятые вандалы...чудны дела твои Господи..
 показати весь коментар
 
 
Признанным всем миром говоришь?
Смотрю мир удобно устроился.
На крови украинцев даже полководцев великими признает.
Конечно.
Это же украинцев гнали переплывать Днепр без оружия под обстрелом немцев,а не французов или бельгийцев.
И опять ссуки европиистические вместе с рашей разжигают огонь войны.
 показати весь коментар
 
 
ваш жуков *признанный* на костях украинцев! ему не место в Украине. чешите вы с ним на мокшанию.
 показати весь коментар
 
 
облили памятник краской поставленный людям воевавшим против своего народа на стороне нацистов./ Беларуский флажок не знает , что : от рук НКВД на территории Украины и Беларуси погибло 170 тысяч воинов УПА.Среди воинов УПА было много белорусов. В Дивинськом районе Брестской области в 1944 г.в Советскую Армию было мобилизовано только 50 человек из 5 тысяч - остальные ушли к бандеровцам. Действовали белорусские провода УПА: «молодецкие частично, Пинск, Барановичи - там были отряды УПА . Были созданы формирования белорусских националистов под руководством М. Витушко ,название "белорусские резистанс", эти формирования тесно сотрудничали с УПА, было проведено несколько десятков совместных крупных боев с советскими партизанами в 1943-1944 г. Белорусская делегация ездила на съезд ОУН в 1943 г. Отряды УПА действовали в Беларуси до 1953 г.В их рядах были местные граждане: «10 лет после войны бандиты выжить не могут. Была массовая поддержка местного населения».
 показати весь коментар
 
 
А нормальные патриоты освобождали Украину от гитлеровцев и их всевозможных прислужников, ценой своих жизней освобождали.
 показати весь коментар
 
А нормальные патриоты освобождали Украину от гитлеровцев и их всевозможных прислужников, ценой своих жизней освобождали./Нормальные пацаны в чужой базар не встревают./Иван Петрович Сидоров с украинскими флажками не воюет.
 показати весь коментар
 
то були звичайні люди, які були м'ясом рижима сталіна!!!! патріотами України там майже не було...
 показати весь коментар
 
 
белорусский флажок знает что ура воевало на стороне нацистов....одним из планов которых было тотальное уничтожение неполноценных рас..к коим они относили и славян..в чем им и весьма старательно помогали ренегаты из УПА..
 показати весь коментар
 
белорусский флажок знает/ беларуский флажок не знает что Украина воюет с РФ. Беларуский флажок не знает что уже убиты более 13 000 украинцев. Беларуский флажок не знает что Лукашенко военный союзник Путина.Если бы беларуский флажок знал, он бы не перепечатывал путинско-геббельсовскую пропаганду в украинском сайте.
 показати весь коментар
 
По приказу восхваляемого тобой кровавого скота всю живую мужскую часть населения репродуктивного возраста в местах рождения моих родителей погнали безоружными под пули гитлеровцев под Новоград-Волынском. Искренне желаю тебе когда-нибудь сильно стесняться своим комментарием - успеть бы только тебе до "последнего воскресенья".
 показати весь коментар
 
 
Памятник Жукову, который имеет статус памятника,так можно валить.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
В Харькове 90% нормальных людей и только 10% бандеровского быдла
 показати весь коментар
 
 
А представляете, на месте авакяна Сашко Билый...
 показати весь коментар
 
Тут и без понаехавших своей ватной 3,24здоты полно.
 показати весь коментар
 
 
Гепо -добкинские засланцы облили . ПАПу надо с внутренними гнидами бороться , а оно за ПАСЕ переживает . Хотя зачем бороться , как сам гнида -совковая ( перекрашенная под правого патриота )
А - ну все дружно завыли Зе , зе- кловун , рояль , 73 % !
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільствоВандали облили фарбою пам'ятник УПА в Харкові. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору