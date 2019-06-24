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Все про:зброя (1358) Нацполіція (7744) Харківщина (733)

 Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція. ФОТОрепортаж

Під час проведення обшуків було виявлено 5 детонаторів до артилерійських снарядів типу "М-12", корпус гранати "Ф-1", детонатор "УЗРГМ-2", дві тротилові шашки, понад 100 патронів і два ручні протитанкові гранатомети.

Працівники Ізюмського відділу поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України в Харківській області провели санкціоновані обшуки на територіях домоволодінь 46-річного чоловіка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

З якою метою він зберігав за місцем свого проживання зброю і боєприпаси, чоловік пояснити не зміг.

Вилучені речові докази направлено на експертизу.

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Слідчий вніс інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 01

Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 02

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Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 03
Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133983
 
 
 Топ коментарі
 
Він збирався домовлятися із сепарами десь посередині?
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Так кто то сдал из своих. Наверное дебил по пьяне хвастался. Иначе с какого хрена полицаи к нему с обыском ни с того ни с сего заявились.
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Він збирався домовлятися із сепарами десь посередині?
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У тих мухах є певний (відносно короткий) термін придатності, зберігати їх не раціонально.
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Сказал бы, что готовился к неожиданному нападению РФ, случайно нашел, оставил у себя для защиты неньки України.
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А если завтра война? В 2014 кроме палок против автоматов ни чего не было. Получается менты продолжают на рашку работать.....
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Право на восстание - главное право Человека.
Поэтому по Конституции США граждане имеют право на оружие.

Житель Изюма хранил дома два гранатомета и боеприпасы, - полиция - Цензор.НЕТ 942
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Правильно хранил. Может скоро пригодится. Если сам себя не защитишь то никто тебя не защитит. Было бы в Украине хоть половина таких запасливых мужиков никакая мразь бы к нам не сунулась. Да и бандитская власть сидела бы ниже травы и молилась чтобы народ не взбунтовался.
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Если бы хранил правильно, то не нашли бы Мешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і **********, - поліція - Цензор.НЕТ 385
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Так кто то сдал из своих. Наверное дебил по пьяне хвастался. Иначе с какого хрена полицаи к нему с обыском ни с того ни с сего заявились.
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Цензор.НЕТФотоПодіїМешканець Ізюму зберігав удома два гранатомети і боєприпаси, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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