EN|RU|UK
Теми дня: Протести в Грузії Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  3085  6
Все про:смерть (3389) Ян Осока (692) 24 омб імені князя Данила Галицького (73) операція Об'єднаних сил (1304)

 Тіло загиблого українського воїна Анатолія Сорочинського евакуйовано в тил. ФОТО

24 червня, з небезпечної зони поблизу села Оленівка Волноваського району Донецької області, військовослужбовці 24-ї ОМБр евакуювали тіло загиблого українського воїна Анатолія Сорочинського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет ТСН

Анатолій Сорочинський, 1989 року народження, житель міста Львів, військовослужбовець 3-го окремого мотопіхотного батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 22 червня у результаті підриву на вибуховому пристрої під час перевірки місцевості в секторі відповідальності наглядового поста поблизу селища міського типу Оленівка.

Інтенсивний вогонь ворога виключив негайну евакуацію тіла.

"Боєць підірвався на протипіхотній міні близько 18-00. Для того, щоб вивезти тіло з небезпечної зони, було задіяно пошукову групу з 7 осіб. СЦКК і ОБСЄ запросили триденний режим тиші, щоб пошукова група могла знайти загиблого, але стільки часу не знадобилося - хлопця знайшли за годину", - йдеться в сюжеті.

Про дату і час прощання буде повідомлено додатково.

Читайте також: Побратими забрали з "сірої зони" під Оленівкою тіло бійця 24 бригади, який підірвався на вибуховому пристрої

Тіло загиблого українського воїна Анатолія Сорочинського евакуйовано в тил 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133980
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шкода бійця...
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
 показати весь коментар
 
 
тридцять рочків... назавжди
співчуття родині Героя... Вічна пам"ять
 показати весь коментар
 
 
Вічна та світла пам`ять Анатолію......
Співчуття родині та близьким..........
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодіїТіло загиблого українського воїна Анатолія Сорочинського евакуйовано в тил. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору