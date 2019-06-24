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 Керівник підрозділу податкової інспекції продавав інформацію із закритих баз даних, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили в систематичних хабарях начальника відділу обслуговування платників податків та надання адміністративних послуг одного з підрозділів податкової інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ, оперативники спецслужби встановили, що чиновник за різні суми продавав інформацію із закритих баз даних щодо військовослужбовців, зокрема учасників АТО. Також він збував відомості про підрядників, які проводять ремонтні роботи на територіях військових частин у регіоні.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності податківця.

Правоохоронці затримали чиновника неподалік робочого місця після отримання чергової суми хабара і надання flash-носія з конфіденційною інформацією.

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В рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомленні фігуранту провадження про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття та затримання зловмисника вживалися спільно з ДБР.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Керівник підрозділу податкової інспекції продавав інформацію із закритих баз даних, - СБУ 01

Керівник підрозділу податкової інспекції продавав інформацію із закритих баз даних, - СБУ 02
Фото: ssu.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133972
 
   
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Таких надо судить по законам военного времени.
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Кто судить будет? Бандит бандита не обидит.
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Это наверное та сукп, что слила базу коллекторской конторе кредит-капитал и они теперь по телефону задрачивают всю страну за какой то несуществующий кредии. На кол его!
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Долги по кредитам - не профиль налоговой. Информацию по кредитам сливают из банков занедорого.
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Для держслужбовців вже давно потрібно вводити коєфіцієнт потяжчення призначаючи покарання - від штрафу на дорозі до подвійного строку увязнення за той смий злочин в порівнянні з звичайним громадянином. Держслужбовець отримує "підвищені гарантії держави" з соцзабезпечення, але повинен також нести і підвищене покарання. Корупція під час війни повинна прирівнюватись до "державної зради" і автоматично приводити до повної конфіскації майна всієї родини, позбавлення всіх видів державних дипломів, пенсій і звань і само собою, пожиттєва заборона працевлаштування в державних органах після відбуття покарання в повному обсязі - ніяких амністій ворогам!"
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Цензор.НЕТФотоПодіїКерівник підрозділу податкової інспекції продавав інформацію із закритих баз даних, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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