 Керівник підрозділу податкової інспекції продавав інформацію із закритих баз даних, - СБУ. ФОТО

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт СБУ, оперативники спецслужби встановили, що чиновник за різні суми продавав інформацію із закритих баз даних щодо військовослужбовців, зокрема учасників АТО. Також він збував відомості про підрядників, які проводять ремонтні роботи на територіях військових частин у регіоні.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності податківця.

Правоохоронці затримали чиновника неподалік робочого місця після отримання чергової суми хабара і надання flash-носія з конфіденційною інформацією.

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В рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання про повідомленні фігуранту провадження про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття та затримання зловмисника вживалися спільно з ДБР.

Тривають невідкладні слідчі дії.



Фото: ssu.gov.ua