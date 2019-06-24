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Все про:діти (1572) Київ (6208) вбивство (1830)

 Вбивцю 9-річного хлопчика в Києві заарештовано без права застави. ФОТО

Дарницький райсуд відправив у СІЗО чоловіка, який зізнався у вбивстві зниклого 22 червня 9-річного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 24 червня 2019 року, в Дарницькому районному суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу 30-річному чоловікові, який увечері 22 червня заманив до озера Вирлиця 9-річного хлопчика (пасинка свого брата) і з метою помсти родичу заподіяв малолітній дитині смерть", - йдеться в повідомленні.

Вбивцю 9-річного хлопчика в Києві заарештовано без права застави 01

Чоловікові оголошено підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині).

У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати проти підозрюваного сувору міру запобіжного заходу, а саме утримання під вартою без альтернативи застави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 9-річного хлопчика в Києві затримали, - Крищенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Суд, заслухавши доводи сторін та врахувавши тяжкість скоєного злочину, задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави.

За вчинене діяння підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Він близько восьмої години вечора відпросився у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133947
 
 
 Топ коментарі
 
Первыми зесопли притекли в тему. Недолюди.
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Чёрт знает,что творится ,какое-то невероятное количество психов развелось ,страшно детей за порог выпускать.
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Для него один лишь существует залог - пуля в висок.
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Жаль ребенка.

На какой минуте порохоботская свора начнёть хрюкать про Зе?)) Делаем ставки.
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а причем тут Порошенко уже простите месяц и более ваш КЛОУН СИДИТ И гудит во все фанфары а я такой вумный аж дульной а я такой крутой как самокат а я такой упрямый как полено.ю.... нет это ваш Зеля такой... ребенка УБИЛИ ПРИ НЕМ... так что на Зелю сей грез и пошел как на Сцаря...
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Кто ставил на третий номер? пройдите к кассе)))
И почему кстати клоун - мой!? Я голосовал за шоколад. И в первом и во втором. И за один тур кстати тоже.
А вот мразота фейсбучная, из его окружения и сделала из него то - во что он превратился - в потерявшего берега враля!
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Первыми зесопли притекли в тему. Недолюди.
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Чёрт знает,что творится ,какое-то невероятное количество психов развелось ,страшно детей за порог выпускать.
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Для него один лишь существует залог - пуля в висок.
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Эпоха ЗЕживодеров!
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Вы, соевые, и сами здесь строчите при Зе. Ото ж и распустилась щикаладная нечисть, и мстит на своего барыгу!
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ЗЕушлепки уже на детских смертях ставки делают.
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То ли дело порохоботская падаль, в каждой трагедии приплетает Зе. При Пепе то и дети не гибли и гривна была павосемь))) Намекают типа - почувствуйте разницу!))) Ублюдки такие предсказуемые)))
Закуклились в своей фейсбучной помойке и думают что это норма вещей везде пиарить своего обосравшегося патрона.))
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Потому что ваш ЗЕанализ обязан гарантировать жизнь каждому украинцу а не жопой комаров в лесу пугать.Убийца 9-летнего мальчика в Киеве арестован без права залога - Цензор.НЕТ 3109
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Порошенко разорил, уничтожил Украину. Везде бардак, злоба, негоразды. 12 миллионов лучших, положительных, наиболее деятельных, активных людей уехали за кордон. Остались одни подонки, маргиналы, умственные уроды. И это только начало.
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Очень важно понимать, что такие преступления в большинстве случае совершают люди знакомые ребёнка. Мало учить не разговаривать с незнакомыми людьми, нужно ограничивать общение ребёнка маленьким кругом взрослых.
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Цензор.НЕТФотоПодіїВбивцю 9-річного хлопчика в Києві заарештовано без права застави. ФОТО
 
 
 
 
 
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