 Вбивцю 9-річного хлопчика в Києві заарештовано без права застави. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 24 червня 2019 року, в Дарницькому районному суді відбулося засідання з обрання запобіжного заходу 30-річному чоловікові, який увечері 22 червня заманив до озера Вирлиця 9-річного хлопчика (пасинка свого брата) і з метою помсти родичу заподіяв малолітній дитині смерть", - йдеться в повідомленні.

Чоловікові оголошено підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті малолітній дитині).

У своєму клопотанні прокурор просив суд застосувати проти підозрюваного сувору міру запобіжного заходу, а саме утримання під вартою без альтернативи застави.

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Суд, заслухавши доводи сторін та врахувавши тяжкість скоєного злочину, задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави.

За вчинене діяння підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, вчора, 23 червня, в озері в Деснянському районі знайшли тіло дитини. Ним виявився 9-річний хлопчик, який зник увечері 22 червня. Він близько восьмої години вечора відпросився у бабусі погуляти біля будинку. Згодом хлопчик не повернувся додому і не відповідав на телефонні дзвінки. Правоохоронці встановили, що дитину спочатку зарізали, а потім втопили.