 Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам’ятники Героїв, загиблих за українську Незалежність… це сьогодні зробили з пам’ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш в такий спосіб точно не пройде", – написала на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка України, член команди "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.
Як відомо, 23 червня на вулиці Грушевського невідомий скоїв напад на меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну.
реванш уже прошел блин...
После переизбрания ВР он возьмет полную силу..
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно..
Такие как она и уговаривали все время - НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ от самого Крыма...
Дура....
это он пригрел всю эту кодлу за обещания победы на выборах...
Фото просто показывает - если порошенко мурочку водил, то Зю и этого не делает...
Для Зю они его команда - "Сделаем хохлов вместе..."
я также обвиняю в реванше и порошенко...
это он пригрел всю эту кодлу за обещания победы на выборах...
Фото просто показывает - если порошенко мурочку водил, то Зю и этого не делает...
Для Зю они его команда - "Сделаем хохлов вместе..."
впрочем вы уже привыкли...
Вот этого надо спрашивать за Нигояна.
Исключительно евросилы виновны в реванше пророссийских сил.
Вийшов мільйонний мітинг з вимогою відставки уряду.
Якби овоч вчинив по европейських законах, то в країні було би все спокійно.
Але він узурпував владу, звершив держ.переворот і підняв руку на народ.
Я вам більше скажу... народ мав право повісити еліту на шибеницяв в центрі Києва і це було би по закону.