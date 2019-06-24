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 Політика України, Суспільство
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Все про:вандалізм (245) Сюмар (139) Нігоян (16) Європейська Солідарність (27)

 Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну. ФОТО

Активісти партії "Європейська Солідарність" упорядкували меморіал героя Небесної сотні Сергія Нігояна, який раніше сьогодні пошкодив проросійський вандал.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я не знаю, як правильно назвати людей, які нищать пам’ятники Героїв, загиблих за українську Незалежність… це сьогодні зробили з пам’ятним знаком Сергію Нігояну… Прапори відновили, осколки прибрали. Реванш в такий спосіб точно не пройде", – написала на своїй сторінці у мережі Facebook народна депутатка України, член команди "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар.

Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на памятник Нігояну 01
Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на памятник Нігояну 02

Як відомо, 23 червня на вулиці Грушевського невідомий скоїв напад на меморіал герою Небесної сотні Сергію Нігояну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133910
 
 
 Топ коментарі
 
Бесят такие успокоители как Сюмар.
реванш уже прошел блин...
После переизбрания ВР он возьмет полную силу..
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно..
Такие как она и уговаривали все время - НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ от самого Крыма...
Дура....
Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 9379
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Та ти вже освоївся на ботоферм у стеця,чи вже перепродали мертветчуку. Де вирок штепі за 5 років,чи чекали поки Зеленський прийде до влади,щоб на нього стрілки перевести.Убогі та смішні заробітчани та іуди
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Сюмар пусть добавит ,что они этот реванш сами выплекали и выростили и удобрили и дали ему почву. За 5 лет ни один бандоолигарх не ответил за свои преступления, даже явного предателя Медведчука - кума Путина СБУ не соизволила арестовать, а он еще участвовал в переговорном процессе. И этот самый Медведчук теперь за деньги Газпрома скупает украинские телеканалы и будет нести русский мир в головы украинцев. Я уже не говорю про фирташевский телеканал Интер и другие сепарские каналы,которых развелось как блох.А то ,что коррупция возросла и коррупционеры ,которые крали миллионами и милиардами не наказаны, так это всему миру известно.А преступность просто зашкаливает и Сюмар наплевать,что за убийство детей дают маньякам срок 5 лет, а за изнасилование педофилу дают 2 года.А ведь сроки в УК -это парафия депутатов - законотворцев. Видно у Сюмар нет детей и нет совести как у остальных рептилоидов.Только перед выборами такие озабоченные.
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Закон равновесия. Нет реваншистов - нет реванша.
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Сюмар пусть добавит ,что они этот реванш сами выплекали и выростили и удобрили и дали ему почву. За 5 лет ни один бандоолигарх не ответил за свои преступления, даже явного предателя Медведчука - кума Путина СБУ не соизволила арестовать, а он еще участвовал в переговорном процессе. И этот самый Медведчук теперь за деньги Газпрома скупает украинские телеканалы и будет нести русский мир в головы украинцев. Я уже не говорю про фирташевский телеканал Интер и другие сепарские каналы,которых развелось как блох.А то ,что коррупция возросла и коррупционеры ,которые крали миллионами и милиардами не наказаны, так это всему миру известно.А преступность просто зашкаливает и Сюмар наплевать,что за убийство детей дают маньякам срок 5 лет, а за изнасилование педофилу дают 2 года.А ведь сроки в УК -это парафия депутатов - законотворцев. Видно у Сюмар нет детей и нет совести как у остальных рептилоидов.Только перед выборами такие озабоченные.
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Пеця обещал горшики за свои поменять
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Бесят такие успокоители как Сюмар.
реванш уже прошел блин...
После переизбрания ВР он возьмет полную силу..
В Багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно..
Такие как она и уговаривали все время - НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ от самого Крыма...
Дура....
Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 9379
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Та ти вже освоївся на ботоферм у стеця,чи вже перепродали мертветчуку. Де вирок штепі за 5 років,чи чекали поки Зеленський прийде до влади,щоб на нього стрілки перевести.Убогі та смішні заробітчани та іуди
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Garsia UA - я также обвиняю в реванше порошенко...

это он пригрел всю эту кодлу за обещания победы на выборах...
Фото просто показывает - если порошенко мурочку водил, то Зю и этого не делает...
Для Зю они его команда - "Сделаем хохлов вместе..."
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Не треба петляти та викручуватись.Що по твоєму може Зе зробити із штепою,коли скрізь люди порошенко і у Зе. наразі немає ніяких важелів.Після парламетнських виборів,після формування уряду та всіх призначень,тоді вже можна буде нарікати,а до цього,вся відповідальність,за все,що діється лежить на однотуровому.Крапка,
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STAS 777 - повежливей убогий с прастого нарида без достоинства и чести..., выбравший обрезанного клоуна начальником своих детей... Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну - Цензор.НЕТ 2167

я также обвиняю в реванше и порошенко...

это он пригрел всю эту кодлу за обещания победы на выборах...
Фото просто показывает - если порошенко мурочку водил, то Зю и этого не делает...
Для Зю они его команда - "Сделаем хохлов вместе..."



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STAS 777 - недалекое это как комплимент, по сравнению с зебилом... Реванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну - Цензор.НЕТ 4968

впрочем вы уже привыкли...
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Известную сепаратистку Штепу, которая призывала горожан Славянска прийти на референдум о самоопределении днр, в 2017 году выпустили из СИЗО под домашний арест, а с января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста на нее не распространяется ни одна мера пресечения. И это все происходило при Порохе.
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Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 3437
Вот этого надо спрашивать за Нигояна.
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Политика евросил(повышение тарифов, цен, шабаши извращенцев) допекла человека, вот и не выдержал.

Исключительно евросилы виновны в реванше пророссийских сил.
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то був зелебоб ...щойно протверезів після святкування перевмоги свого лідера і взявся до реваншу Реванш таким путем точно не пройдет, - Сюмар о нападении на памятник Нигояна - Цензор.НЕТ 4230
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Лично я считаю что если ставить памятники героям майдана, то нужно ставить памятники и погибшим украинским милиционерам, которые погибли находясь при исполнении своих служебных обязанностей и требований закона по противодействию массовых беспорядкам и защите государственных зданий. Я против Путина и кацапстана - окупанты, наемники и ублюдки, но сдесь речь идет о гражданах Украины и поетому двойные стандарты сдесь недопустимы как и в любой цивилизованной стране. Хайте Яныка, Азарова,Арбузова кого угодно, но простые милиционеры которым разможили головы брущаткой на Майдане люди вроде Нигояна, заслуживают уважения и сочувствия. (Мое субьективное мнение)
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так хоть одну фамилию приведите мусора которому на смерть размозжили голову протестующие против быдла енакиевского
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ах да простите забыл этого пострадавшего


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Согласен с Вами, но закон нарушали и сами майдановцы. А европейское законодательство подразумевает равенство всех перед законом, и тот кто бил активистов палками, и тех активистов которые бросали в полицию "коктели молотова". Речь идет о гражданах Украины.
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Любой народ в любой стране имеет безусловное право на вооруженное восстание против диктатуры. Это аксиома. Если до тебя это не дошло, бросай играться в шутеры и начни читать книги...
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Спочатку побили студентів.
Вийшов мільйонний мітинг з вимогою відставки уряду.
Якби овоч вчинив по европейських законах, то в країні було би все спокійно.
Але він узурпував владу, звершив держ.переворот і підняв руку на народ.
Я вам більше скажу... народ мав право повісити еліту на шибеницяв в центрі Києва і це було би по закону.
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он другим способом пройдет... олигархически-зебилоидным
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Так втом то и дело! Судите "овоща" но не простых полицейских, которым етот замес поламал и здоровье и карьеру.
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Нігоян,як не помиляюсь,був першою жертвою на Майдані...Перед вбивством про хлопчину зняли цілий фільм...Вбили його впритул при дуже загадкових обставинах і це вбивство стало як відро бензини в полум"я барикад...Так от,думаю що розслідування треба починати з тих,хто знімав фільм...Через них вийти на замовника...який може виявитись і замовником вбивства...Бо як Гонгадзе вбили під плівки,так і Нігояна вбили під фільм...Ось така моя думка і ось такого "реваншу" я хочу...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниРеванш у такий спосіб точно не пройде, - Сюмар про напад на пам'ятник Нігояну. ФОТО
 
 
 
 
 
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