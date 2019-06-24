 Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля Ради Європи виставка картин, які відображають всю повноту радості європейців від повернення делегації РФ у ПАРЄ", - написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, виклавши відповідні фото.





Фото: Полозов/Facebook

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ) Марія Томак і собі на своїй сторінці в Facebook написала: "Хочете запитати, як тут настрої в ПАРЄ? Десь як на цій картині".

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Фото: Томак/Facebook

Вона зазначила, що це "живопис грузинського художника Шота Леладзе, який вже 10 років виходить під Парламентську асамблею під час сесій та "ілюструє"агресивні дії РФ спочатку в Грузії, тепер в Україні".

"Поруч з картинами - український і грузинський прапори. Навколо бігають журналістка і оператор каналу "Росія". Росія повертається з тріумфом, бо їй дозволяють це робити. І при спробі поговорити про порушення Росією міжнародного права страсбурзькі чиновники переводять стрілки: а Україна? А що там з вашими реформами? Зручно", - написала Томак.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.