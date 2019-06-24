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Все про:ПАРЄ (457) Полозов (273) Томак Марія (6)

 Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Парламентської Асамблеї Ради Європи художник із Грузії організував імпровізовану виставку своїх "антипутінських" робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Біля Ради Європи виставка картин, які відображають всю повноту радості європейців від повернення делегації РФ у ПАРЄ", - написав адвокат Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, виклавши відповідні фото.

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 01
Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 02
Фото: Полозов/Facebook

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 03

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" (МІПЛ) Марія Томак і собі на своїй сторінці в Facebook написала: "Хочете запитати, як тут настрої в ПАРЄ? Десь як на цій картині".

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Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 04
Фото: Томак/Facebook

Вона зазначила, що це "живопис грузинського художника Шота Леладзе, який вже 10 років виходить під Парламентську асамблею під час сесій та "ілюструє"агресивні дії РФ спочатку в Грузії, тепер в Україні".

"Поруч з картинами - український і грузинський прапори. Навколо бігають журналістка і оператор каналу "Росія". Росія повертається з тріумфом, бо їй дозволяють це робити. І при спробі поговорити про порушення Росією міжнародного права страсбурзькі чиновники переводять стрілки: а Україна? А що там з вашими реформами? Зручно", - написала Томак.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 24 червня, в Страсбурзі відкрилася літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. На ній можуть ухвалити рішення про повернення делегації Росії до складу ПАРЄ без виконання будь-яких умов.

Уся повнота радості європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили антипутінські картини 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133906
 
   
 Топ коментарі
 
В статье упрек Украине в отсутствии реформ - перечитал и про "качели" не нашел
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так, а что там все же с 144 реформами...?
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Как можно отменить то чего никогда не было? Уся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини - Цензор.НЕТ 1314
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Уже давно за 200-ю реформу перевалило, как мне кажется...
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Ну вот, от Украины, её качелей, от безумного выбора украинского народа просто все в Европе уже устали и стоит признать, мы сами себе злобные буратины, не взирая ни на какие перфомансы
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Вы правы.После выборов Украину в Европе все больше ассоциируют с дурдомом.
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В статье упрек Украине в отсутствии реформ - перечитал и про "качели" не нашел
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С приходом зе все в тупике, в том числе и реформы
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Это что же получается - за два месяца 144 реформы остановил?!
По две с половиной в день - прыткий он у вас, этот Зеленский
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162 указа за день ведь осилил отменить наш маленький гигант!
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у тебя мания величия? вышивата головного мозга? )) с чего ты взял, что Европе было, есть или будет какое-то дело до Украины? после начала агрессии еще при потрошенке было очевидно, что Европе нас рать! одни тупые озабоченности и обеспокоенности, санкции такие, что комар слону. у Европы только есть финансовый интерес от сотрудничества с россией. всё! это сейчас определяющий фактор! во всем мире! и только тупая вышивата орет "смерть ворогам!" и думает, что ее кто-то поддержит в ее болезненном националистическом порыве ))))
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У тебя зебенизм головного мозга?
При Порохе рф выгнали из ПАСЕ, при клоуне рф триумфально возвращается, включи логику почему, зебил
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аааа, так это потрох решает, с какой европейской организации убирать рашку, а в какой оставить? а чего ж потрох не убрал рашку с ООН? ) продался потрох рашке с потрохами! ))
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ахаха, нет это жаба ничего не хочет решать и делать. кроме как подавать сериал "сваты" о недалеких хохлах оккупантам, зебил)
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Надо автоматы и гарматы на ПЭНЗЭЛИ поминяты и мы победим. Так их гадов, так.
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И при попытке поговорить о нарушении Россией международного права страсбургские чиновники переводят стрелки: а Украина? А что там с вашими реформами? Источник: https://censor.net.ua/p3133906

педро так старався зі своїми 1400 рехВОРмами ,

що навіть агресія *уйла з ним не зрівнялась. по шкоді для країни.
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Немає зв'язку плаката з політичною реальністю. Євросовок та РФ є давніми союзниками. Їхня спільна стратегічна мета - розкол України та розподіл з подальшою анексією її територій. А санкції та символічна "допомога" - це лише маскування.
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Ну если мордор примут взад, то можно считать, что роСийский реванш в Европе, в котором мы так стремимся состоялся. И вот что с этим делать?
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Проголосовать против "Слуги Народа" как минимум.
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Петро оффшорный никаких реформ не провел. Надежда на нового главу государства.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниУся повнота "радості" європейців від повернення РФ у ПАРЄ: під стінами Асамблеї виставили "антипутінські" картини. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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