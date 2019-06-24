 "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Про це російським ЗМІ повідомила дружина затриманого Ірина Резуник, передає Цензор.НЕТ.
Жінка пояснила, що звинувачення базуються на даних із соціальних мереж, де розміщені фотографія грамоти з подякою Резунику від "самооборони" Криму, а також його самого у військовій формі з георгіївською стрічкою, яку вона називає "одягом для гри з друзями в страйкбол".
Водночас дружина затриманого не заперечує, що вони з чоловіком надавали допомогу "самообороні" і найманцям на Донбасі: "Ми співпрацювали із самообороною, привозили медикаменти, одяг та їжу, допомагали отримувати медичну допомогу пораненим на Донбасі".
Раніше повідомлялося, що поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму" Степана Резуника. Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.
Шо ж тебе в узком мире то не сиделось?)))
По выходу будет перевоспитан по всем параметрам))))
А может его не арестовали, а наняли для многолетних съёмок реалити шоу "За решеткой"...
От парашы к параше...
Бо тупой)))
приедет в радимый Крым...и там еще ОТСИДИТ!))))
На зону этого *удака, пусть там покукарекает.
теперь должен просто ответить по закону и отсидеть положенный срок на зоне
терпилылибералы. Нужно его расцеловать и отпустить а Балух и Сенцов пускай еще годиков 5-10 посидят в рашистском плену.
Захарова может его даже возвести в ранг политического узника Украины.