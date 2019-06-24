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Все про:бойовик (3057) затримання (2928) Крим (6968) окупація (2081)

 "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Кримчанин Степан Резуник, якого Херсонський міський суд заарештував за підозрою в участі в "самообороні" Криму, їхав до Києва, щоб оформити український закордонний паспорт для виїзду в ЄС.

Про це російським ЗМІ повідомила дружина затриманого Ірина Резуник, передає Цензор.НЕТ.

Жінка пояснила, що звинувачення базуються на даних із соціальних мереж, де розміщені фотографія грамоти з подякою Резунику від "самооборони" Криму, а також його самого у військовій формі з георгіївською стрічкою, яку вона називає "одягом для гри з друзями в страйкбол".

Водночас дружина затриманого не заперечує, що вони з чоловіком надавали допомогу "самообороні" і найманцям на Донбасі: "Ми співпрацювали із самообороною, привозили медикаменти, одяг та їжу, допомагали отримувати медичну допомогу пораненим на Донбасі".

Також читайте: Участь в окупаційних структурах влади - це зрада Батьківщини, - Джемілєв заявив про бойкот кримськими татарами "виборів" в окупованому Криму

.Просто їхав оформляти український закордонний паспорт, - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП Каланчак 01
Просто їхав оформляти український закордонний паспорт, - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП Каланчак 02

Раніше повідомлялося, що поліція Криму затримала бойовика НЗФ "Самооборона Криму" Степана Резуника. Ним виявився громадянин України, який сприяв окупації півострова в 2014 році. З'ясувалося, що на підконтрольну Україні територію чоловік повернувся, щоб оформити закордонний паспорт громадянина України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133859
 
   
 Топ коментарі
 
Тупое животное)))
Шо ж тебе в узком мире то не сиделось?)))
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зачем ему в тюрьме загранпаспорт?
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-Только били меня потом. Чуть сердце у меня не выбили. Милиция отняла. Два дня лежал. Спиртом лечился.(с)
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Просто поспішив. Якби ще півроку почекав, то і паспорт би поновили, і навіть можливо моральну компенсацію заплатили.
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Тупое животное)))
Шо ж тебе в узком мире то не сиделось?)))
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Получит от3 до 5 на Львовской или Тернопольской зоне)))
По выходу будет перевоспитан по всем параметрам))))
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А посидеть на посошок,потолкать вагонетку и поплакать?!
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Человек в страйкбол играл, а тут такое ...

А может его не арестовали, а наняли для многолетних съёмок реалити шоу "За решеткой"...
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Будет колесить по зонам)))
От парашы к параше...
Бо тупой)))
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никому не нужный украинский загранпаспорт, чтоб воспользоваться никому не нужным безвизом
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Скорее СПРАВКУ!)))
приедет в радимый Крым...и там еще ОТСИДИТ!))))
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совсем сдурела сепарша - оно еще и "жалуется"...
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так ей и сходить-то не с чего... мозгов, шо у курицьі
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Они все хотят на крови украинской заработать, а потом свалить в процветающие страны, а не жить в том гамне, что заварили.
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Перестать выдавать оккупированным территориям паспорта. У нас в Словакию заезжают якобы из Ростова для ВНЖ , а потом у них оказывается биометрический паспорт украинца. Как такое может быть ? При чём женщины. А их мужья якобы работают в мацкве. Мне такое расказали знакомые
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В Харькове выпускники Нацгвардии отметили свой выпуск под песню "офицеры-россияне".
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да.... в Харькове ватьі на порядок больше, чем в том же Киеве
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тупые...., орут пукин, пукин, а как в Европу, так украинский паспорт надо....

На зону этого *удака, пусть там покукарекает.
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Ну задержали его, Ну может даже дадут траф или условный срок. да хоть реальный. Паспорт то все равно выдадут, так как он не лишен гражданства. А статью, по которой таких уродов, можно лишить гражданства, самая лучшая Рада с самыми лучшим в истории Украины ядром их БПП И НФ - так и не приняли .
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Ну как то не скрепно! В Украину!!!???? За загранпачпортом!?!?!?! Шоб к гейевропецам ездить!?!?!! Не скрепно. А шо, мокшания пачпортов нидайот???? Жри ,**** камни с неба.
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не, с их аусвайсами в Европу просто так ниЗЗя
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Агу. Прям думаешь все такие как Порося всех сепаров и убийц поотпускало и выдавало наших добровольцев ФСБ?
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"Просто ехал оформлять украинский загранпаспорт", - жена пособника оккупантов Резуника жалуется на его незаконное задержание на КПП "Каланчак". ФОТО
теперь должен просто ответить по закону и отсидеть положенный срок на зоне
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А Павел Гриб просто к девушке ехал и даже не в россию, а в Беларусь и где был мокшами похищен...Обменять ублюдка на Павла!
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Кримнаші так ніхрена і не зрозуміли. Як і думбасяни, до речі.
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А сколько таких засранцев уже получили наши загранпаспорта?! Украина херовая, а едут к нам, СУКИ!
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много... а потов возвращаются в "славный" лугандон и опять Украина плохая и гейропа отстой... и ничего им мозгов не добавит, ибо в черепной коробочке мусор от маЦковии, скрепный зато
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Просто поедет в колонию на 7-9 лет, а потом паспорт оформит...если выживет...ничего особенного... "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак" - Цензор.НЕТ 7300
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Отличный повод распространить ето событие по все каналам. Ху*лу и крысчанам будет большая пощечина чтобы знали что наказание неминуемо настигнет и Ху*ло ничего для крысчан не добилось признания присоединение крыма к рашке. Так же отличный вариант для обмена на Балуха например. Ах, да, мы же толерантные терпилы либералы. Нужно его расцеловать и отпустить а Балух и Сенцов пускай еще годиков 5-10 посидят в рашистском плену.
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Интересно. А рф за него подпишется, или нах нужно??? Он как ни как гражданин эрефии.
Захарова может его даже возвести в ранг политического узника Украины.
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А оно как гражданин эрефии приехало Украинский загранпаспорт получать? Украине давно нужно было лишить гражданства этих тварей с паспортами двухглавой курицы, тем более законодательная база - позволяет. Кстати, прописочка там - сто пудов крысчанская и цветет коррупция в Херсонской области
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парадокс-боровся за рускій мір, а хотів їхати до розбещеної Гейропи
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Повісити суку і не морочити собі голови.
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Цензор.НЕТФотоПодії"Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО
 
 
 
 
 
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