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 Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР. ФОТОрепортаж

У Перемишлі, що на південному сході Польщі, відбулася традиційна релігійна хода українців у пам'ять про воїнів УНР, похованих у Пикуличах на околиці міста.

Захід минув без інцидентів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Було доволі багато поліції, яка гарантувала безпеку учасникам процесії. Щоправда, були якісь молодики, які намагалися щось викрикувати, коли побачили людину в червоно-чорній вишиванці. Але поліція запобігла виникненню конфлікту", - розповів голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима.

За його словами, у процесії взяли участь понад тисячу осіб, переважно – офіційні делегації та прості люди зі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Тима також розповів, що напередодні у Перемишлі провели перформанс під назвою "Іншого не буде". На площі у центрі міста був поставлений стіл і два крісла. В одному з них сидів голова ОУП, а в друге міг сісти будь-хто, аби поговорити про українсько-польські відносини.

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Голова ОУП нагадав, що мер міста Войцєх Бакун хотів заборонити цей перформанс, однак після подачі активістами апеляції до самоврядного апеляційного колегіуму рішення мера було скасовано. Прихильники польських націоналістичних організацій хотіли зірвати захід, але поліція змогла гарантувати безпеку його організаторам та учасникам.

Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР 01
Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР 02
Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР 03
Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР 04
Українці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР 05

Як відомо, на військовому кладовищі в Пікуличах під Перемишлем є могили українських січових стрільців, вояків Української галицької армії, які в 1918-1920 роках на чолі з Симоном Петлюрою боролися поряд із Юзефом Пілсудським проти більшовиків. На цвинтарі також є дві братські могили вояків УПА, які в 1946 і 1947 роках загинули в селах Бірча і Лишня. До цього цвинтаря щороку в червні вирушає традиційна релігійна хода українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133833
 
   
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по протоколам молотфф-рибентропп Перемышль, должен был быть наш, бо на Сяне....
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Поляки ещё не поняли своего везения..к ним приехали работать не арабы или турки с африканцами, а близкие как ментально так и лингвистически - украинцы..
но поляки так и не поняли и продолжают быковать..
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Ещэ польска не сгинела , але сгинуть мусе! Ещэ поляк украинцу щистит буты мусыть .
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Бидло...
По русски, Ваня, это - скотина

Поляки - наши союзники, а то что было осталось в истории
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраїнці в Перемишлі пройшли ходою на честь воїнів УНР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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