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Все про:ДТП (2370) Київ (6208)

 На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На в'їзді до Києва з боку Житомирської траси зіткнулися дві фури, водій загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Увага! Ненормативна лексика!

Як стало відомо, водій однієї машини пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало інше авто. Водій другої фури загинув на місці.

На вїзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км 01

Розбиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї. Пробка на в'їзд до столиці вже розтягнулася на 5 км. Зазначається, що більше постраждалих в ДТП немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейського, з участю якого у ДТП у Херсонській області загинула сім'я з дитиною, відпустили під заставу

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Харкові автомобіль на швидкості влетів в будівлю міськради, в результаті чого постраждав водій автомобіля.

На вїзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км 02
На вїзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км 03
Фото: ТСН

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3133819
 
 
 Топ коментарі
 
На тих розворотах вже стільки аварій було, що можна було десяток мостів побудувати, світлофор - це не вирішення проблеми, це траса міжнародного значення і немає нової Кільцевої дороги, тільки через Київ.
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шо ты пишеш? опять виноваты все кроме водилы который грубо нарушил правила ( не соблюдал дистанцию и отвлекся) и поплатился самым дорогим,жизнью.
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Сцуко, що з цензором зробили? Щоб щось написати, треба блокувальщика реклами відключити.
Це в мене одного так (на двух машинах від різних провайдерів), чи це криві руки сісадів?
P.S. Реклама очі вже виїла.
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На тих розворотах вже стільки аварій було, що можна було десяток мостів побудувати, світлофор - це не вирішення проблеми, це траса міжнародного значення і немає нової Кільцевої дороги, тільки через Київ.
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В Греции на трассах , до основного светофора, ещё стоят три дублирующих на одинаковом расстоянии друг от друга которые мигают только жёлтым светом и только в том случае если на основном заканчивается время зелёного сигнала. И всё прекрасно . Ты видишь что мигает дополнительный и тебе понятно что ты уже не успеешь проехать участок.
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Це як я зрозумів світлофор перед КП поліції, там у Стоянці ще був світлофор, нема там швидкості, там після гарної траси починається дуже інтенсивних рух бо в'їхати в Київ іншого шляху нема... потрібна максимальна увага... про це деякі водії забувають.
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тут вообще сложно понять, как он там умудрился разогнаться .
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шо ты пишеш? опять виноваты все кроме водилы который грубо нарушил правила ( не соблюдал дистанцию и отвлекся) и поплатился самым дорогим,жизнью.
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*****, що з цензором зробили? Щоб щось написати, треба блокувальщика реклами відключити.
Це в мене одного так (на двух машинах від різних провайдерів), чи це криві руки сісадів?
P.S. Реклама очі вже виїла.
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Мне блокировщик рекламы не мешает посты писать.
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Ага. Только картинки из этого форума показываются но не открываются в всплывающем окне.
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Печальбеда. На хороших трассах основная причина аварии превышение скорости, причем часто со смертельными исходами. На плохих трассах смертей гораздо меньше. Вывод ...
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Не швидкість сама по собі, а ризикований стиль водіння, неповага і зневага іншіх учасників дорожнього руху, невміння оцінити наслідкі своїх дій і тотальне наплювансьтво - прояви низької культури. Мудакі з ксеноном - це окрема пісня. За таку розкіш платимо смертну данину.
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останнім часом бачу велику кількість аварій в пробках на в"їзді в київ. в переважній більшості дтп учасники саме фури( ФУРИ). від минулої врівноваженості та професіоналізму водіїв цієї категорії не залишилось і сліду. більш того за кермом цих автомобілів дуже часто відверті неадеквати. ними порушується все по-максимуму. від швидкісного режиму, маневрування, рядності до проїзду на червоне світло світлофорів, пішоходних переходів. фура вверх колесами навіть на прямих ділянках дороги сьогодні геть не рідкість, скоріше навпаки--- звичне явище.
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Сегодня вообще весь Киев в пробках и авариях.

Обычно добираюсь до работы за 15 минут. Сегодня добирался 1 час 15 минут.
Основное время стоял в пробках, плюнул и пошёл пешком.
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качество дорог, разметка, светофоры НЕ ДОЛЖНЫ провоцировать ДТП - это первое.
и второе, что вообще эти две дубины там делали в 09:00 ??? знак на всех въездах еще никто не отменял
"рух вантажного транспорту.... 07:00-20:00"
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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