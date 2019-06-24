 На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
Увага! Ненормативна лексика!
Як стало відомо, водій однієї машини пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало інше авто. Водій другої фури загинув на місці.
Розбиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї. Пробка на в'їзд до столиці вже розтягнулася на 5 км. Зазначається, що більше постраждалих в ДТП немає.
Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Харкові автомобіль на швидкості влетів в будівлю міськради, в результаті чого постраждав водій автомобіля.
Це в мене одного так (на двух машинах від різних провайдерів), чи це криві руки сісадів?
P.S. Реклама очі вже виїла.
Обычно добираюсь до работы за 15 минут. Сегодня добирался 1 час 15 минут.
Основное время стоял в пробках, плюнул и пошёл пешком.
и второе, что вообще эти две дубины там делали в 09:00 ??? знак на всех въездах еще никто не отменял
"рух вантажного транспорту.... 07:00-20:00"