 На в'їзді до Києва зіткнулися дві фури, загинув водій. Затор розтягнувся на 5 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

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Як стало відомо, водій однієї машини пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в'їхало інше авто. Водій другої фури загинув на місці.

Розбиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї. Пробка на в'їзд до столиці вже розтягнулася на 5 км. Зазначається, що більше постраждалих в ДТП немає.

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Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що в Харкові автомобіль на швидкості влетів в будівлю міськради, в результаті чого постраждав водій автомобіля.





Фото: ТСН